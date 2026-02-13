佐賀県みやき町の大地のめぐみを楽しむ特産品を全国へ。産直アウルでみやき町産の特集ページを公開。

レッドホースコーポレーション株式会社

産直通販サービス「産直アウル」（運営：レッドホースコーポレーション株式会社）は、佐賀県みやき町（以下「みやき町」）の大地で育った旬の生鮮品の特集を公開しました。

本特集は、みやき町と協力して、町内の生産者の販路拡大をサポートするために公開したもので、同特集内の企画として期間限定で「対象商品の送料無料」キャンペーンを2026年3月31日（火）23:59まで開催しています。

ぜひ、この機会に生産者の手仕事が生んだ、まっすぐなおいしさをご堪能ください。

特集ページ：https://owl-food.com/features/miyaki(https://owl-food.com/features/miyaki)

みやき町の豊かな大地で育まれた、旬の生鮮品を集め、特集ページを公開。期間限定で対象商品の送料が無料となるキャンペーンを開催。

この度、当社はみやき町と協力して、町内の生産者の販路拡大をサポートするため、『佐賀県みやき町発！大地のめぐみを楽しむ特産品特集』を2月1日（日）より公開しました。

本特集では、みやき町の生産者が丹精込めて育てたお米や、季節ごとに表情を変える野菜、甘みが魅力のいちごなど、この時期ならではの農産物をご紹介していきます。

また、特集の公開に合わせて、対象商品を送料のご負担なくお楽しみいただけるキャンペーンを期間限定で開催しています。土地の恵みをまっすぐに受け止めて育った味わいと、生産者一人ひとりの想いが詰まったみやき町の特産品を、ぜひこの機会にお楽しみください。

佐賀県みやき町

佐賀県東部に位置するみやき町は、筑後川水系の恵みと穏やかな気候に育まれた、自然豊かな町です。

肥沃な平野が広がり、米づくりをはじめ、野菜やいちごなど多彩な農産物の生産が盛んに行われています。

■特集ページ概要

「町内の生産者の販路拡大をみやき町と協力してサポート」

みやき町特集ページ：https://owl-food.com/features/miyaki

■送料無料キャンペーン概要

販売期間：2026年2月1日（日）0:00～3月31日（火）23:59まで

対象商品はこちら(https://owl-food.com/features/miyaki#products)から

※＜2026/3/31(火) 23時59分までの受注分＞が送料無料の対象となります。

※特集ページに掲載の商品が送料割引の対象です。

※決済時に送料無料が自動適用されます。

※キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください

■主な対象商品

・本キャンペーン期間中は対象商品を送料無料でお届けします。

・期間外のご注文については、表示の価格に加え、別途送料・クール便料金がかかります。

キンド酵素栽培いちご「いちごさん（多め）さがほのか」（大粒の他、小粒、奇形も入ります）・750ｇ

3,250円（税込・送料別）

いちごをたくさん食べていただきたくて、いろんなサイズのいちごを箱いっぱいに詰めました。小粒果、奇形果も 750ｇ＝約2.8パック分。有機資材、堆肥はもちろん、キンド酵素と呼ばれる124種類の微生物が入った資材を使って土づくりをしています。体にやさしいいちごづくりを行っています。

https://owl-food.com/products/23022

あきらさん家のアスパラガス 食べくらべ 秀品1kg

3,800円（税込・送料別）

『みやき町送料無料キャンペーン期間限定商品』

【旬の食べ比べ】グリーン＆ホワイトアスパラガスセット（Lサイズ以上）農園直送。一年で最も美味しい春の時期限定！当農園自慢のグリーンアスパラガス「春芽」と、希少なホワイトアスパラガスのセットです。

https://owl-food.com/products/89252

特A さがびより【白米】５kg

4,900円（税込・送料別）

米の食味ランキングで平成22年産から15年連続特A評価を得ている『さがびより』。粒が大きく、甘み・旨みのバランスが良く、モチモチ食感!冷めても美味しいので、お弁当やおにぎりにもお勧めです!

五つ星お米マイスターが『さがびより』の中から美味しいお米を吟味。

https://owl-food.com/products/89234

ビーガン米 玄米10kg 化学肥料、農薬不使用、植物性育ち

10,454円（税込・送料別）

有機JAS認証品ではありません。サガンベジの「ビーガン米10kg」です。

化学肥料・化学農薬・除草剤は使用せず、動物性由来の肥料も使わない栽培にこだわりました。天然の植物性有機質資材のみで土づくりを行い、毎日食べる主食だからこそ“安心して食べ続けられるお米”を目指しています。

https://owl-food.com/products/87863

有機JAS認証サラダリーフMix400g(200g×2）&ラディッシュ150g×5パック（750ｇ）セット

2,580円（税込・送料別）

朝採り、新鮮! 有機野菜のサラダリーフとラディッシュのセット。

毎日たくさんの有機サラダを食べたい方におすすめの当農園オリジナルのミックスサラダとラディッシュのセット。ヤングリーフ(ベビーリーフよりも少し大きめのサラダリーフ)にレタス菜を約7:3の割合で混ぜ合わせたサラダリーフ。

https://owl-food.com/products/76702

※商品価格は予告なく変わる場合がありますので、予めご了承ください。

■産直アウル：サービス概要

産直アウルは、市場を通さず生産者と購入者をダイレクトでつなぐことで日本各地の食材を売買することができる産地直送のWebマーケットです。

野菜や果物、肉、魚介類、米などの食材をはじめ花・植物、ペットフードに至るまで17の豊富なカテゴリを取り揃えています。品種での検索機能により、食材ごとの好みの品種やまだ知らない新しい食材に出会うこともできます。

トップページ：https://owl-food.com/

■産直アウル：ストーリー紹介

産直アウルを運営するレッドホースコーポレーション株式会社は、2014年より自治体のふるさと納税事業を支援しており、同事業を通じて第一次産業の課題を目の当たりにしました。

「良いものを正当な価格で消費者に届ける仕組みをつくることで生産者・地域産業者自らが未来を切り拓けるようになってほしい」との思いから、市場を通さずに食材の売買ができ、従来の販売ルートよりも生産者のもとに利益が残りやすい産直ECサイトという形で産直アウルのサービスを開始しました。産直アウルは「サービスの主体は生産者である」という考えの元、「自立自走可能な地域創生」をミッションとして生産者のこだわりや努力が見える社会を目指しています。

・サービス提供開始日：2019年 12月 23日

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964 年 3 月

代表者：執行役員 COO（最高執行責任者） 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原（みはら）

電話番号：0570-003155

e-mail：service-info@redhorse.co.jp