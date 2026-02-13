【ウェビナー】3/3(火) “使いづらい”を放置しない 社内DX推進 第一歩としてのUX改善

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2026年3月3日（火）『“使いづらい”を放置しない 社内DX推進 第一歩としてのUX改善』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/tt-case

日 時：2026年3月3日（火）15：00～15：40

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

共 催：テックタッチ

参加費：無料

DX推進の第一歩は、社員が日常的に利用する業務システムの「使いづらさ」を見過ごさず、改善に取り組むことです。



パナソニックグループの社内システムを手がけるパナソニックISでは、テックタッチを活用して自社システムのUXを見直し、現場で“使われ続ける”仕組みづくりに挑戦しました。



本セミナーでは、改善前の課題分析から導入プロセス、定着化に向けた工夫まで、IT部門が主体となって進めた内製改革の実践事例を通じて、社内DXのヒントをお届けします。