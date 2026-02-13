【総合型選抜×英語資格対策】EQAO ENGLISH講師募集開始英検準1級以上・バイリンガル人材を対象に2026年2月20日より受付開始
株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜専門塾「EQAO」における英語資格対策部門「EQAO ENGLISH」の拡充に伴い、英語講師の採用受付を2026年2月20日より開始いたします。
今回の募集は、EQAO ENGLISH単体としては初の本格採用公募となります。
■ 背景｜総合型選抜における英語力の重要性の高まり
近年、総合型選抜・学校推薦型選抜においては、
・英検準1級以上
・IELTS
・TOEFL
・海外大学出願資格
・国際系学部の英語面接
など、英語資格や実践的英語力が合否に直結するケースが増加しています。
EQAOでは、総合型選抜対策だけでなく、
・英検準1級以上対策
・IELTS対策
・海外大学出願英語対策
・英語面接指導
・英語プレゼン指導
など、幅広い英語資格対策を行っております。
このたび、より質の高い英語教育体制を構築するため、専門講師の募集を開始いたします。
■ 求める人物像｜「話せる」だけでは採用しません
EQAO ENGLISHでは、単に英語が話せるだけの講師は採用しておりません。
重視するのは、
・英検準1級以上の英語力
・日本語・英語ともに流暢に指導可能なレベル
・論理的思考力
・生徒の個性を伸ばす姿勢
・総合型選抜の理解
です。
バイリンガル講師、外国人講師、海外大学出身者、国内国際系大学出身者など、多様なバックグラウンドを歓迎いたします。
英語力が高いことは前提条件ですが、それ以上に、
「英語を通して生徒の可能性を広げたい」
という教育観を持つ方を募集いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mq5gDtpVKsQ ]
■ 募集概要
受付開始日
2026年2月20日
契約期間
原則1年間（6期生担当）
※最低6ヶ月以上
※継続可否は双方協議のうえ決定
雇用形態
・業務委託
・アルバイト
・インターン
※法人契約も可能
対象者
・大学生
・大学院生
・社会人
※高校生は原則不可
■ EQAO ENGLISHの特徴
１. 総合型選抜に強い英語指導
英語資格対策を単体で終わらせず、志望理由書・自己推薦書・面接と連動させた指導を実施。
２. ハイブリッド対応
オンライン・対面双方対応可能な体制。
３. 生徒の個性を重視
画一的な詰め込みではなく、思考力・表現力を伸ばす指導方針。
■ 代表コメント
英語は単なる資格ではありません。
生徒の世界を広げる“武器”です。
しかし、武器は正しく使えなければ意味がありません。
EQAOでは、英語力と同時に、
・考える力
・伝える力
・挑戦する力
を育てたいと考えています。
本気で生徒と向き合える講師との出会いを、心より楽しみにしています。
■ 応募方法
・EQAO公式LINE
・公式ホームページ
・コーポレートサイトお問い合わせフォーム
よりお申し込みください。
■ 会社概要
会社名：株式会社EQAO教育グループ
代表者：代表取締役 玉村ナオ
設立：2021年11月
所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9
事業内容：
・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営
・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供
・高校・教育機関向け進路指導支援事業
・教育コンテンツの企画・制作・提供
ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home