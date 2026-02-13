CFCLがB Corp再認証で日本企業として最高得点を獲得

株式会社CFCL

CFCLは、2026年1月、B Corp (Benefit Corporation) の再認証において143.5点(https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/cfcl-inc/)を獲得しました。これは2022年の初回認証時に取得した128点(https://cfcl.jp/blogs/news/0007)を上回り、日本企業の中で最高得点 (2026年2月現在) となります。

B Corpは、アメリカのNPO法人「B Lab(TM)︎」が運営する国際認証制度です。社会性と利益を両立する事業を展開する企業が、社会的・環境的パフォーマンスや透明性、説明責任などについて、B Labが設定した平均200を越える厳しい基準をクリアすることで取得することができます。審査は企業活動全体を対象に「地球環境」「コミュニティ」「社員」「ガバナンス」「顧客」の5領域にわたり実施されます。認証取得後も3年ごとに企業規模に応じた再審査が行われ、継続的な改善が前提となります。

今回の再認証では、CFCLの企業成長にともない、審査項目がより詳細かつ厳格になりました。3年間にわたり取り組んできた実績をもとに計313の項目に回答。最終的にスコアを15.5点伸ばしました。ニットに特化した事業構造・戦略・製品設計や再生・認証素材の採用など、CFCLのインパクトビジネスモデル (IBM) は初回から認められていましたが、その取り組みの広がりと実装の深化が改めて評価されました。

5つの領域におけるスコアは以下のとおりです。 (カッコ内は初回認証時との差分)

地球環境 71.2 (+10.3)

コミュニティ 30.7 ( - 1.4)

ガバナンス 10.2 ( - 0.1)

社員 27.3 (+ 6.6)

顧客 3.9 ( 0 )

スコアを伸ばした「地球環境」では、初回認証時には1型だったライフサイクルアセスメント (LCA) の実施が、再認証では約81%(https://cfcl.jp/pages/consciousness-vol9) (全183型中148型、2025年1月時点) に向上したことに加え、再生ポリエステルの使用拡大や二次流通サービス(https://cfcl.jp/pages/next-loop)などのクローズドループの設計を前提としたビジネスモデルの進展が評価につながりました。「社員」領域では企業成長に合わせて組織体制の整備が進み、とくに評価制度の明文化とストックオプションの導入が加点要素となりました。

今回の結果は、創業当初から継続してきた基本的な姿勢と日々の積み重ねが第三者によって示されたものであり、その延長線上に日本企業として最高得点という結果があったと受け止めています。次回の審査からは従来の点数評価に代わり、評価の枠組みそのものが改定されます。3年後に向けて、新基準への適合を全領域で進めていくことが次の課題です。

今後の取り組みについては、引き続きコンシャスネスレポート(https://cfcl.jp/pages/consciousness)にて報告していきます。

