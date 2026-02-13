スーパーホテル、2026年2月よりビジネスカジュアルを導入し健康経営を加速

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに国内外で178店舗のホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、2026年2月1日（日）より、本部社員を対象に従来のスーツスタイルに加え、新たに「ビジネスカジュアル」を選択肢として導入いたしました。

本取り組みは、環境への配慮と社員の健康維持、さらには従業員の自律性の向上や自由な発想を促す「健康経営」の実現を目的としています 。ホテル業として大切にすべき清潔感を堅持しながらも、時代に即した柔軟なワークスタイルを確立し、より付加価値の高いサービスの創造を目指してまいります。

■ 導入の背景と目的

スーパーホテルは創業時より、地球も人も元気にするホテルを目指し、お客様が心身ともに「元気になれる時間」を提供しております。そのうえで「お客様に最高のサービスを提供するためには、まず社員自身が心身ともに健康で、活き活きと働けることが不可欠である」という信念のもと、これまでも睡眠プログラムの導入やウェルネス委員会の活動を通じ、社員の健康増進と幸福（Well-being）の実現に積極的に投資してまいりました。

2026年2月より導入したビジネスカジュアルは、この信念を深化させ、環境配慮や社員の健康維持に加え、自律性の向上と自由な発想を促進するための新たな挑戦です 。スタッフ一人ひとりがTPOに合わせて自律的に装いを選択し、自分らしく健やかに働くことで、画一的なサービスから脱却したお客様のライフスタイルに寄り添うホスピタリティを実現し、地域社会に活力を生み出す原動力となることを目指します。

■ 「SH（スーパーホテル）ビジネスカジュアル」の運用ルール

ホテル業に従事する者としての清潔感を堅持しつつ、TPOに合わせた柔軟なスタイルを選択します。

■ 今後の展望 ：健康経営の促進

- 基本スタイル: テーラードジャケットの着用を必須とし、オフィス内での温度に合わせた着脱を認めます 。- トップス: 単色を基本としたポロシャツやタートルネック（モックネック）の着用を認めます 。- 足元: 黒色または茶色のスニーカーの着用を認めます。- ノーネクタイ: クールビズ期間外であっても、通年でノーネクタイの選択を認めます 。- 使い分け: 店舗訪問時や式典等のセレモニー時はスーツを着用し、本社・東京本部勤務時やクライアント訪問時などTPOに合わせてビジネスカジュアルの着用を認めます 。

今後もスーパーホテルは地球と人に優しいホテルを目指し、社員の幸福を起点とした価値創造に注力してまいります。社員が健康で最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整える「健康経営」をより一層促進し、ハード・ソフト両面でのサービス向上を通じて、お客様に選ばれ続けるホテルブランドとしてさらなる満足度の向上に努めてまいります。

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内177店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/

その他の主な受賞歴：「第26回グリーン購入大賞 大賞・環境大臣賞」グリーン購入ネッ トワーク（2025年）、「気候変動アクション環境大臣表彰」 普及・促進部門 環境省（2020年）、「第6回 カーボン・オフセット大賞 環境大臣賞」カーボン・オフセット推進ネットワーク（2016年）