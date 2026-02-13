Amazon、「Amazon 新生活セール」の開催に向けて、「新生活準備に関する調査」を実施

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは、「Amazon 新生活セール」（https://www.amazon.co.jp/events/shinseikatsu1）を、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分までの4日間開催します。この春に入学や進学、就職を迎えるお客様が新生活準備をするにあたって必要な商品や、新しい季節にライフスタイルのアップデートを検討されているお客様におすすめの商品などを、よりお得な価格でお届けします。また、今年は「Amazon 新生活セール」として初めての「先行セール」を、3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分までの3日間にわたり開催します。

Amazonは、「Amazon 新生活セール」の開催にあたり、お客様のニーズや傾向を捉えるため「新生活準備に関する調査※」を実施しました。今回の調査結果によると、今年の新生活準備の平均予算について「20万円未満」と回答した人が約6割で、「まとめて」「お得に」「計画的」なお買い物が、新生活準備のポイントになるとみられます。

※本調査では、新生活準備のためにこの春引っ越しを予定している、または直近3年間に引っ越しを伴う新生活準備を経験した方を対象としています。

◆ 調査結果サマリー

・新生活準備の予算について、約6割の人が「20万円未満」と回答。特に18歳から24歳の男性は、同世代の女性と比べ、価格に敏感であるという結果も。

・新生活準備を経験した86％の人が、「失敗経験」があると回答。約3人に1人が「想定より高くついたこと」を理由にあげている。

・今年の新生活準備のポイントは、「お買い得な価格」に加えて、セールを活用して「まとめて」「計画的」に購入すること。

■ 新生活準備のための平均予算は「20万円未満」が約6割という結果に。中でも「10～15万円未満」が最多。

新生活準備にかかる出費についての考えを聞いたところ、「予算よりも出来るだけお得に購入したい」「予算内で準備できることを重視したい」と回答した人は、全体の約6割にのぼりました。【図表1】

また、具体的な予算については、「20万円未満」と回答した人が61.7％（5万円未満：11.6％+5～10万円未満：17.6％+10～15万円未満：17.8％+15～20万円未満:14.7％）で、中でも「10～15万円未満」と回答した人の割合が17.8％で最も多い結果となりました。【図表2】

さらに年齢別でみると、新大学生から新社会人にあたる18歳から24歳までの男性は、同世代の女性と比較して、価格に対する意識が高く、お得な価格で効率よく準備をしたいというニーズがより高い傾向が見られました。

■ 新生活準備を経験した86％が、「失敗経験あり」と回答

新生活準備を経験した人のうち、「失敗経験がある」と回答した人は86％にのぼりました。【図表3】

中でも、約3人に1人が「想定より高くついた」（32.2％）と回答。また、「買い回りに時間がかかった」（22.5％）、「組み立てが大変だった」（22.0％）と回答した人も多く、想定よりも時間と体力を浪費したことを失敗したと感じているようです。【図表4】

■今年の新生活準備のキーワードは、「まとめて・お得に・計画的に」

この春、新生活準備を予定している人に、新生活準備のお買い物で最も重視するポイントについて聞いたところ、「価格とお得さ」（46.8％）が最も多く、次いで「配送のスピードや便利さ」（16.6％）、「デザインや品質」（13.3％）、「一か所でまとめ買いできること」（10.0％）、「建物と部屋に合うサイズ」（9.4％）という結果に。【図表5】

また、新生活準備における懸念について聞いたところ、「安く購入できる機会を逃すこと」（42.9％）が最も多く、続いて「買い忘れや買い逃し」（38.4％）、「急に必要な物が発生すること」（31.1％）、「家具や家電のサイズミス」（30.8％）、「買い回りをする手間と時間確保」（26.9％）という結果になりました。【図表5】

物価上昇の中で迎える新生活だからこそ、買い回りにかかる手間や時間を減らして「まとめて」、セール期間に「お得に」、買い忘れやサイズミスなく「計画的に」準備を進めたいと感じていることがわかりました。

＜調査実施概要＞

調査名 ： 新生活準備に関する調査

調査対象： 日本全国の18歳以上の男女1,000名 ※1

調査期間： 2026年1月13日（火）-1月15日（木）

調査方法： インターネット調査

※本調査は、アマゾンジャパンが株式会社プラップジャパン（再委託先：ネオマーケティング）に委託し実施しました。

■引越し経験9回以上！節約アドバイザー・丸山晴美さんが解説する、今年の新生活準備を失敗なく、楽しく、お得に進めるためのお買い物の心得とは？

新生活のスタートは、引っ越しや各種手続き、買い物など、何かと慌ただしく時間に追われがちです。新生活準備を楽しく、かつお得に進めるためには、早めに準備を始め、必要なものに優先順位をつけた上で、お得なタイミングを活用して購入することが大切です。

節約アドバイザー 丸山 晴美さん

１. 新生活準備は“早めから計画的に”がポイント！予算を設定し、購入品リスト作成から始めよう！

＜狙っている商品はまず「ほしい物リスト」へ入れよう！＞

事前に必要なものをリストアップしておくためにおすすめなのが、Amazon「ほしい物リスト」を活用すること。使い方は、気になるアイテムや定番アイテムの商品ページにある「リストに追加」をタップするだけ。「新生活準備」専用のリストを作って優先順位を付けておくと、必要なものを整理しながら、効率的にお買い物を進めることができます。買い忘れを防ぐことができるのはもちろん、お金のかけどころが明確になり、予算内に収めやすくなる効果も期待できます。「ほしい物リスト」に追加したアイテムがセールになったときにお知らせしてもらえる機能を活用すると、さらにお得に買い物ができます。

＜セール日を予め把握してスケジュールに入れておこう！＞

お得なタイミングでお買い物をするためには、セール日程を把握しておくことがとにかく大事。今年は、「Amazon 新生活セール」でも先行セールが行われるので家計防衛のためにもしっかりとチェックしておきましょう。欲しいと思ったアイテムでも、時間が経って気付いたころには理想のカラーやデザインが売り切れてしまうことも。豊富なラインナップの中から自由に選択できるのも、先行セールから参加するメリットです。

２. 事前に採寸、色味やレイアウトを確認し、サイズミス防止！

＜ARビュー機能で、設置場所やお部屋のコーディネートとの相性を事前に確認しておこう！＞

サイズミスによる買い直しは、思わぬ出費につながりかねないので避けたいですよね。また意外と多いのがデザイン面の不一致で、購入後に家の雰囲気に合わない商品だったことが分かるケースも少なくありません。

大型の家具や家電は、新居の内見時に冷蔵庫・洗濯機の設置スペース、カーテンの長さ、ドアや通路のサイズなどを測り、間取り図にメモしておくのがおすすめですが、Amazonでは、商品によってスマートフォンでサイズ感やお部屋との相性を確認できる「ARビュー」機能があるので、商品の設置イメージを自宅にいながら確認することができるので便利です。

３. 組立・設置にかかる時間と体力の浪費は、便利サービスを活用してスマートに回避しよう！

＜「大型家電・家具 設置回収サービス」を上手に使って、スマートに新生活をスタートさせよう！＞

新生活準備で最も大変なことの一つが、買い回りではないでしょうか。時間と体力勝負の新生活準備においては、“まとめ買い”や“時間の有効活用”を意識するためにも、ネット通販の利用を選択肢に持つとよいでしょう。

Amazonでは、商品購入のオプションとして、家具や家電の設置・組み立て、買い換え時に不要となった家電の回収サービスがあります。自分で組み立てを行って、棚の高さがずれたり、足場が揺らいだりした経験はないでしょうか。プロにお任せすることで、結果的に商品を正しく、長く使用できることに繋がります。特に家電回収には自治体独自のルールがあり、引き取り時の立ち合いが必要なケースも。便利なサービスを利用して、時間と体力を温存し、スマートに新生活をスタートさせましょう。

■ Amazonが「Amazon 新生活セール」で、新生活準備をサポート

今回の調査結果から、今年の新生活準備においては、１.ワンストップでまとめて購入したい、２.お得に準備したい、３.セール期間を逃さず計画的に準備したい、というニーズがあることが分かりました。Amazonは、これらのニーズに合ったセールやさまざまなキャンペーンをご提供することで、ほしいものから、必要なものまでお客様にとって魅力的なショッピングをサポートしてまいります。

＜まとめて＞

- 「Amazon 新生活セール」では、家具・家電・日用品から食品・飲料まで、新生活に必要な幅広いカテゴリーの商品300万点以上を特別価格でご提供します。Amazonならワンストップでまとめてお買い物をお楽しみいただけます。- 春の引っ越し・入学・進学・就職など、新生活のスタートに役立つ人気商品を一つに集めた「新生活ストア」（https://www.amazon.co.jp/newlife ）をAmazon内に4月30日（木）23時59分までオープンします。目的に合わせて欲しいものを素早く簡単に見つけられる環境をご提供します。

＜お得に＞

- お客様が必要とする商品を特別価格でご提供するのはもちろんのこと、ご好評いただいているポイントアップキャンペーンや最大100,000 Amazonポイント（期間限定）が当たるチャンスもある大抽選会など、「Amazon 新生活セール」をよりお得にお楽しみいただけるキャンペーンも多数ご用意しております。- 家電からスポーツ用品、ベビー用品など、幅広いカテゴリーの人気商品を毎日日替わり24時間限定で、よりお得にお届けする「厳選日替わりセール」を、2回にわたり開催いたします。様々なラインアップの商品を、この機会にさらにお得な価格でお買い求めいただけます。- 対象商品を割引価格にて定期的に配送料無料でお届けするサービス「定期おトク便（https://www.amazon.co.jp/sns ）」をご利用いただくと、セール価格よりもさらにお買い得にお買い求めいただけます。

＜計画的に＞

- 購入したい商品をひとつの場所でリスト管理できる「ほしい物リスト」などを通じて、買い忘れや買い逃しを防ぎながらお買い物を進めていただけます。- 商品選びにおける「サイズミス」や「設置の手間」といった不安を軽減するため、スマートフォンでサイズ感やお部屋との相性を確認できる「ARビュー」や、対象商品において配送から設置、不要になった製品の回収までを行う「家電・家具 設置回収サービス」などもご利用いただけます。- Amazonの多彩な配送オプションや商品の受け取り方を活用することで、お客様はそれぞれのご都合に合わせて、必要なタイミングで商品を受け取ることができます。

