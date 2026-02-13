【B&Sコーポレーション】「ビューティーワールド ジャパン 福岡・名古屋」に出展

株式会社ビーアンドエス・コーポレーション

株式会社ビーアンドエス・コーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：村越 優子、以下B&Sコーポレーション）は、2026年2月開催の「ビューティーワールド ジャパン 福岡」、3月開催の「ビューティーワールド ジャパン 名古屋」に出展いたします。

■「ビューティーワールド ジャパン」出展

「ビューティーワールド ジャパン」は、メッセフランクフルトジャパン株式会社が主催するエステティック、ネイル、美容、健康など、国内外のビューティービジネスの最新トレンドが一堂に集結する商談および買付けを目的とした展示会です。

B&Sコーポレーションは、昨年のビューティーワールド ジャパンにてご好評いただいた乳酸菌生成エキス「エルピュア」を「美容を新たなステージへ導く選択肢」として提案いたします。

- ビューティーワールド ジャパン 福岡会期：2026年2月16日(月)-18日(水) 10:00-17:00（最終日は16:30まで）会場：マリンメッセ福岡A館 ブース：A-C037参加費用：無料（事前登録制）https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html- ビューティーワールド ジャパン 名古屋会期：2026年3月23日(月)-25日(水) 10:00-17:00（最終日は16:30まで）会場：ポートメッセなごや 第1展示館 ブース：1A-B021参加費用：無料（事前登録制）https://beautyworld-japan-nagoya.jp.messefrankfurt.com/nagoya/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

＜ブース来場者特別企画のご案内＞

数量限定！名刺交換＆アンケートで乳酸菌生成エキス「エルピュア」プレゼント

B&Sコーポレーションブースのご来場者特典といたしまして、「名刺交換」と「簡単なアンケート（製品導入検討者向け）」にご回答いただいた方には、乳酸菌生成エキス「エルピュア」（10包/5日分）をプレゼントいたします。

■ 乳酸菌生成エキス「エルピュア」

乳酸菌生成エキス「エルピュア」は、独自の16種類の乳酸菌と豆乳による「高密度乳酸菌発酵法」と「特殊抽出法」から得られる乳酸菌の発酵エキスです。生きた乳酸菌ではなく、乳酸菌が発酵中につくりだす成分と乳酸菌の菌体成分のみを抽出。植物性×発酵のチカラがあなたのキレイをはぐくみます。

乳酸菌生成エキス「エルピュア」

[名称]清涼飲料水

[原材料名]乳酸菌生成エキス（大豆を含む、国内製造）/クエン酸、乳酸

[内容量]150ml（5ml×30包）

[価格]オープン価格

[栄養成分表示］1包（5ml）あたり

熱量 0.3kcal / たんぱく質 0g / 脂質 0g / 炭水化物 0.1g / 糖類 0g / 食塩相当量 0.0g

- 乳酸菌生成エキス「エルピュア」公式Instagram乳酸菌生成エキス「エルピュア」公式Instagramアカウント（@lpure_official(https://www.instagram.com/lpure_official/)）を開設いたしました。「エルピュア」公式Instagram :https://www.instagram.com/lpure_official/

- B&Sコーポレーション卸専用製品 公式サイトURL： https://bandscorp-officialpartners.jp ※2026年2月16日(月)10:00 公開予定

［会社概要］

株式会社ビーアンドエス・コーポレーション

企業理念 ： 「より多くの人が健体康心を実現することに貢献する」

代表取締役 ： 村越 優子

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町6-2-6 TEL：03-3288-0115／FAX：03-3288-0116

設立 ： 昭和59年5月（創業 大正3年・1914年）

事業内容 ： 乳酸菌発酵技術を応用した食品の製造／乳酸菌生成エキスおよび乳酸菌生成エキス添加応用製品の販売／新製品の研究開発／ホタテ由来プラズマローゲン製品の製造・販売

URL ： https://bandscorp.jp