Mastercard、2026ワールド・ベースボール・クラシック 東京プールby dipの日本代表戦の観戦ペアチケットが当たるキャンペーンを2月16日(月)より開催！

Mastercard

Mastercardは、「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(TM) 東京プール presented by dip」の開催を記念し、日本国内の対象Mastercardクレジット／デビット／プリペイドカード会員様向けに、2026年2月16日（月）から2月20日（金）までの期間、日本代表戦のペア観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、Mastercard Japan公式X（旧Twitter）アカウントを通じて実施されます。キャンペーン期間中に、Mastercardクレジット／デビット／プリペイドカードを利用して合計30,000円（税込）以上お買い物をされた対象会員様の中から、抽選で「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(TM) 東京プール presented by dip」における日本代表戦のペア観戦チケット交換権が当たります。キャンペーン期間中は、お一人様1日1回までご応募いただけます。

■応募期間

2026年2月16日（月）12:00～2月17日（火）11：59

2026年2月17日（火）12:00～2月18日（水）11：59

2026年2月18日（水）12:00～2月19日（木）11：59

2026年2月19日（木）12:00～2月20日（金）11：59

2026年2月20日（金）12:00～2月20日（金）23：59

※上記期間外のご応募は無効となります。

■賞品

2026 World Baseball Classic(TM) 東京プール presented by dip日本代表戦 ペアチケット

抽選で各日程80組様、合計320名様にペアチケット（指定席Bまたは指定席C）をプレゼントいたします。

【対象試合日】

・2026年3月6日（金）

・2026年3月7日（土）

・2026年3月8日（日）

・2026年3月10日（火）

※試合日および座席種別はご指定いただけません。

※上記チケット以外に発生する費用（交通費、宿泊費等）は、すべて当選者ご自身の負担となります。

※チケットの転売、譲渡は「チケット不正転売禁止法」に基づき禁止されています。

■応募資格

以下すべての条件を満たす方が対象となります。

・日本国内にお住まいの方

・2026年1月以降にMastercardクレジット／デビット／プリペイドカードで累計30,000円（税込）以上のご利用履歴がある方

・X（旧Twitter）アカウントをお持ちで、公開設定されている方

※非公開アカウントの方は応募対象外となります。

■応募方法

以下の手順でご応募ください。

- Mastercard Japan公式Xアカウント（@MastercardJP）をフォロー- 2026年2月16日（月）～2月20日（金）の期間中に、Mastercard Japan公式Xアカウントが投稿する本キャンペーン対象ポストに、リポストまたは引用リポスト。※「試合観戦をどのように楽しみたいか」を記載し、ハッシュタグ「#MastercardでWBC観戦」を付けて引用リポストした方は当選確率２倍。

※手順1・2の順序を満たさない応募は無効となります。※期間中、お一人様1日1回まで応募可能です。※当選はお一人様1回限りとし、複数アカウントでの当選が判明した場合は当選を無効とします。

■専用フォーム入力について

抽選のうえ、当選者の方へ専用フォームをお送りします。以下内容をご入力ください。

- チケット引換権利の【受領】または【辞退】の選択- 氏名および賞品発送先住所- Mastercardクレジット／デビット／プリペイドカード利用明細（30,000円以上）が確認できるデータのアップロード（※JPG/PNG/GIF形式・10MBのファイル容量内で、最大３枚までアップロード可能）- 該当決済に使用したMastercardのカード番号（上6桁）- Xアカウント名

※入力内容に不備がある場合、当選は無効となることがあります。

■当選発表

当選者への連絡は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

賞品発送は2026年2月下旬より順次行う予定です。

キャンペーン詳細および応募規約をご確認の上、ご応募ください。

https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/personal/offers-promotions/wbc26-cp.html

###

Mastercardについて www.mastercard.co.jp(https://www.mastercard.co.jp/ja-jp.html)

Mastercardは、決済業界におけるグローバルなテクノロジー企業として、世界200以上の国と地域で経済の活性化と人々の生活の利便性向上に貢献しています。お客様と共に、誰もが繁栄できる持続可能な社会の実現を目指し、安全でシンプル、スマート、そして使いやすい多様なデジタル決済手段を提供しています。また、最先端のテクノロジーとイノベーション、パートナーシップとネットワークを活用して、人々、企業、そして政府が最大限の可能性を発揮できるよう支援するプロダクトとサービスをお届けします。