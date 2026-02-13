カーボンニュートラル達成のマイルストーン― HUE Mirai

株式会社ナンバースリー

弊社は、2026年2月にプロフェッショナル向けヘアカラー「HUE Mirai 0/CL」※1 および「HUE Mirai 3/NaB」※2 において、国際規格 ISO 14068-1:2023 に準拠した製品単位でのカーボンニュートラルを達成しました。

これは、創業以来大切にしてきた WELLBEING の理念を基盤に、「リジェネラティブ＆クリーンビューティ」を経営の中核に据えた取り組みの象徴的な成果です。

本カーボンニュートラルは、ISO 14067 に基づき第三者機関によって検証された製品カーボンフットプリント（CFP）を根拠としています。

原材料調達から神戸工場での製造工程までを対象としたクレードル・トゥ・ゲート評価の結果、HUE Mirai 0/CL※1 は 0.386 kg CO2e／本、HUE Mirai 3/NaB※2 は 0.339 kg CO2e／本という数値が確認されました。

これらの結果には、再生可能エネルギーの導入やカーボンキャプチャー素材を用いた包装材による排出削減効果が反映されています。

ナンバースリーは、エネルギー効率の向上、スマート洗浄の導入、歩留まり改善、太陽光発電の活用、カーボンキャプチャー素材の採用など、排出削減を最優先とする施策を着実に実行してきました。

そのうえで、2025年会計年度に行われたパイロット生産において残存した排出量については、Gold Standard認証のカーボンクレジットによる削減効果を同量確保することで、温室効果ガス排出を相殺し、製品単位での実質ゼロ排出を実現しています。

さらにナンバースリーは、SBTi（Science Based Targets initiative）に整合したカーボンニュートラル・マネジメントプランを策定し、2030年までにScope1・2排出量を42％削減、2050年までにScope1・2・3全体で90％削減を目標としています。

ゼロカーボンファクトリーの実現を見据えた本取り組みは、単なる到達点ではなく、ナンバースリーが次の100年へと歩みを進めるための確かな礎となるものです。

※1 販売名 ナンバースリーヒュウ ミライ ０／ＣＬ ＜医薬部外品＞染毛剤／第1剤

※2 販売名 ナンバースリーヒュウ ミライ ３／ＮａＢ＜医薬部外品＞染毛剤／第1剤

□ナンバースリー カーボンニュートラル レポート(https://catalog.no3.co.jp/view/221628652/)

□ナンバースリー エグゼクティブサマリー(https://catalog.no3.co.jp/view/222167582/)

□SGS ISO 14068-1認証(https://catalog.no3.co.jp/view/221271435/)

