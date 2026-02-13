絶賛放送中『TRIGUN』シリーズのTVアニメ最新作からプライズが登場！ TVアニメ『TRIGUN STARGAZE』ぬいぐるみ　2026年2月20日(金)よりナムコ限定で展開開始！

写真拡大 (全2枚)

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、大人気TVアニメ『TRIGUN STARGAZE』のプライズを、2026年2月20日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定の景品として展開します。



原作は1995年～2007年にわたり連載された内藤泰弘氏による人気ガンアクションコミック『TRIGUN』。



今回は『TRIGUN STARGAZE』の人気キャラクターがぬいぐるみとなって登場。持ち歩いて楽しめる、ファン必携のかわいいマスコットタイプです。



また、期間中にXで対象の投稿をリポストした方の中から抽選で5名さまに「TRIGUN STARGAZE ちょこ友ぬいぐるみ(全4種) コンプリートセット」が当たるSNSプレゼントキャンペーンも開催します。




■かわいいサイズの「ちょこ友ぬいぐるみ」シリーズに『TRIGUN STARGAZE』が登場！


「ちょこ友ぬいぐるみ」とは、あなたのそばに「ちょこ」んと寄り添う「友」達をテーマにしたぬいぐるみ。てのひらサイズでかばんやポケットの中で一緒の時間を楽しむことができます。




TRIGUN STARGAZE ちょこ友ぬいぐるみ



■ラインアップ(全4種)


・ヴァッシュ・ザ・スタンピード


・ヴァッシュ・ザ・スタンピード(幼少期)


・ニコラス・D・ウルフウッド


・ニコラス・D・ウルフウッド(幼少期)



■サイズ：高さ約11cm



作中でのおなじみの姿に加えて幼少期もラインアップ。ファンならそろえたくなるぬいぐるみです。




■SNSプレゼントキャンペーン開催！


ナムコプライズ担当X (@namco_prize)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに「TRIGUN STARGAZE ちょこ友ぬいぐるみ(全4種) コンプリートセット」が当たるキャンペーンを実施します。


・実施期間：2026年2月13日(金)12:00～2月20日(金)23:59


・応募方法：１.ナムコプライズ担当Xアカウント( @namco_prize)をフォロー


　　　　　　２.指定のポストをリポスト



■景品取り扱い店舗　


・取り扱い施設一覧：


https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14704


・ナムコオンラインクレーン：


https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/TRIGUN202602R



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆


バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。


本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。


▼「ナムクレ」 詳細はこちら


・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/TRIGUN202602R


▼「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc：https://x.com/namco_oc


▼アニメ『TRIGUN STARGAZE』


1995年～2007年に渡り連載された内藤泰弘による漫画『TRIGUN』。


砂漠の星を舞台とする壮大で作りこまれた世界観、そして不殺を誓ったガンマンのヴァッシュ・ザ・スタンピードが紡ぎだす理想を貫くための戦いと葛藤は今なお、世界中で愛され続けています。そんな不朽の名作が2023年、新生・トライガン＝『TRIGUN STAMPEDE』として世に放たれ、作品ファンだけでなく、多くのアニメファンをうならせました。2026年1月からは、シリーズ完結編となる『TRIGUN STARGAZE』が絶賛放送中です。



▼アニメ『TRIGUN STARGAZE』関連サイト


・アニメ『TRIGUN STARGAZE』『TRIGUN STAMPEDE』公式サイト：


https://trigun-anime.com/


・『TRIGUN STARGAZE』アニメ公式Xアカウント：


@trigun_anime：https://x.com/trigun_anime




※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。


※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。


(C)2026内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会 (C)Bandai Namco Experience Inc.