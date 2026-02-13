＜ヴィレッジヴァンガード＞世界的スポーツブランド「プーマ」のナップサック オリジナルカラーを販売！〈2026年3月発売開始〉
プーマのヴィンテージシリーズで展開されているナップザックから、
ヴィレッジヴァンガード限定のオリジナルカラーが登場します。
本モデルは、レトロな風合いと現代的なフォルムを掛け合わせたアイテムで、
上品な質感が特徴のPUレザーを採用し、カジュアルながらも存在感のある仕上がりとなっています。
カラー展開は、定番のブラック・ブラウン・グリーンに加え、
ヴィレッジヴァンガード限定カラーとして
イエローブルー、ラテブラック、ミントグリーン の3色が新たに登場。
ヴィレッジヴァンガードらしいポップな配色を取り入れた遊び心のあるカラーリングとなっています。
■プーマ KNAPSACK
カラー：BLACK／BROWN／GREEN
ヴィレッジヴァンガード限定カラー:YELLOW BLUE/LATTE BLACK/MINT GREEN
価格：\4,290（税込）
■販路：ヴィレッジヴァンガード
■販売時期：2026年３月
商品に関するお問合せ
株式会社クロスター
TEL 03-3845-6868
otoiawase@croster.jp
Instagram:https://www.instagram.com/croster_bags/