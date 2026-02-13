アスノシステム 大分県が実施する「転職なき移住」事業にてパートナーシップ宣言を表明

アスノシステム株式会社令和７年度パートナーシップ宣言式

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、国内最大級の貸会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育／以下、「アスノシステム」）は、2026年2月4日（水）に行われた大分県が主催する令和７年度 「転職なき移住」事業、活動報告に、地方創生事業部長 楠徹平が参加し、パートナーシップ宣言をいたしました。

■大分県 転職なき移住促進による地方創生とは

大分県は、転職なき移住の促進による地方創生を目的に相互の連携・協力を目指し、

本取り組みに共感する各企業・団体とのパートナーシップ宣言に基づき以下の3つの分野で連携、協力し

大分の抱える様々な地域課題の解決を図る取組、大分県を中心としたこれからの社会における新たな働き方、暮らしの推進を検討・実施・共創します。

連携・協力の対象分野

１．大分県への転職なき移住の促進

２．域外企業と域内企業の交流促進による産業活性化、関係人口の創出

３．多様な知見・スキルを活用した地域課題の解決、魅力ある地域づくり

アスノシステムは短期滞在の「お試し移住」の促進やワーケーション体験ツアーの企画、デジタル人材育成などを通じて大分県の地方創生に貢献します。

佐藤 樹一郎大分県知事

佐藤 樹一郎大分県知事 コメント

パートナーシップ宣言を行っていただいたことに感謝申し上げます。

大分県は、移住先としての魅力に溢れており、是非本県への転職なき移住を実現いただきたいです。

今回を機に企業の皆様と県内市町村や本県が末永いお付き合いとなることを祈念します。

日出町 まちづくり推進課 地域振興係 主事 佐藤龍生氏コメント

今回のモニターツアーを通じ、参加者の皆様との対話や多方面からのご助言により、日出町の魅力及び課題を改めて整理・把握することができました。これらの知見を踏まえ、今後より一層本町への「転職なき移住」の促進に向けた取組を推進してまいります。

アスノシステム株式会社 地方創生事業部 部長 楠徹平

アスノシステム株式会社 地方創生事業部 部長 楠徹平 コメント

日出町はコンパクトでその住環境の良さはもちろんですが、それ以上に地域の方々の温かさや、地域課題をより良くしたいという想いのある方ばかりで大変刺激を受けました。「街の幸福度」と「住み続けたい街」で県内上位の町と聞きましたが、その理由を存分に感じることの出来た滞在となりました。今回のパートナーシップ宣言を通じて、日出町、そして大分県の「転職なき移住」の一助となれるよう、ご支援していきたいと思います。

【アスノシステム株式会社とは】

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業明日を創造する企業

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業明日を創造する企業

●よりよい社会の明日を創る IT企業

アスノシステム株式会社は、2009年に設立。システム開発を本業とし、エンドユーザーを意識したモノづくりを行なってまいりました。

前身の『シゲル情報サービス株式会社』の創業から数えて36年の実績と経験を有しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』、レンタルオフィス検索サイト『レンタルオフィス.com』など、自社サービス・メディアの立ち上げにより、アスノシステムが主体となり、“社会にとって次に必要なものは何なのか”を考え、ITを駆使してよりよい社会の明日を創っていく企業です。

●開発だけじゃない！世の中に必要なサービスを考え、生み出す

アスノシステムでは、さまざまな方面から社会をよりよく、便利にするサービスを提供しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』では、関東圏が中心に、九州・沖縄エリアの貸し会議室も多数登録があり、エリア内の企業によるセミナーやイベントでの利用はもちろん、他地域から出張をしてくるビジネスパーソンに重宝されています。

他にも、全国のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースの検索ができる『レンタルオフィス.com』、360°パノラマコンテンツの制作サービス『PANOVIEWN』、オンラインチャットで全国の薬剤師にヘルスケアや症状改善について相談をしたり、ヨガや瞑想などプロのインストラクターの動画やコラムでウェルビーイングに寄与する『Olive』、称賛が循環する福利厚生サービス『Thanks Peer』等のソリューションも展開しています。

また、企画立案やITコンサル等のDXサービス、海外企業との協業促進やオフショア推進と、社会にとって次に必要なものをITで形にし、より豊かな明日を創造し続けます。

会社名 ：アスノシステム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地：東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日：2009年9月1日

資本金 ：1億円

URL ：https://asno-sys.co.jp （コーポレートサイト）

https://service.asno-sys.co.jp/（サービスサイト）

事業内容 ：システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業/

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守

【株式会社MCEAホールディングスとは】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/