【総合型選抜×英語資格対策】EQAO ENGLISH講師募集開始英検準1級以上・バイリンガル人材を対象に2026年2月20日より受付開始

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜専門塾「EQAO」における英語資格対策部門「EQAO ENGLISH」の拡充に伴い、英語講師の採用受付を2026年2月20日より開始いたします。



今回の募集は、EQAO ENGLISH単体としては初の本格採用公募となります。




■ 背景｜総合型選抜における英語力の重要性の高まり


近年、総合型選抜・学校推薦型選抜においては、



・英検準1級以上


・IELTS


・TOEFL


・海外大学出願資格


・国際系学部の英語面接



など、英語資格や実践的英語力が合否に直結するケースが増加しています。


EQAOでは、総合型選抜対策だけでなく、



・英検準1級以上対策


・IELTS対策


・海外大学出願英語対策


・英語面接指導


・英語プレゼン指導



など、幅広い英語資格対策を行っております。


このたび、より質の高い英語教育体制を構築するため、専門講師の募集を開始いたします。



■ 求める人物像｜「話せる」だけでは採用しません


EQAO ENGLISHでは、単に英語が話せるだけの講師は採用しておりません。


重視するのは、



・英検準1級以上の英語力


・日本語・英語ともに流暢に指導可能なレベル


・論理的思考力


・生徒の個性を伸ばす姿勢


・総合型選抜の理解



です。


バイリンガル講師、外国人講師、海外大学出身者、国内国際系大学出身者など、多様なバックグラウンドを歓迎いたします。



英語力が高いことは前提条件ですが、それ以上に、


「英語を通して生徒の可能性を広げたい」


という教育観を持つ方を募集いたします。



■ 募集概要


受付開始日


2026年2月20日



契約期間


原則1年間（6期生担当）


※最低6ヶ月以上


※継続可否は双方協議のうえ決定



雇用形態


・業務委託


・アルバイト


・インターン



※法人契約も可能



対象者


・大学生


・大学院生


・社会人


※高校生は原則不可




■ EQAO ENGLISHの特徴


１. 総合型選抜に強い英語指導


英語資格対策を単体で終わらせず、志望理由書・自己推薦書・面接と連動させた指導を実施。


２. ハイブリッド対応


オンライン・対面双方対応可能な体制。


３. 生徒の個性を重視


画一的な詰め込みではなく、思考力・表現力を伸ばす指導方針。




■ 代表コメント


英語は単なる資格ではありません。


生徒の世界を広げる“武器”です。


しかし、武器は正しく使えなければ意味がありません。


EQAOでは、英語力と同時に、



・考える力


・伝える力


・挑戦する力



を育てたいと考えています。


本気で生徒と向き合える講師との出会いを、心より楽しみにしています。



■ 応募方法


・EQAO公式LINE


・公式ホームページ


・コーポレートサイトお問い合わせフォーム


よりお申し込みください。




■ 会社概要


会社名：株式会社EQAO教育グループ


代表者：代表取締役　玉村ナオ


設立：2021年11月


所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9


事業内容：


・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営


・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供


・高校・教育機関向け進路指導支援事業


・教育コンテンツの企画・制作・提供


ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home