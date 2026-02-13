動物専門プラットフォーム「アニマリ」、イベント「とりっぷ＆ぴーず」と戦略的パートナーシップを締結

株式会社BORDER

すべての動物 (ペット) を対象とした推し活と社会貢献を融合させた動物専門プラットフォーム「アニマリ」（ 運営：株式会社BORDER／本社：東京都港区南青山／代表取締役：寺崎 大剛 ）は、イベント「とりっぷ＆ぴーず」実行委員会（ 運営：株式会社Chronos、所在地：神奈川県鎌倉市、代表取締役：稲田 富之 ）と戦略的パートナーシップを締結しました。本提携により、鳥類や小動物を中心に、出店者・保護団体・来場者（飼い主・お迎え検討者）がリアル（イベント）とオンライン（アニマリ）を往復しながら継続的につながる仕組みを共同で構築します。

なぜ「戦略的パートナーシップ」を結ぶのか

イベントでの出会いは大きな価値を生みますが、来場後の情報収集・相談・予約・購入・支援は分散しがちで、熱量が一過性になりやすい課題があります。とりっぷ＆ぴーずが築いてきた鳥コミュニティと、アニマリが提供する「集客・ファン化・予約・EC・支援・記事発信・迷子情報」の基盤を統合することで、単発の施策ではなく、以下を中長期で実装する必要があると判断しました。

- “正しいお迎え”の標準化：飼育・ケア・契約条件などの情報を、透明性の高い形で継続提供- 継続支援の仕組み化：保護・啓発活動が「単発寄付」で終わらず、ファンとして支援が続く導線- 現場負担の軽減：出店者・団体が少ない工数で情報発信・更新・問い合わせ対応を回せる運用基盤- 緊急時の即時性：迷子・保護情報の迅速な共有と、発見後の更新まで含めた一元管理

このため、単なる相互告知ではなく、プロダクト／運用／データ整備／共同導線を含む「戦略的パートナーシップ」として取り組みます。

提携で実現すること

1）共同オンボーディング（出店者・保護団体の参加と活性化）

- 生体／商品／サービス／団体情報の一括登録支援（Excel/CSV）- 飼育・ケア・譲渡条件等の透明性テンプレの入力促進（誤解・ミスマッチを低減）

2）イベント×オンラインの連動導線

- 会場QRから出店ページ・里親募集ページへの直結- 来場後の予約／相談／購入へつながる導線を統合してフォロー体制の構築を行う

3）共創コンテンツ（記事投稿）の強化

- 鳥類や小動物の飼育・ケアの基礎、季節対策、行動理解などの記事発信（無料／有料）- 特集ページやSNS連動での共同キュレーション

4）迷子・保護情報の迅速共有

- 写真＋場所＋特徴で投稿→拡散、発見後は「見つかった」に更新可能- 情報が散逸しやすい緊急時に、閲覧・共有の起点を一本化



動物に関わる“当たり前”を、もっとやさしく、もっと透明に。

出店者や保護団体、来場者の体験をオンラインまでつなぎ、情報と支援が迷子にならない導線を整えて

動物にも人にも、安心と幸せが循環する世界を作っていきます。

期待される効果

- イベント前後の接点をオンラインで継続し、指名相談・指名購入・指名来場の増加- 里親募集・保護情報の到達速度向上、情報更新の一元化- 出店者・団体の運用負荷の軽減（予約／チャット／記事／販売の統合）

当社コメント（代表取締役：寺崎 大剛）

本パートナーシップ締結により、イベントで生まれる出会いを “その場限り” にせず、正しいお迎えと継続支援につなげる土台をつくります。現場の熱量とプロダクトを掛け合わせ、すべての動物に関わる “当たり前” を前に進めていきたいと思います。

株式会社Chronos（代表取締役：稲田 富之）

本パートナーシップ締結は、来場者・出店者・保護団体が、イベント後もつながり続ける仕組みが必要でした。アニマリサービスとの提携で、情報の透明化と発信の継続性を高め、鳥や小動物と人のより良い関係を広げていきます。

アニマリについて

アニマリは、動物分野に特化した ’’集客・予約・EC・記事発信・支援（チップ）’’ のワンストッププラットフォームです。個人・事業者・保護団体が、透明性の高い情報発信をしながらファンとつながれます。

◆アニマリ

記事の販売やチップ機能で収益化も可能！- 公式サイト：https://animali.jp/- 特長- - すべての動物が対象：犬猫はもちろん、小動物・鳥・爬虫類など幅広く“うちの子”情報を投稿し共有可能！迷子や保護動物も投稿できます。- - 困ったときに頼れる：気になることは相談しやすく、必要な情報にたどり着ける導線で不安を減らします。- - 応援が届く仕組み：好きや共感を「チップ」で形にでき、飼い主・事業者・保護団体など活動を支えるきっかけになります。

とりっぷ＆ぴーずについて

「見たい」から「安心して迎える」へ。 鳥や小動物と人の正しい関わりを広げるイベント／コミュニティブランド。リアルイベントとオンライン発信を通じ、飼育啓発・体験価値の向上・事業者とファンの橋渡しに取り組んでいます。

◆ぴーず

◆とりっぷ

「見たい・知りたい・応援したい」を体感できるイベント！- 公式サイト：https://peas-animal.com/- 直近イベント第1回 ぴーず〔2026/4/5 (日)・藤沢駅すぐ〕前売りチケット（Peatix）：https://peatix.com/event/4796261/view- 公式サイト：https://torippu.jp/- 直近イベント第3回 とりっぷ〔2026/5/10 (日)・藤沢駅すぐ〕前売りチケット（Peatix）：https://peatix.com/event/4719055会社概要

◆株式会社BORDERについて

会社名：株式会社BORDER

所在地：東京都港区南青山2-2-15

代表者：寺崎 大剛

事業内容：アニマリの企画・開発・運営／AI・SaaS・DX支援 他

URL：https://bo-rder.co.jp/

◆株式会社Chronosについて

会社名：株式会社Chronos（クロノス）

所在地：神奈川県鎌倉市小町1-8-19

代表者：稲田 富之

事業内容：イベントの企画・運営／広告・プロモーションの企画および運営／WEB・グラフィックデザイン制作／ブランディング支援

URL：https://chronos-design.com/

【本件に関するお問い合わせ】

アニマリ運営事務局（株式会社BORDER内）

メール：info@animali.jp