【2026/2/15（日）～4/15（水）】雪の残る春山を安心して楽しむためにfinetrackが「残雪期デビュー応援キャンペーン」を開始｜finetrack BRAND STORE

株式会社finetrack（代表取締役：金山洋太郎）は、2026年2月15日（日）～4月15日（水）の期間、直営店 finetrack TOKYO BASE にて、「残雪期デビュー応援キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンは、春の訪れとともに迎える「残雪期」において、初めて雪山に挑戦する登山者や、夏山を見据えて装備を見直す登山者を対象に、安全で快適な山行をサポートすることを目的としたキャンペーンです。

残雪期は、厳冬期と同じように滑落や雪崩といったリスクが存在する一方で、気象条件や山域を適切に選ぶことで、雪山入門として適した時期でもあります。



finetrack TOKYO BASEでは、装備選びだけでなく、「どの山域に行くのか」「どの装備を選択すべきか」といった点を学ぶ講習会や、フィールドの第一線で活動する方々とともに、実際に雪の山を歩きながら経験を重ねるイベントも開催します。

期間中、残雪期に対応する「エバーブレスプリモ」および「エバーブレスフォトン」のジャケット・パンツを上下セットでご購入いただいた方に、足元から行動を支える「ドライレイヤーインナーソックス」と「メリノスピンソックス」をセットにて数量限定でプレゼントいたします。

■ キャンペーン概要

残雪期登山に向けて装備を整えたい方や、夏山に向けてレインウエアの購入をご検討中の方を対象に、対象ウェアをご購入いただいた方へ、足元の環境を支えるソックスをプレゼントするキャンペーンです。

開催期間

2026年2月15日（日）～4月15日（水）

開催場所

finetrack TOKYO BASE

Google MAP：https://goo.gl/maps/ak4gcCxxMaNoWMbg8

■ キャンペーン内容 【対象商品】

・エバーブレス プリモ ジャケット＆パンツ

・エバーブレス フォトン ジャケット＆パンツ

※上下セットでのご購入が対象となります

※TOKYO BASE限定企画（WEB STOREでの実施はございません）

■【特典内容】※数量限定

残雪期の行動を足元から支えるソックスをセットでプレゼントいたします。

・ドライレイヤーインナーソックス

（レギュラー ノーマル または 5本指）

・メリノスピンソックス アルパインレギュラー

（NAVY または STON）

残雪期登山では、足先など末端の冷え対策が、行動の快適性だけでなく安全性にも大きく影響します。

finetrackでは、汗や濡れを肌から遠ざけるレイヤリングを提案しています。本特典は、現場でそのまま活用できるソックスレイヤリングとしてご用意しています。

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.finetrack.com/funtotrack/post-98878/



残雪期デビューを応援する取り組みとして、本キャンペーンでは2つの机上講習会と、フィールドの第一線で活動する方々とともに2つのフィールドイベントを開催します。机上講習会では、軽アイゼンやチェーンスパイク、トレッキングポールの機能や使い分けを説明します。また、登山ガイドによるトークイベントも実施します。]

フィールドイベントでは、八ヶ岳でのスノーシューツアーや磐梯朝日国立公園でのスノーハイク体験を通じて、雪山歩行の楽しさと現場での判断を体感いただけます。残雪期での基本や装備選択の考え方を、実際の地形や状況の変化に対応しながら学べる内容となっています。

finetrack TOKYO BASE

東京都渋谷区神宮前6丁目13-8

03-6452-6084

11：00～20：00

https://www.finetrack.com/brandstore/#bs-access__tokyoBase

関連情報

finetrack直営店 TOKYO BASEでは、アウトドアを安全・快適に楽しむための各種講習会や

イベントを開催しています。その他、イベント等の情報はWEB SITEよりご確認ください。

- finetrack 公式サイト： https://www.finetrack.com/- finetrack 【イベント情報】： https://www.finetrack.com/funtotrack/cat-event/

