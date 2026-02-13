「【2026年調査レポート速報！】管理職のマネジメントに関する実態調査結果を解説！『86%の組織が抱える課題』を紐解くヒントを紹介！」ウェビナーを開催（2月25日14:00～）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「【2026年調査レポート速報！】管理職のマネジメントに関する実態調査結果を解説！『86%の組織が抱える課題』を紐解くヒントを紹介！」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

管理職のマネジメントや現場の人材育成にお悩みではありませんか？

当社で実施した実態調査※結果から、86％の組織で管理職の「マネジメント力」や「部下育成力」に課題があることが明らかになりました。管理職のマネジメントは、部署やチームの成果を上げ、組織の成長を促進するための重要な要素です。そして、成果を上げるためには、効果的な「コミュニケーション」と「部下育成」が欠かせません。

しかし調査結果を読み解いていくと、マネジメントや部下育成がうまくいかない背景にいくつかの課題要因が見えてきました。

本ウェビナーでは、調査結果を紹介しながら課題を整理し、現場での人材育成を効果的なものにするための解決策を探ります。

※株式会社LDcubeが2026年1/9～1/22に人事・人材育成ご責任者さま・ご担当者さまを対象に実施した「上司・部下のマネジメントとコミュニケーション」に関するアンケート、有効回答248件

◆今回開催するウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 管理職による部下育成力を高めたい- 上司と部下のコミュニケーションを改善したい- 現場が忙しい中でも人が育つ仕組みを整えたい

エンゲージメントの向上、コンプライアンス遵守、成果へのプレッシャー…現代の管理職には、さまざまな役割と責任を果たすことが求められています。

今回はその中でも組織の持続的な成長に欠かせない「人のマネジメント」に焦点を当て、調査結果を紹介しながら課題を整理していきます。

経営幹部の方、人事・人材育成の責任者・ご担当者の方、管理職育成や若手社員育成に関わる方に特におすすめの内容です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/145_1_e0941904edd89e75b8b2476bb805bb89.jpg?v=202602131051 ]

投影予定資料（一部）

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

今回のテーマである管理職のマネジメントは、部署やチームの成果をあげ、組織の成長を促進するための重要な要素です。しかし弊社の実施した調査で86％の組織で管理職の「マネジメント力」や「部下育成力」に課題を抱えていることが分かりました。この課題に向き合い、マネジメントや部下育成がうまくいかない背景にある課題要因を紐解くことで、現場での人材育成をより効果的にしていきたいと考えています。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

