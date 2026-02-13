PE-BANK、大分県が実施する「転職なき移住」事業にてパートナーシップ宣言を表明

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年2月4日（水）に行われた大分県が主催する令和７年度 「転職なき移住」事業、活動報告に、当社常務取締役高山典久が参加し、パートナーシップ宣言をいたしました。

■大分県 転職なき移住促進による地方創生とは

大分県は、転職なき移住の促進による地方創生を目的に相互の連携・協力を目指し、

本取り組みに共感する各企業・団体とのパートナーシップ宣言に基づき以下の3つの分野で連携、協力し

大分の抱える様々な地域課題の解決を図る取組、大分県を中心としたこれからの社会における新たな働き方、暮らしの推進を検討・実施・共創します。

連携・協力の対象分野

１．大分県への転職なき移住の促進

２．域外企業と域内企業の交流促進による産業活性化、関係人口の創出

３．多様な知見・スキルを活用した地域課題の解決、魅力ある地域づくり

PE-BANKはITフリーランスエージェント事業でのIT人材の支援実績を活かし、ITエンジニアへの大分県の移住促進や県内企業との協業によるDX促進支援などを通じて大分県の地方創生に貢献します。

佐藤 樹一郎大分県知事コメント

パートナーシップ宣言を行っていただいたことに感謝申し上げます。

大分県は、移住先としての魅力に溢れており、是非本県への転職なき移住を実現いただきたいです。

今回を機に企業の皆様と県内市町村や本県が末永いお付き合いとなることを祈念します。

別府市 観光・産業部 産業政策課 課長補佐 魚返 将和氏 コメント

別府市では観光や温泉だけではなく、ビジネスと紐づく関係人口・関係企業創出に取り組んでおります。「転職なき移住事業」でご縁をいただいた方々が、別府での暮らしと新たな働き方を取り入れ、ウェルビーイング向上につながれば幸いです。

PE-BANK 常務取締役 高山典久 コメント

弊社は3,500人を超えるITフリーランスと共に企業をご支援しております。

私は別府市のモニターツアーに参加させていただき、このような素晴らしい街でリモートワークをすれば生産性が上がると感じました。多くのITフリーランスを別府を初めとした大分にお呼びし、大分も盛り上げつつ、ITフリーランスにも幸せになっていただきたいという思いでパートナーシップ宣言をいたしました。

【株式会社PE-BANK 会社概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/