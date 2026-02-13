【コンビニコーヒーに関する調査】コンビニ利用者のうち、直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人は6割弱。購入理由での「価格が安い」は、2020年調査以降減少傾向

マイボイスコム株式会社

■コンビニ利用者のうち、直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人は6割弱。購入理由での「価格が安い」は、2020年調査以降減少傾向

■コンビニコーヒーの利用意向者は4割台半ば。コンビニコーヒーを週1回以上購入する層では8割超

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、12回目となる『コンビニコーヒー』に関するインターネット調査を2026年1月1日～7日に実施しました。

コンビニコーヒーの購入状況や意向、自由記述にてコンビニコーヒーを飲む場面などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

◆コンビニコーヒーの購入頻度

コンビニエンスストア利用者のうち、直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人は6割弱です。

週1回以上購入した人は2割強、直近1年間購入者に限ると4割弱です。男性40代で比率が高く、女性60～70代で低くなっています。

◆直近１年間にコンビニコーヒーを購入したコンビニエンスストア

直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人の購入店舗は（複数回答）、「セブン‐イレブン」が67.1％、「ローソン」が48.9％、「ファミリーマート」が42.4％です。

各コンビニエンスストア利用者に占める、その店舗でのコンビニコーヒー購入者の比率は、セブン‐イレブン利用者で8割弱、ローソン利用者で6割強、ファミリーマート利用者で6割弱となっています。

◆コンビニコーヒーの購入理由

直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人の購入理由は（複数回答）、「値段の割においしい」が35.4％、「価格が安い」「缶コーヒーやペットボトル入りコーヒー等よりおいしい」が各3割強です。2020年調査以降、「価格が安い」は減少傾向です。

コンビニコーヒーを週4～5回以上購入する層では、「缶コーヒーやペットボトル入りコーヒー等よりおいしい」「価格が安い」が上位2位となっています。

◆コンビニコーヒー購入時の重視点

直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人の重視点は（複数回答）、「味」が55.6％、「価格」が41.2％、「香り」が32.3％です。

「味」「香り」は、主に『セブン‐イレブン』で購入する層でやや高くなっています。

◆コンビニコーヒーの利用意向

コンビニコーヒーの利用意向者は、「利用したい」「まあ利用したい」を合わせて4割台半ばです。コンビニコーヒーを週1回以上購入する層では各8割超となっています。

非利用意向者（「利用したくない」「あまり利用したくない」の合計）は3割強、男性10・20代や女性30代・70代でやや高くなっています。

◆普段飲むコーヒー

普段飲むコーヒーは（複数回答）、「自分や他の人がいれたもの」が57.5％、「カフェ・飲食店などのコーヒー」「ペットボトル入りコーヒー」「コンビニコーヒー」が3割前後です。

「缶コーヒー」「ペットボトル入りコーヒー」は、男性40～50代で4割前後となっています。

「カフェ・飲食店などのコーヒー」は女性で、「自分や他の人がいれたもの」は女性や高年代層で、それぞれ比率が高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

＜調査結果詳細＞

