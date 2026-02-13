Cloudera株式会社

あらゆる場所のデータにAIを提供する唯一の企業 Cloudera(https://jp.cloudera.com/) 株式会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員 山賀裕二）は、年次営業キックオフイベント「ELEVATE27」の開催とともに、2026年2月から始まる2027年度を過去最高の業績でスタートしたことを発表しました。前年度は力強い成長、顧客獲得、パートナーシップ拡大、そして継続的な技術革新により、業界で最も堅牢なデータおよびAIプラットフォームとしての地位を一層強化しました。



過去最高の財務実績を達成

Clouderaは2026年度（2025年2月～2026年1月）を過去最高となる第4四半期の業績で締めくくりました。新規および既存顧客拡大による収益は前年比50％増となり、年間経常収益（ARR）は堅調に成長しました。さらに、第4四半期の新規顧客獲得数は全地域で前年比100％超の成長を達成しました。こうした実績は、クラウド、オンプレミス、データセンター、エッジといった多様な環境を横断してシームレスに稼働する柔軟かつ安全なデータおよびAIプラットフォームへの企業需要が高まっていることを示しています。



業界で最も柔軟なデータ・AIプラットフォームの進化

Clouderaの成長の勢いを支えているのは、あらゆる環境への導入を可能にする唯一のデータおよびAIプラットフォームベンダーという独自の立ち位置です。データの所在に関係なくAIを活用できる環境を提供することで、企業がインサイトを引き出し、セキュリティを強化し、業務効率を向上し、ミッションクリティカルな成果を実現することを支援しています。

また、Clouderaにとって過去2年間で3件目となるTaikunの買収(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20250805.html)により、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境におけるKubernetesおよびクラウドインフラ管理機能が強化されました。これにより、統合コントロールプレーンを通じて、Data ServicesやAI Anywhereを含むClouderaプラットフォーム全体の導入と提供がさらに加速しています。

過去1年間、Clouderaは本ミッションの実現に向け、以下の重要な製品イノベーションを発表しました：

- Trino、Cloudera Shared Data Experience（SDX）、Cloudera Data Lineage（旧称：Octopai）を統合したプラットフォームアップデート(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20251127.html)により、統合データアクセス、強化されたガバナンス、エンドツーエンドのデータリネージを実現- Cloudera Iceberg REST CatalogおよびCloudera Lakehouse Optimizerの強化(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20250930.html)により、Apache Icebergを基盤とした最高水準のオープンなデータレイクハウスへのコミットメントを強化- Cloudera Data Servicesの最新リリース(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20250807-cloudera-data-services.html)により、企業のファイアウォール内で安全に稼働するGPUアクセラレーション対応の生成AI機能を備えたプライベートAIをオンプレミス環境に提供- Cloudera Data Visualizationのアップデート(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20250527.html)版リリースにより、オンプレミス環境で運用する顧客にもAI主導の分析機能を拡張

さらに、 TX-RAMP Level 2(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-10-01-cloudera-government-solutions-secures-tx-ramp-level-2-certification.html)、GovRAMP Moderate認証(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20250919.html)、FedRAMP Moderate認証(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-06-25-cloudera-achieves-fedramp-moderate-authorization-advancing-its-commitment-to-secure-data-analytics-and-ai-in-the-public-sector.html)などの重要な認証を取得し、規制の厳しい業界における信頼性の高いプラットフォームとしての地位を強化しました。



グローバルAIパートナーエコシステムの拡大

製品イノベーションに加え、Clouderaは企業のAI導入を加速するため、パートナーエコシステムの拡充を進めました。主な新規および拡張パートナーは以下のとおりです：

- 2026年度には、ServiceNow、Fundamental、Pulse、 Galileo.ai(http://galileo.ai/) などの企業がAIエコシステム(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-09-25-cloudera-helps-customers-become-ai-native-with-additions-to-enterprise-ai-ecosystem.html)に新たに参加しました。- Intel(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-11-12-cloudera-and-intel-collaborate-to-advance-scalable-enterprise-ai-adoption-across-industries.html)：アジア太平洋地域におけるエンタープライズAI導入の加速- Chainguard(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-10-22-cloudera-leverages-chainguard-to-set-a-new-standard-for-enterprise-data-security.html)：コンテナイメージレベルで、セキュア・バイ・デフォルトのシフトレフト型セキュリティアプローチを統合- Amazon Web Services（AWS）：AWS European Sovereign Cloud(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-10-09-cloudera-leverages-aws-to-deliver-a-sovereign-ready-data-and-ai-platform-as-a-launch-partner-for-the-aws-european-sovereign-cloud.html) のローンチパートナーとしての参画、およびAWSブラジル配信プログラム(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-09-09-cloudera-brings-ai-to-data-anywhere-by-joining-amazon-web-services-brazil-2p-program.html)への参加- Dell Technologies(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20251003.html)：Dell ObjectScaleとClouderaの統合により、拡張性、ガバナンス、優れたコスト効率を実現する包括的なプライベート AIプラットフォームを提供

また、通信環境全体にわたるAIイノベーションの実現に向けた取り組みを強化するため、 AI-RAN Alliance(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20250617.html)に参画しました。さらに、Krutrim(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-08-07-krutrim-partners-with-cloudera-to-power-ai-driven-innovation-in-india.html)との協業により、Krutrim Cloud上でOla向けの大規模分析およびデータレイクワークロードを支える取り組みを発表しています。

業界横断で進む企業での導入の拡大

Clouderaのプラットフォームにおけるイノベーションとエコシステムの拡大は、世界中の規制産業やデータ集約型産業における顧客基盤の力強い成長を後押ししました。昨年、台北富邦商業銀行およびAxis Bankは、Clouderaとの取り組みが評価され、IDC Future Enterprise Awards 2025 (https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-12-09-clouderas-fsi-customers-recognized-as-winners-at-the-idc-future-enterprise-awards-2025.html)を受賞しています。さらにClouderaは、インドネシア銀行（BNI）との連携を深化(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-08-06-bank-negara-indonesia-strengthens-partnership-with-cloudera-to-scale-ai-powered-business-transformation.html)させ、AIイノベーションの拡大を支援しています。

業界からの評価

Clouderaの成長とイノベーションは、アナリスト、顧客、業界団体から広く評価されています。2026年度には、当社は世界で45のアワードを受賞しました：

- 人材分野： Reuters Trailblazing Women Award(https://1.reutersevents.com/LP=38152)、CRN Women of the Channel(https://www.crn.com/news/channel-news/2025/the-most-powerful-women-of-the-channel-2025-power-100?page=19)、Meritalk Cyber Defenders awards(https://www.meritalk.com/articles/welcome-the-2025-class-of-cyber-defenders/)など- 製品分野：Data Breakthrough Awards(https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/03/3055289/0/en/Standout-Data-Technology-Innovators-Honored-in-6th-Annual-Data-Breakthrough-Awards-Program.html)、Corinium Global Intelligence’s Top 100 Data(https://www.coriniumintelligence.com/hubfs/COR_TOP100_2025_FINAL.pdf), (https://www.coriniumintelligence.com/hubfs/COR_TOP100_2025_FINAL.pdf)Analytics & AI Innovators(https://www.coriniumintelligence.com/hubfs/COR_TOP100_2025_FINAL.pdf)、Fast Mode awards(https://www.thefastmode.com/to-watch/46144-the-fast-mode-vendors-to-watch-2026)など- 成長分野：CRN’s AI 100(https://www.crn.com/news/cloud/2025/the-20-hottest-ai-cloud-companies-the-2025-crn-ai-100?page=5)、eWeek’s Top AI Companies of 2025(https://www.eweek.com/artificial-intelligence/ai-companies/)、Ragan Zenith Awards - Marketing Team of the Year(https://www.ragan.com/full-list-of-winners-the-inaugural-zenith-awards/)など

また、Clouderaは 「The Forrester Wave(TM): Data Fabric Platforms、Q4 2025(https://www.cloudera.com/campaign/the-forrester-wave-data-fabric-platforms-q4-2025.html)」 および「IDC Asia/Pacific MarketScape(https://jp.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/20250912.html)（Unified AI Platforms 2025）」においてリーダーに選出されました。

Moor Insights & Strategyの創業者 兼 最高経営責任者(CEO) 兼 チーフアナリストであるパトリック・ムーアヘッド（Patrick Moorhead）氏は、次のように述べています。「過去1年間におけるClouderaの業績は、企業の現状に即した信頼性の高いハイブリッド型データおよびAIソリューションへの市場全体のシフトと一致しています。企業が概念実証（PoC）段階の実験から、AIを実際のビジネス成果創出に活用する段階へと移行する中で、あらゆる環境にわたるデータ管理、ガバナンス、そしてAIの導入・運用を適切に統制することがますます重要になっています。今回報告された当社の成長は、こうした優先事項への同社の取り組みが顧客から高く評価されていることを示しています」



組織の拡大

Clouderaはサンノゼおよびサウジアラビア(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-09-15-cloudera-signals-steadfast-commitment-in-saudi-arabia.html)に新オフィスを開設し、30か国で570名以上の新規採用を実施しました。最高製品責任者 (CPO) のレオ・ブルニック (Leo Brunnick)(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-03-26-cloudera-appoints-leo-brunnick-as-chief-product-officer.html)、最高技術責任者 (CTO)のセルヒオ・ガゴ (Sergio Gago)などの新たな経営陣も加わりました。2027年度には約650名の採用を予定しています。



Cloudera の最高経営責任者 (CEO)、 チャールズ・サンズベリー(Charles Sansbury)は次のように述べています。「2026年度はClouderaにとって画期的な1年となりました。過去最高の業績を達成し、パートナーエコシステムを拡大するとともに、プラットフォーム全体での革新を継続的に推進してきました。また、『あらゆる場所のデータにAIをもたらす（AI to Data Anywhere）』という当社のミッションを揺るぎなく実行してきました。企業があらゆる環境において、安全かつ柔軟にAIを活用したいというニーズを一層高める中、Clouderaは、データを信頼できるインサイトへと大規模に変換できる独自のポジションにあります。私たちは力強い勢いと、さらに強固なロードマップを携えて2027年度に臨みます」

AI時代のリーダーシップを支える取り組み

Clouderaは、FY25に立ち上げた「Women Leaders in Technology（WLIT）」プログラムを通じて、包摂的なテクノロジー・エコシステムの構築に取り組んでいます。WLITは、テクノロジー分野で活躍する女性およびその支援者を対象に、リーダー層同士の対話や政策的な示唆、ネットワーキングの機会を提供し、リーダーシップへの道筋を可視化することを目的としています。初年度には、銀行、法執行機関、学術分野など多様な領域のリーダーが参加し、6カ国で1,100人以上のプロフェッショナルが参画しました。本プログラムは、ソートリーダーシップの発信、独自調査、ポッドキャストなどを通じてコミュニティ形成を促進し、AIおよびデータ分野における多様な声の発信を強化するというClouderaのコミットメントを体現しています。

今後の展望

2027年度に向け、Clouderaはこれまでの勢いを背景に、データおよびAIポートフォリオ全体でのさらなる革新を推進していきます。すでに本年、AI推論機能をデータセンター環境へと拡張する重要なアップデートを発表しており、最大限のセキュリティを確保しながら、「AI to Data Anywhere」の実現に向けた取り組みを一層前進させています。

Cloudera について

Clouderaは、あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一のデータ＆AIプラットフォーム企業として、大手企業から高い信頼を得ています。実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供します。ビッグデータのパイオニアとして、Clouderaは企業があらゆる形態のデータを100%活用し、AIを適用するとともに制御できるよう支援します。これにより、統合されたセキュリティとガバナンス、そしてリアルタイムの予測的インサイトを提供します。世界中のあらゆる業界の大手組織が、意思決定の高度化、収益性の向上、脅威への対策、そして人命の保護のために、Clouderaを活用しています。

詳細については、 ホームページ(https://jp.cloudera.com/)をご参照、 Facebook(https://www.facebook.com/ClouderaJP/)およびX(https://x.com/ClouderaJP)をフォローください。Clouderaおよび関連するマークは、Cloudera Inc.の商標または登録商標です。その他の企業名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。