＜ヴィレッジヴァンガード＞世界的スポーツブランド「プーマ」のナップサック オリジナルカラーを販売！〈2026年3月発売開始〉

株式会社クロスター

プーマのヴィンテージシリーズで展開されているナップザックから、


ヴィレッジヴァンガード限定のオリジナルカラーが登場します。



本モデルは、レトロな風合いと現代的なフォルムを掛け合わせたアイテムで、


上品な質感が特徴のPUレザーを採用し、カジュアルながらも存在感のある仕上がりとなっています。



ブラック

ブラウン



カラー展開は、定番のブラック・ブラウン・グリーンに加え、


ヴィレッジヴァンガード限定カラーとして


イエローブルー、ラテブラック、ミントグリーン の3色が新たに登場。


ヴィレッジヴァンガードらしいポップな配色を取り入れた遊び心のあるカラーリングとなっています。




イエローブルー

ラテブラック

ミントグリーン



■プーマ　KNAPSACK


カラー：BLACK／BROWN／GREEN


ヴィレッジヴァンガード限定カラー:YELLOW BLUE/LATTE BLACK/MINT GREEN


価格：\4,290（税込）




■販路：ヴィレッジヴァンガード


■販売時期：2026年３月




商品に関するお問合せ


株式会社クロスター


TEL　03-3845-6868


otoiawase@croster.jp



Instagram:https://www.instagram.com/croster_bags/