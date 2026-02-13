共同カイテック、創業75周年を記念したアニバーサリーロゴを公開

共同カイテック株式会社

環境設備メーカーの共同カイテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 建、以下「当社」）は、2025年に創業75周年を迎えました。これを記念し、節目の年を象徴する「75周年記念ロゴ」を社内公募で制作・公開いたしました。これまで当社を支えていただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

◆75周年記念ロゴについて

当社は、1950年11月の創業から2025年11月で75周年を迎えました。これもひとえに、皆様の温かいご支援とご愛顧の賜物と、心より感謝申し上げます。この度、75周年という節目を通じて、当社の歴史や理念をあらためて見つめ直し、80周年、さらには100周年へと企業文化をつないでいくとともに、全従業員で周年を盛り上げることを目的に、75周年中に使用するロゴを社内公募いたしました。150作品以上の応募の中から選ばれたロゴは、「75周年記念ロゴ」として、75周年の期間中、当社ホームページや公式SNSアカウントで掲出してまいります。

＜ロゴに込められた想い＞

当社の3事業を赤・青・緑の3色で表現して、まだ見ぬ4事業部目の希望を乗せた黄色と共に内円に均等配置し、外円は緑を基調としたデザインと致しました。当社が取り扱っている室内緑化製品「スカンディアモス」風の少し落ち着いた仕上がりとしています。

＜公式HP「75周年記念企画」ページ＞

https://www.ky-tec.co.jp/company/history/75th.html

◆共同カイテック創立75周年について

当社では75周年記念ロゴのほか、75年の沿革や歴史を掲載した社史（※1）の制作をはじめ、今後、事業全体を盛り上げる様々な取り組みを予定しております。これまで関わってくださったお客様・関係者様・社員一人ひとりへの感謝を胸に、80周年、さらには100周年へと、未来へ向けて歩みを進めてまいります。（※1）社史の配布は関係者様のみ

【共同カイテックについて】

当社は「人と社会に快適テクノロジー」をミッションに、持続可能な未来を目指して、以下の3事業を展開している環境設備メーカーです。

- バスダクト事業：大規模施設の電力供給を担うバスダクト。当社は現存するメーカーの中で最も長い歴史を有し、国内シェアNo.1（2025年9月時点 当社調べ）を維持しています。- フロアシステム事業：電力・情報ケーブルを床内に収納するシステム床。累計納入面積は2000万平方メートル に達し、これは東京ドーム（※2）約426個分に相当します。業界トップクラスのシェアを誇るメーカーとして、日本のオフィス環境の進化を支え続けています。- 緑化事業：建築物の断熱性向上や景観改善を目的としたグリーンインフラ。累計緑化施工面積は48万平方メートル を超え、これは東京ドーム（※2）約10個分に相当します。屋上緑化・壁面緑化の普及を推進し、潤いのある豊かな都市環境づくりに貢献しています。（※2）東京ドーム：約4.7ha共同カイテックが展開する3事業

【会社概要】

社名 ：共同カイテック株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

代表者：代表取締役社長 吉田 建（よしだ たてる）

設立 ：1950年11月20日

ホームページ：https://www.ky-tec.co.jp/