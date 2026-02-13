【ルイ・ヴィトン】2026メンズ スプリング・コレクションのルックビジュアルを公開

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026メンズ スプリング・コレクションの発売に先駆けて、ルックビジュアルを公開しました。

2026年3月19日に発売されるルイ・ヴィトン メンズの新作は、洗練されたシルエットに、鮮やかで多彩なカラーパレットを取り入れることでラインナップを刷新。メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスが描くハイブリッドな春のワードローブ像――伝統的なテーラリングが緻密なテキスタイルのディテールやスポーツウェアの感性とシームレスに融合するスタイルを体現し、境界線を曖昧にしながら新たな基準を打ち立てます。

フォーマルウェアはより柔軟に進化し、あらゆるシーンに洗練と華やぎをもたらします。輝きのあるカラースキームは、メンズ・ウェアの定番色に季節感あふれるアクセントをバランスよく加え、落ち着いたアースカラーから情熱的な宝石色、さらにフレンチバニラ、スカイブルー、そしてひときわ個性的なライラックといった柔らかなパステルカラーまで、調和のとれた広がりを見せます。

2026メンズ スプリング・コレクションは、3月19日より販売開始予定です。

PHOTO CREDIT：Jonathan Frantini

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。