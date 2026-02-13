おくだ歯科・矯正歯科 様 オールオン4専門サイトを制作｜株式会社ITreat
このたび、岐阜県可児市のおくだ歯科・矯正歯科(https://www.okuda-shika.jp/)様にて、インプラント治療「オールオン4」に特化した専門サイト(https://www.okuda-shika.jp/allon4/)を制作いたしました。
高度な技術を要する治療だからこそ、正しい情報を分かりやすく伝えることが重要です。本プロジェクトでは、専門性の正確な伝達と、初めての方にも理解しやすい構成を両立したサイトを構築しました。
おくだ歯科・矯正歯科 オールオン4専門サイトはこちら(https://www.okuda-shika.jp/allon4/)
サイト制作のポイント
1. 「信頼感」と「分かりやすさ」を両立したデザイン
40代～70代の患者層を想定し、文字サイズやコントラストに配慮しました。
また、清潔感と高級感を兼ね備えたデザインを採用することで、サイト全体から安心感が伝わるよう設計しています。
2. ストーリー設計による情報構成
「なぜこの医院なのか」という強みを冒頭で明確に提示しています。
さらに、治療のメリットだけでなく、リスクや費用、症例紹介までを1ページで完結できる構成とし、読み進める中で段階的に不安を解消できるよう設計しました。
3. 広告流入を想定したLP設計
リスティング広告からの流入を想定し、ファーストビューで核心が伝わるキャッチコピーを採用しています。
その結果、離脱を防ぎながら、自然と読み進めたくなる構成を実現しました。
4. 問い合わせ導線の最適化
電話ボタンを固定配置するとともに、入力項目を整理した専用の予約・相談フォームを設置しました。
これにより、患者様が迷わず行動に移せる導線を整え、心理的ハードルを下げています。
院長・奥田 幸祐 先生からのコメント
「ITreatさんとは約1年ほどお付き合いさせていただいておりますが、各種対応が非常に迅速で、当院の課題感を的確に汲み取ったご提案をいただける、経営面においても大変心強いパートナーだと感じております。
今回制作いただいたオールオン4のランディングページについても、当院が思い描いていたイメージに近い、理想的な仕上がりとなりました。
本ページを活用し、今後も地域の患者さまによりご満足いただける歯科診療を提供できるよう努めてまいります。」
株式会社ITreatについて
医療機関・一般企業・各種団体を中心に、Webサイト制作・映像制作・マーケティング支援を行うクリエイティブカンパニーです。
専門性や強みを発信することに課題をお持ちの医療機関様に対し、ITreatでは“想いと言語化”から伴走するWeb制作を行っています。
ブランディングから制作・運用まで一貫してサポートいたします。
所在地：岐阜県岐阜市長良福光2588 辻文ビル 3F
代表者：木村 健太
設立：2014年
事業内容：Webサイト制作・システム開発・動画制作・採用ブランディング支援 ほか
URL：https://itreat.co.jp/