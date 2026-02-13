「これからの精神科病院経営」と題して、厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 課長補佐／(株)日本経営 戦略コンサルティング部 次長によるセミナーを3月16日(月)に開催！!

株式会社 新社会システム総合研究所

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26122

[講 師]

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部

精神・障害保健課 課長補佐 佐藤 理 氏

株式会社日本経営 戦略コンサルティング部

次長 渡辺 舜 氏

[日 時]

２０２６年３月１６日（月） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞今後の精神保健医療福祉について

佐藤 理 氏 【13：00～13：55】

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８次医療計画（後期）見直し等に関する議論が行われるなか、昨今の精神保健医療福祉が抱える課題に対応するため、令和８年度診療報酬改定では多職種による質の高い医療の提供や患者の特性に応じた治療・ケアの推進、精神身体合併症への対応、外来医療などに関する改定が行われた。今回の改定を踏まえ、医療機関に求められる対応を概説したい。



１．精神保健医療福祉の現状等

２．多職種による質の高い医療の提供

３．患者の特性に応じた治療・ケアの推進

４．精神身体合併症対応

５．外来医療の機能分化・強化等

６．その他の内容について

７．質疑応答／名刺交換

＜２＞医療政策を踏まえた今後の精神科病院経営

渡辺 舜 氏 【14：05～15：00】

これまでの政策の流れを読み解き、今後の精神科病院における経営におけるポイントを解説します。



１．これまでの政策動向を読み解く

２．精神科病院の経営実態と今後の戦略について

３．質疑応答／名刺交換

