東京パワーテクノロジー所属・入社内定デフアスリート3名が東京都栄誉賞・都民スポーツ大賞を受賞
エネルギー分野を中心に幅広い事業を展開する東京パワーテクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：本橋準、以下当社）は、「多様な価値観や経験を有する人財の活躍が、新たな価値の創出に繋がる」という考えのもと、D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）を推進しています。
この度、当社所属デフアスリートである北谷宏人選手（陸上競技・男子棒高跳）、2026年4月入社予定の遠山莉生選手（陸上競技・男子ハンマー投）、瀧澤諒斗選手（男子サッカー）の3名が「東京都栄誉賞・都民スポーツ大賞表彰式」にて表彰されたことをお知らせします。
写真左から、瀧澤 諒斗選手、遠山 莉生選手、北谷 宏人選手
本表彰は、東京2025世界陸上・東京2025デフリンピックでの国際大会における顕著な競技成績、世界の舞台での活躍が高く評価されたものです。表彰式では小池百合子都知事より各選手に表彰が授与されました。
表彰式概要
日時：2026年2月10日（火）
会場：東京都庁 第一本庁舎 7階ホール
主催：東京都生活文化局文化振興部・東京都スポーツ推進本部国際スポーツ事業部
受賞内容
北谷宏人選手（東京2025デフリンピック男子棒高跳 銅メダル獲得）： 都民スポーツ大賞 受賞
遠山莉生選手（東京2025デフリンピック男子ハンマー投 金メダル獲得）：東京都栄誉賞 受賞
瀧澤諒斗選手（東京2025デフリンピック男子サッカー 銀メダル獲得）： 都民スポーツ大賞 受賞
表彰の背景
デフリンピックは、耳がきこえない・きこえにくいアスリートを対象とした国際的な総合スポーツ大会であり、オリンピック、パラリンピックにと並ぶ歴史ある世界大会です。
中でも東京2025デフリンピックは、大会開催100年目の節目の年に、日本で初めて開催される大会として注目されており、競技力の高さに加え、多様性や共生社会の実現を象徴する大会として、国内外から大きな期待が寄せられました。
今回の受賞は、厳しい競技環境の中で挑戦を続け、結果を残してきた3選手の努力と実績が、東京都として顕彰されたものです。
当社は、スポーツを通じた社会貢献およびD&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の推進を重要な取り組みの一つと位置づけています。今後も、競技活動と仕事の両立を支援しながら、アスリート一人ひとりが持つ可能性を最大限に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。
選手からのコメント
北谷 宏人選手
この度、大変名誉ある賞をいただき嬉しく思います。
これから競技面だけでなく社会的な面でも貢献できるように精進したいと思います。
そして、またこの場でいい報告ができるよう、結果を出していきたいです。
遠山 莉生選手
このような賞をいただくことができて大変光栄です。
この機会に改めて周囲のお世話になった方々への感謝の気持ちを伝えようと思います。
また、今後とも競技に打ち込める環境のありがたみを噛み締めながら、現状に満足せず努力し、挑戦し続けます。今後とも応援よろしくお願いいたします。
瀧澤 諒斗選手
この度、大変名誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。
デフリンピックという舞台で挑戦する事ができたのは、日頃から支えてくださっている家族、指導者、チームメイト、そして応援してくださる多くの方々のおかげです。この受賞を励みに、これからも感謝の気持ちを忘れず、競技を通して多くの方に勇気や希望を届けられるよう努力していきたいと思います。
当社のD＆Iに関する取り組みについて
当社所属・入社内定選手（東京2025デフリンピック日本代表出場種目）
[写真左から] 遠山莉生選手（男子ハンマー投・2026年入社予定内定者）、門脇翠選手(女子4×100mリレー・4×400m男女混合リレー） 、長内智選手(男子800m） 、瀧澤諒斗選手（男子サッカー・2026年入社予定内定者） 、北谷宏人選手(男子棒高跳）
当社は「多様な価値観や経験を有する人財の活躍が、新たな価値の創出に繋がる」との考えのもと、「女性活躍・障がい者雇用」のさらなる推進、障がい者へのスポーツ支援等を通じた共生社会の実現など、企業価値の創造を目的に、アスリート支援の施策を行っております。
その一環として、当社は東京2025デフリンピックへの協賛や、日本デフ陸上競技協会とのパートナーシップ契約、日本ろう者サッカー協会とのオフィシャルパートナー協定を締結し、障がい者スポーツの発展と普及を積極的に支援しています。
現在、当社では門脇 翠・長内 智・北谷 宏人の3名が所属し、さらに内定者の瀧澤 諒斗・遠山 莉生（2026年4月入社予定）を加えた計5名のデフアスリートをサポートしております。所属アスリートは競技での活躍にとどまらず、社内外のイベントや情報発信を通じて、努力する姿勢や多様性を尊重する価値観を広め、障がい者スポーツへの理解促進や社内のダイバーシティに対する意識の向上にも貢献しています。 こうした取り組みを通じ、当社は今後も、共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。
当社会社概要
会社名：東京パワーテクノロジー株式会社
代表者：代表取締役社長 本橋 準
本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号
説立日：2013年7月1日
事業内容：環境事業・火力産業プラント事業・原子力事業・土木建築事業・保険ソリューション事業等
●当社URL：https://www.tokyo-pt.co.jp/(https://www.tokyo-pt.co.jp//?utm_source=prtimes&utm_term=20260213)
●当社アスリートサイトURL：https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/(https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/?utm_source=prtimes&utm_term=20260213)