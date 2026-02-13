クロスビット×すかいらーく登壇イベント人手不足時代だからこそ″人への投資″で成長を止めない──すかいらーくが行った経営判断― 「店舗中心経営」を軸に進めた、現場と本部の再設計 ―

株式会社クロスビット

「シフト」を切り口に「働く体験」の価値最大化を目指す株式会社クロスビット（所在地：東京都千代田区、代表取締役：小久保孝咲、以下「クロスビット」）は、株式会社すかいらーくホールディングス（所在地：東京都武蔵野市、代表取締役会長CEO 谷真、以下「すかいらーく」）のDX事例を公開したことを受け、その実践の背景にある「経営判断」を読み解くオフラインイベントを、2026年3月17日（火）に開催します。

すかいらーくは、国内外に約3,100店舗・10万人規模の従業員を抱える外食グループとして、「店舗中心経営」を軸に、現場の裁量と本部の支援を再設計しながら、従業員向けDXを推進してきました。

クラウドシフト管理「らくしふ」や、独自の単日バイトシステム「スポットクルー」を活用することで、シフト作成負担の半減やシフト確定の早期化、人財定着と顧客満足度の向上を実現し、売上・利益を支える好循環を生み出しています。

本イベントでは、社会課題となる人手不足を見据え、どのような判断を行い、現場と本部の役割をどう再設計してきたのかというプロセスに焦点を当て、すかいらーくの実践から、これからの多店舗経営に求められる意思決定のあり方を読み解きます。

イベント詳細・申込 :https://lp.rakushifu.jp/event_20260317本イベントの内容についてはこちら

関連リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000051115.html

■本イベント開催の背景

人が足りない時代に、経営はどこに重点を置くのか

少子高齢化や働き方の多様化を背景に、外食・小売をはじめとした多店舗事業では、人手不足が恒常的な経営課題となっています。

こうした環境下では、現場の努力や部分的な業務改善だけでは限界があり、人手不足を前提とした事業設計や組織設計を、経営判断としてどう行うかが問われています。

すかいらーくでは、「店舗中心経営」という考え方を軸に、店舗マネジャーが主体的に意思決定できる体制を維持しながら、本部がデータと仕組みで支える役割へと進化させてきました。

その中核に位置づけられているのが、従業員向けDXによるシフト管理・要員配置の高度化です。

本イベントは、取り組みの背景にある判断軸や意思決定のプロセスに焦点を当て、参加者自身が自社の経営・DX戦略を考えるヒントを持ち帰っていただくことを目的としています。

■開催概要

イベント名：

人手不足時代だからこそ"人への投資"で成長を止めない──すかいらーくが行った経営判断

― 「店舗中心経営」を軸に進めた、現場と本部の再設計 ―

日時：2026年3月17日（火）15:30～18:00

会場：

鉃鋼カンファレンスルーム

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8－2 鉃鋼ビルディング 南館 4階

対象：

・外食・小売など多店舗事業を運営する企業の経営層の方

・営業・店舗運営・DX／IT企画・人事・オペレーション責任者の方

※管理職以上

参加費：無料（事前申込制・審査制）

定員：30名程度

主催：株式会社クロスビット

■登壇者プロフィール

株式会社すかいらーくホールディングス

IT本部 IT企画グループ／フィールドDXグループ ディレクター

三品 繁 氏

入社後、店長やエリア統括として店舗業務、複数店舗の管理業務に従事。 2015年IT関連部署に異動、ポイントプログラムの導入やPOSシステム刷新、キャッシュレス化の推進などの様々なプロジェクトに参画。

現在は、店舗従業員の満足度向上に向け、店舗バックオフィスや従業員コミュニケーションのDX化プロジェクトを推進。

株式会社クロスビット

代表取締役 小久保 孝咲

早稲田大学政治経済学部在学中に転職エージェントで法人営業マネージャーを経験。自営業の家庭に育ち、「はたらくこと」と生活の関係性に強い問題意識を持つ。2016年にクロスビットを創業し、クラウドシフト管理「らくしふ」を提供。シフトデータから見えてくる「労働力の需要と供給」を解析し、就業・採用・給与までを一気通貫で最適化する「Workforce Enablement」を掲げ、労働力不足という社会課題に挑み続けている

■プログラム

事例解説：すかいらーくが行った“スケールを止めない”ための経営判断

・「店舗中心経営」という考え方

・現場と本部の役割再設計

・従業員向けDXをどう経営判断に位置づけたのか

トークセッション：人手不足時代に、何を判断し、何を現場に委ねたのか

交流会：参加者同士による情報交換・意見交換

■こんな方におすすめ

・すかいらーくのリアルな経営判断プロセスを学び、自社に応用したい方

・DXを現場改善で終わらせず、経営判断につなげたい方

・多店舗運営における本部と現場の関係性を見直したい方

・収益性と現場生産性を両立させる、持続的な成長戦略を描きたい方

・成長フェーズに耐えうる、オペレーションと組織の再設計を検討している方

■申込方法

以下のページより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

本イベントは審査制です。参加可否、会場等は後日ご連絡いたします。

イベント詳細・お申し込み：https://lp.rakushifu.jp/event_20260317

■クロスビット提供サービスについて

労働人口の減少に伴って、非正規雇用やオンデマンドワーク化が進んでいます。リソース分配計画の重要性が高まり、管理・作業工数削減、各種計算自動化を推進する動きが加速しています。私たちはクラウドシフト管理「らくしふ」の提供を通じて、シフト管理の効率化・管理工数削減・人件費最適化を支援しています。今後は必要な労働力を最適に配置するためAIを活用するなど、サービス提供を通じて企業の成長に貢献します

■企業情報

らくしふの詳細・資料請求 :https://rakushifu.jpサービスについての詳細はこちら

社名：株式会社クロスビット

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19階

代表：代表取締役 小久保 孝咲

設立：2016年4月

企業 URL：https://x-bit.co.jp