【2月22日は猫の日🐈】おいしく噛んで、お口の健康維持を。QCHEFS、猫の日にちなんだ〈22名様〉モニターキャンペーン開催

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区https://weskiii.com/pages/corporate）が運営する、ドイツ発ペットデンタルケアブランド QCHEFS（キューシェフス）は、2月22日（日）の「猫の日」にあわせて、QCHEFS公式Instagramにて猫ちゃんモニターキャンペーンを開催します。

本キャンペーンでは、QCHEFSの猫用デンタルケア商品を初めて試す方に向けた「猫デビューセット」を、猫の日“2月22日”にちなんで抽選で22名様にプレゼントします。

QCHEFSの猫用デンタルケアは、おいしく噛むことでお口の健康維持をサポートするフレークタイプ。

歯みがきが苦手な猫ちゃんでも、食事の延長でおいしく噛んで無理なく続けやすいデンタルケア習慣として、毎日のお口の健康維持をサポートします。

愛猫国ドイツの知見に基づき開発されたQCHEFSならではのデンタルケアを、実際の暮らしの中で体験していただく機会として、本キャンペーンを実施します。

QCHEFS公式サイト：https://qchefs.jp/

QCHEFS公式Instagram：https://www.instagram.com/qchefs_jp/

■猫の日限定｜QCHEFS猫ちゃんモニターキャンペーン概要

猫の日を記念して、QCHEFSのデンタルケアを体験し、その様子をInstagramのフィードまたはリールで発信してくださるモニター様を募集します。

■商品紹介｜猫用デビューセット - \3,410

- 募集期間：2026年2月19日（木）～2月25日（水）- 当選者数：22名様- 対象商品：猫用デビューセット（Dental Charcoal & Dental Flakes）- 応募方法：１. QCHEFS公式Instagram（@qchefs_jp）をフォロー２. キャンペーン投稿に【猫ちゃんのお名前＋年齢】をコメント※さらに、ウェスキー株式会社公式Instagram（@weskiii.inc）をフォローすると当選確率アップ

QCHEFSで猫のデンタルケアを始めたい方に向けた、2種類のフレークタイプを試せるセットです。

いつものごはんやおやつにふりかけるだけで、毎日のデンタルケア習慣として取り入れやすいのが特長です。

Dental Flakes for catsDental Charcoal for cats

〈セット内容〉

- Dental Flakes for cats（80g）- Dental Charcoal for cats（70g）

しっかりと噛むことで歯垢の沈着を抑えることをサポートし、健やかなお口の健康維持に役立ちます。

器の底にフレークを敷いてからフードをのせるなど、猫ちゃんのペースに合わせた与え方も可能です。

デンタルチャコールは、本国で高評価のデンタルフレークに植物性活性炭をプラスし、おいしく噛むことで、お口の健康維持と腸内環境、さらに腎臓の健康維持にも配慮した特別なフレークです。

※薬を服用中の猫ちゃんは、獣医師にご相談のうえご使用ください。

■QCHEFSが選ばれる理由

POINT1｜デンタルチャコールは植物性活性炭をプラス。腸内環境・腎臓の健康維持をサポート

植物性活性炭を配合した「デンタルチャコール」は、炭の持つ吸着力と、しっかりと噛むことによる物理的作用で、歯垢の沈着を抑え、口臭を軽減し、歯石のケアを助けます。

腸内環境や腎臓の健康維持を助け、愛猫の健やかな毎日をサポートする設計です。

POINT2｜100%天然由来の素材で、体調に配慮が必要な猫や食物アレルギーを持つ猫にも

原材料はカッテージチーズなどのシンプルな天然素材のみ。

全てのアイテムが無添加・グルテンフリーで、製造・加工のどの段階でも化学的・人工的な処理や添加物は一切使用されていません。



消化しやすい100%天然由来の素材を使用。

また、自然由来のビタミンとミネラルが残る特別な製法なので、健康維持によって本来の免疫力を保つことにもつながります。

POINT3｜獣医師も認める、ドイツ生まれのブランド

猫や犬が家族の一員として大切にされ、猫への健康意識も高く、愛猫家や猫の多頭飼いも多いドイツ。

ドイツでもたくさんの愛猫家に親しまれ、世界でも多くの獣医師や飼い主の皆さまから長年にわたりご評価いただいています。

日本でも動物病院にて取扱いをいただいています。

POINT4｜愛猫国ドイツの知見に基づく「新しいケア」

NASAをはじめ国際的に高く評価される微生物学者のアンケ・ナーグラーによって開発されました。

素材に含まれるカッテージチーズには、特定のペプチドが含まれています。

このペプチドが、日々の健康維持を優しくサポート。

愛猫国ドイツの知見を活かした、愛猫のためのデンタルケアです。

POINT5｜歯みがきが難しい猫にも続けやすい

歯ブラシを使わず、食事やおやつの延長で取り入れられるフレークタイプ。

念入りな歯磨きができない猫にも、毎日の習慣にQCHEFSを取り入れるだけで、お口の健康維持をサポート。

無理なく続けられる、新しいデンタルケア習慣です。

■QCHEFS（キューシェフス）について

自然由来の力で、デンタルケアを

QCHEFSは、犬や猫のための自然派デンタルケア製品を提供するブランドです。創設者のアンケ自身が微生物学者であり、人にも動物にもそして環境にも優しいナチュラルな製品を研究するという理念を掲げています。お口の健康維持をサポートするために、愛猫国ドイツの知見を取り入れて製品を開発しています。今では、世界中の動物病院や飼い主さまからデンタルケア製品として注目されています。

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/qchefs-b2b-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=qchefs_prtimes_footer260213(https://b2b.weskiii.com/pages/qchefs-b2b-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=qchefs_prtimes_footer260213)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=qchefs_prtimes_footer260213&inquiry_channel=qchefs_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=qchefs_prtimes_footer260213&inquiry_channel=qchefs_prtimes_footer)