【総合型選抜×英語資格対策】EQAO ENGLISH講師募集開始英検準1級以上・バイリンガル人材を対象に2026年2月20日より受付開始

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜専門塾「EQAO」における英語資格対策部門「EQAO ENGLISH」の拡充に伴い、英語講師の採用受付を2026年2月20日より開始いたします。

今回の募集は、EQAO ENGLISH単体としては初の本格採用公募となります。

■ 背景｜総合型選抜における英語力の重要性の高まり

近年、総合型選抜・学校推薦型選抜においては、

・英検準1級以上

・IELTS

・TOEFL

・海外大学出願資格

・国際系学部の英語面接

など、英語資格や実践的英語力が合否に直結するケースが増加しています。

EQAOでは、総合型選抜対策だけでなく、

・英検準1級以上対策

・IELTS対策

・海外大学出願英語対策

・英語面接指導

・英語プレゼン指導

など、幅広い英語資格対策を行っております。

このたび、より質の高い英語教育体制を構築するため、専門講師の募集を開始いたします。

■ 求める人物像｜「話せる」だけでは採用しません

EQAO ENGLISHでは、単に英語が話せるだけの講師は採用しておりません。

重視するのは、

・英検準1級以上の英語力

・日本語・英語ともに流暢に指導可能なレベル

・論理的思考力

・生徒の個性を伸ばす姿勢

・総合型選抜の理解

です。

バイリンガル講師、外国人講師、海外大学出身者、国内国際系大学出身者など、多様なバックグラウンドを歓迎いたします。

英語力が高いことは前提条件ですが、それ以上に、

「英語を通して生徒の可能性を広げたい」

という教育観を持つ方を募集いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mq5gDtpVKsQ ]

■ 募集概要

受付開始日

2026年2月20日

契約期間

原則1年間（6期生担当）

※最低6ヶ月以上

※継続可否は双方協議のうえ決定

雇用形態

・業務委託

・アルバイト

・インターン

※法人契約も可能

対象者

・大学生

・大学院生

・社会人

※高校生は原則不可

■ EQAO ENGLISHの特徴

１. 総合型選抜に強い英語指導

英語資格対策を単体で終わらせず、志望理由書・自己推薦書・面接と連動させた指導を実施。

２. ハイブリッド対応

オンライン・対面双方対応可能な体制。

３. 生徒の個性を重視

画一的な詰め込みではなく、思考力・表現力を伸ばす指導方針。

■ 代表コメント

英語は単なる資格ではありません。

生徒の世界を広げる“武器”です。

しかし、武器は正しく使えなければ意味がありません。

EQAOでは、英語力と同時に、

・考える力

・伝える力

・挑戦する力

を育てたいと考えています。

本気で生徒と向き合える講師との出会いを、心より楽しみにしています。

■ 応募方法

・EQAO公式LINE

・公式ホームページ

・コーポレートサイトお問い合わせフォーム

よりお申し込みください。

■ 会社概要

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

設立：2021年11月

所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9

事業内容：

・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営

・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供

・高校・教育機関向け進路指導支援事業

・教育コンテンツの企画・制作・提供

ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home