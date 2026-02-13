人気シリーズ「乙女の本棚」の第52弾が登場！ 大人気の文豪・徳田秋聲の傑作小説とイラストレーター・チェリ子とのコラボレーションで『白百合』が発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）内で文芸・カルチャー関連を扱う出版レーベル立東舎は、『白百合』を、2026年2月13日に発売しました。

「乙女の本棚」とは、文豪の名作に、現代のイラストレーターが自由な感性でイラストを添える、絵本感覚で楽しめるコラボレーション・シリーズです。2016年のシリーズ第1弾発売から好評を博し、今回の作品で52冊目となります。『白百合』は、近代文学を代表する作家の一人であり、現在の石川県金沢市出身の文豪としても知られる徳田秋聲による、人間と百合をめぐる美しい雰囲気のある名作です。さらに、MVイラスト制作をはじめ、現在ではキャラクターデザインや装画など幅広いジャンルにて活動中の大人気イラストレーター・チェリ子が、描き下ろしで多くのイラストを制作しています。オールカラーで、小説の世界をより豪華に楽しむことができる作品です。

■書誌情報

書名：白百合

著者：徳田秋聲+チェリ子

定価：2,475円（本体2,250円＋税10％）

発売日：2026年2月13日

発行：立東舎／発売：リットーミュージック

商品情報ページ https://rittorsha.jp/s/otome/3126317401.html

PROFILE

徳田秋聲

明治4年（1871年）金沢生まれ。日本の自然主義文学における代表的作家として知られる。泉鏡花とともに、尾崎紅葉の門下であった。1943年死去。代表作に『黴』『爛』『あらくれ』などがある。

チェリ子

東京在住イラストレーター。繊細かつポップに、かわいい”だけ”ではない世界観を描く。MVイラスト制作をはじめ、現在ではキャラクターデザインや装画など幅広いジャンルにて活動中。著書に『チェリ子画集 Capture-C』がある。

