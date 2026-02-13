愛知県知多市との「健康づくり等の推進に向けた協定」の締結

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（代表取締役社長：久米 康樹、以下「当社」）は、2026年2月10日に、愛知県知多市（市長：伊藤 清一郎、以下「知多市」）と「健康増進に関する連携協定書」を締結したことをお知らせします。それぞれが保有する資源を活用し、知多市の健康課題解決に向け、相互に連携・協力して事業を推進していきます。

１．背景・目的

当社は、お客さまの万が一の備えに加え、毎日の健康を応援する「健康応援企業」をビジョンに掲げ、保険本来の役割（Insurance）と健康をサポートする機能（Healthcare）を組み合わせた「Insurhealth(R)（インシュアヘルス）」を、新たな価値として提供しています。

当社と知多市は緊密な相互連携と協働による活動を推進し、知多市民および知多市内の企業・事業所従業員の健康増進や市民サービスの向上等の地域のニーズに迅速かつ適切に対応することを目的に、協定を締結いたしました。

２． 協定の主な内容

次に掲げる事項について協力・連携して取り組みます。

（１）知多市民の健康づくり事業の推進

（２）ICTを活用した身体活動を促進する取組み

（３）フレイル予防を推進する取組み

（４）知多市内の企業・事業所従業員の健康増進の取組み

３．今後の展開

今後も当社は、お客さまの豊かな人生や夢の実現をサポートする「健康応援企業」として、地方自治体と連携・協力しながら、地域住民の皆さまの健康増進に貢献していきます。

以上