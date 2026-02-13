＜ヴィレッジヴァンガード＞世界的スポーツブランド「プーマ」のナップサック オリジナルカラーを販売！〈2026年3月発売開始〉

株式会社クロスター

プーマのヴィンテージシリーズで展開されているナップザックから、

ヴィレッジヴァンガード限定のオリジナルカラーが登場します。

本モデルは、レトロな風合いと現代的なフォルムを掛け合わせたアイテムで、

上品な質感が特徴のPUレザーを採用し、カジュアルながらも存在感のある仕上がりとなっています。

ブラックブラウン

カラー展開は、定番のブラック・ブラウン・グリーンに加え、

ヴィレッジヴァンガード限定カラーとして

イエローブルー、ラテブラック、ミントグリーン の3色が新たに登場。

ヴィレッジヴァンガードらしいポップな配色を取り入れた遊び心のあるカラーリングとなっています。

イエローブルーラテブラックミントグリーン

■プーマ KNAPSACK

カラー：BLACK／BROWN／GREEN

ヴィレッジヴァンガード限定カラー:YELLOW BLUE/LATTE BLACK/MINT GREEN

価格：\4,290（税込）

■販路：ヴィレッジヴァンガード

■販売時期：2026年３月



商品に関するお問合せ

株式会社クロスター

TEL 03-3845-6868

otoiawase@croster.jp

Instagram:https://www.instagram.com/croster_bags/