「たまひよCMメーカー」投稿キャンペーン　2/14（土）発売「たまひよ」雑誌にて横澤夏子賞他を発表

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：岩瀬大輔）が発行する、妊娠・出産・育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』は、1993年に創刊し、2025年10月に創刊32周年を迎えました。

2026年2月14日発売の『後期のたまごクラブ』『後期のひよこクラブ』では、たまひよのCM風の動画を作成してSNSに投稿する「たまひよCMメーカー投稿キャンペーン」の入賞作品を発表。スペシャル審査員を務める横澤夏子さんが、心温まる講評を寄せてくれました。さらに本号では、ママ・パパたちからのアンケートをもとに、編集部が「これから期待される商品・サービス」を選定する「たまひよ ネクストブレイクアワード2026」も発表します。

『後期のたまごクラブ』2026年春号の表紙を飾るのは、『中期のたまごクラブ』2026年冬号で妊娠を発表されたトリンドル玲奈さん・山本直寛さんご夫婦。幸せあふれる2ショットは必見です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120/table/1438_1_783a47977627c7c354fe6967164650b6.jpg?v=202602131151 ]

「たまごクラブ♪ひよこクラブ♪」のジングルが付いた、赤ちゃんのCM風動画を作成できる「たまひよのCMメーカー」。このツールを使った動画をSNSに投稿する、「たまひよCMメーカー投稿キャンペーン」では、赤ちゃんの“とにかくかわいい”瞬間が多数投稿され、話題を集めました。

スペシャル審査員の横澤夏子さんは応募作品を一つ一つ見て、「赤ちゃんのかわいい♪かわいい♪に癒されながら選びました。家族の愛あふれる動画は、見ているだけで幸せな気分になります」とコメント。誌面では、動画の1シーンを切り取った愛らしさいっぱいの赤ちゃんの画像とともに、横澤夏子賞（3名）、たまごクラブ賞（1名）、ひよこクラブ賞（1名）の各賞を発表しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120/table/1438_2_04f2dc358d8dad58f2fd63f369cddc54.jpg?v=202602131151 ]

「たまひよ ネクストブレイクアワード」とは、「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞」の番外編として、2025年より開催された企画です。たまひよ編集部が社会課題やトレンドを踏まえピックアップした商品やサービスについて、たまひよアプリユーザーのママ・パパを対象に「使ってみたい・使ってよかった」と思う商品・サービスのアンケートを実施。

回答結果をもとに、編集部が「これから期待される商品・サービス」を選定し、発表する企画です。『後期のたまごクラブ』、『後期のひよこクラブ』、WEBで発表します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/120/table/1438_3_6db1319ae3fe95d27bf906be7b343146.jpg?v=202602131151 ]

2026年2月14日発売の『後期のたまごクラブ』2026年春号では、トリンドル玲奈さんと俳優の山本直寛さんご夫婦が表紙を飾ります。トリンドル玲奈さんは、妊娠を発表された『中期のたまごクラブ』2026年冬号に続き、2号連続での表紙登場となります。

『後期のたまごクラブ』2026年春号（妊娠8・9・10カ月）

発売日：2026年2月14日（土）

定価：990円（税込）

【別冊付録１.】夫婦で読む！出産の教科書

【別冊付録２.】もらえるお金 ガイドBOOK

【巻頭大特集】妊娠後期のトラブル＆疑問 ここで解消！

【大特集】お産までに絶対やっておくべきこと 総わかりカレンダー

【特別とじこみ付録】GELATO PIQUE手形・足形・命名書シート＆フォトプロップス

