【4/9（木）】データ活用を事例で学ぶオンラインカンファレンス「Classmethod Showcase データは”貯める”から”活かす” へ ビジネス成果に直結する実践アプローチ」開催

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横田 聡、以下「クラスメソッド」）は、2026年4月9日（木）にオンラインカンファレンス「Classmethod Showcase データは”貯める”から”活かす” へ ビジネス成果に直結する実践アプローチ」を開催します。

社内に散在するデータのサイロ化、分析の非効率、ビジネスへの貢献が見えづらい――。多くの企業が直面するこれらの課題を、どのように乗り越えればよいのでしょうか。

生成AI活用が本格化する今、その成否を分けるのは「データ基盤」です。いくら先進的なAIを導入しても、データが整備されていなければ価値を生み出すことはできません。本セミナーでは、データ統合基盤の構築からデータドリブン文化の醸成、生成AI時代に求められるデータ活用まで、実践に役立つ知見をお届けします。

事例セッションでは、自動車部品製造業のアイシン高丘様をお迎えし、ゼロからデータ統合基盤を構築した実践事例をご紹介します。SnowflakeやAWSを活用しながら、サイロ化したデータを統合しユーザーへ公開する仕組みをどう作り上げたのか。そして、データドリブン文化をいかに醸成してきたのか。リアルな取り組みの軌跡と今後の展望を語っていただきます。データ基盤の構築・刷新を検討されている方、データ活用を次のステージへ進めたい方は、ぜひご参加ください。

このような方におすすめです

■イベント概要

- 社内にたまった膨大なデータをビジネスに活かしたい- データ集約・分析の効率化を図りたい- データベース、データウェアハウスのサイロ化を解消したい- クラウド環境でデータ分析基盤を構築したが、うまく活用できていない- データ活用における最新のトレンドを知りたい

タイトル：Classmethod Showcase データは”貯める”から”活かす” へ ビジネス成果に直結する実践アプローチ

日時：2026年4月9日（木）13:00-15:10

形態：Zoomによるオンライン配信

主催：クラスメソッド株式会社

協賛：Snowflake合同会社

申込ページ：https://classmethod.jp/m/showcase/2026/data/

[注目のセッション]

「ゼロから挑んだデータクラウド基盤と文化醸成の1年」

登壇者：アイシン高丘株式会社 経営企画部 スタッフリーダー 佐藤 佳司氏

クラスメソッド株式会社 データ事業本部 ビジネスソリューション部 三鴨 勇太

セッション内容：

自動車部品を製造するアイシン高丘では、最初のデータ基盤を Snowflake と歩むことにしました。サイロ化しているデータを統合しユーザーへ公開する統合基盤「HOKORA(祠)」をSnowflakeを中心にdbt 、AWSなどを活用しながら構築しています。本セッションでは、アイシン高丘における「ゼロからの基盤づくり」「データドリブン文化醸成」の活動のふりかえりとともにアーキテクチャや今後のSnowflake活用についてご紹介します。

「データ基盤から「AIデータクラウド」へ。進化するSnowflakeの全貌と最新機能」

登壇者：Snowflake合同会社 パートナーソリューションエンジニアリング本部 宮川 大司氏

セッション内容：

Snowflakeは今、単なるデータの蓄積場所から、AIを自在に駆動させる「AIデータクラウド」へと劇的な進化を遂げました。本セッションではスケーラビリティやセキュリティといった普遍的な価値をおさらいしつつ、「Cortex」をはじめとする最新 生成AI アップデートの真価を紐解きます。データのサイロ化という障壁を打ち破り、AI活用をいかにして「確実なビジネス成果」へとつなげるのか、その最適解を紐解きます。

※ タイトル、登壇者は変更となる可能性があります。

■Classmethod Showcase について

Classmethod Showcase（クラスメソッド ショーケース）は、クラスメソッドの約5000社におよぶ豊富なお客様事例をもとに、ビジネスの現場におけるリアルな活用方法をご紹介するカンファレンスシリーズです。

開催回ごとに、セキュリティやガバナンス、データ分析、そして生成AIなど、お客様から注目の高いテーマを取り上げて、技術概要やユースケース、導入にあたってのポイント、運用方法までを実際に利用中のお客様の生の声と一緒にご紹介しています。

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌2023年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,000社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計35,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では5万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

本社所在地： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 ： 代表取締役社長 横田 聡

事業内容 ： クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI／機械学習技術支援

オフィシャルサイト ： https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」： https://dev.classmethod.jp/

技術情報コミュニティ「Zenn」： https://zenn.dev/

