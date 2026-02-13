【シリーズ累計546万部】『ざんねんないきもの事典』　第５回“こどもの本”総選挙　総合第6位！　５回連続ベスト10にランクイン

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社:東京都豊島区、代表取締役：清水美成）が発行する『おもしろい！進化のふしぎ ざんねんないきもの事典』（今泉忠明 監修）が、2026年2月7日（土）発表の第5回「小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙」で総合第6位に選ばれました。

シリーズ累計546万部突破の『ざんねんないきもの事典』、５回連続トップ10入り！

『ざんねんないきもの事典』は累計546万部を超える人気シリーズの第一弾。小学生がえらぶ！”こどもの本”総選挙では、第1回（2018年）・第2回（2020年）で２年連続第１位、第3回（2022年）・第4回（2024年）で第２位、そして今回の第５回では第６位を獲得し、５回連続のトップ10ランクインとなりました。現在、第10弾『新ざんねんないきもの事典』が発売中です。

第10弾『新ざんねんないきもの事典』

⚫︎監修：今泉忠明先生受賞コメント

『ざんねんないきもの事典』の６位受賞ありがとうございます。残念でもがんばって生きている生き物がいる。そのことにみなさんが興味をもってくれてうれしいです。

これからも「おもしろい」や「なんでだろう」という気持ちを大切にしてほしいと思います。僕の人生の目標は、「いつまでも夢を持ち、好きなことに没頭する」ことです。好きなことを続けていたら、いつの間にか、このような機会にも恵まれました。小学生のみなさんが、さまざまな本を読んで、また実際の体験を通して、自分の夢や好きなことを見つけられるように、願っています。

⚫︎イラストレーター：下間文恵さん受賞コメント

『ざんねんないきもの事典』は、みんなで協力してつくっています。小学生のみなさんに選んでいただき、長く愛される本になってきていてとても嬉しいです。

「ざんねんないきもの事典」シリーズとは？

ざんねんないきものとは、一生けんめいなのにどこかざんねんないきものたちのこと。これまであまり語られてこなかった、生き物たちの“意外な一面”を紹介します。ちょっとざんねんに感じてしまう…、けれども一生けんめいに生きている、そんな新たな一面を知れて、生き物たちがより一層愛おしくなります。

第1弾・第2弾はともにミリオン達成、シリーズ累計546万部突破。

「ざんねんないきもの事典」シリーズ 第1弾～第10弾好評発売中

最新刊『新ざんねんないきもの事典』価格： 1,320円（税込） 監修：今泉忠明 イラスト：下間文恵

●「ざんねんないきもの事典」シリーズ特設サイト

https://www.takahashishoten.co.jp/zannen/

●第５回“こどもの本”総選挙 結果発表

https://kodomonohon-sousenkyo.jp/5th/

https://prtimes.jp/a/?f=d69413-246-7c41d7b8e31eab40a5fbd29780a11a21.pdf