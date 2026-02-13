スーパーマーケットの万代にてカインズオリジナル商品の取り扱いをスタート

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、株式会社万代（本部：大阪府東大阪市、代表取締役社長：阿部 秀行）が運営するスーパーマーケットで、カインズオリジナル商品の取り扱いがスタートしたことをお知らせします。2025年12月から順次、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の一部店舗で、清掃用品、キッチン用品を中心とした人気のカインズオリジナル商品をお買い求めいただけるようになりました。また、今後も関西圏を中心に順次取り扱い店舗を拡大する予定です。

常に品質・価格にこだわりながら、地域のお客様によりよい商品を提供することで、くらしをより楽しく、快適なものにしていきたいと願うカインズと万代のビジョンが一致し、今回の取り組みとなりました。

大阪府を中心に近畿圏で地域の皆さまに永く親しまれている万代の売り場に、カインズオリジナル商品を展開することで、これまで商品に触れたことがなかったお客様にもその価値をより身近に感じていただけるものと期待しています。

カインズは今後も、カインズオリジナル商品をお買い求めいただける環境と商品カテゴリを拡大させることで、お客様のより楽しい、より豊かなくらしの実現に貢献してまいります。

取り扱い店舗一覧

◇大阪府（29店舗）

天美我堂店、和泉万町店、尾崎店、春日野道店、柏原本郷店、加納店、河原城店、岸和田磯上店、

久宝寺駅前店、熊取店、堺高須店、渋川店、下新庄店、太子橋店、高槻インター店、高槻春日店、

高槻富田丘店、大東赤井店、道明寺店、鶴見店、鶴見諸口店、松原上田店、御厨店、南津の辺店、

諸福店、八尾店、八尾曙川店、新森店、福島吉野店

◇兵庫県（7店舗）

明石硯町店、伊丹荒牧店、北須磨店、三田店、宝塚東洋町店、西宮前浜店、西宮山口店

◇京都府（2店舗）

宇治樋ノ尻店、長岡京店

◇奈良県（4店舗）

学園前店、香芝二上店、天理北店、生駒店

万代 八尾曙川店 売り場の様子万代 松原上田店 売り場の様子

主な取り扱い商品

蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m

まな板の上に敷くだけの抗菌シート。食材ごとに発生するまな板の洗浄・除菌の手間を省け、調理の時短にもつながる。

マイクロファイバークロス 20枚入 ホワイト

サッと取り出せて乾拭き、水拭きのどちらでも使用可能。汚れ落ちや吸水性が良いマイクロファイバークロス。

ホコリが良く取れる洗わないモップ

ケースに差し込むだけで付着したホコリが取り除けるハンドモップ。ケースのホコリはまとめて捨てられ、お手入れもラク。

ふるだけボトルクリーナー 200g

セラミックス粒子が汚れ・ニオイをしっかり吸着。水と一緒にボトルに入れて振るだけで、茶渋もスッキリ。

＜万代について＞

株式会社万代は、近畿圏を中心に食料品・住居関連商品・酒類等を販売するスーパーマーケットチェーンです。『お客様の暮らしを「より豊かに」「より楽しく」「より快適に」』を合言葉に、地域のお客様に長く愛されるロングセラーの企業を目指して、お客様のライフスタイルに合わせた店舗づくりをおこなっています。2025年9月現在、170店舗を展開しています。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/603_1_4f9742a861c75c847d03040b0a5f43f4.jpg?v=202602131151 ]