中高年2,455人が詠む「人生最後の恋」梅宮アンナらが選ぶ、第一回ラス恋川柳コンテスト受賞作品発表！

アイザック株式会社

株式会社ラス恋(アイザックグループ／本社：東京都渋谷区／代表取締役CEO : 山口 昂星)が運営する、人生経験でつながるマッチングアプリ「ラス恋」は、ユーザー参加型企画「第一回ラス恋川柳コンテスト」において、応募総数2,455作品の中から選ばれた受賞作品を発表します。

本コンテストでは、人生後半に訪れる恋やパートナーシップ、家族との関係性、そして再出発への想いをテーマに川柳を募集。寄せられた作品からは、中高年世代の恋愛を特別なものではなく、人生後半の選択肢として自然に捉える令和ミドルシニアの姿が可視化されました。

■実施背景 中高年の恋は「今さら」ではなく「今から」

近年、60代でも高い就業率を維持し、社会と関わり続ける人が増えています。一方で、恋愛やパートナーシップについては、年齢や立場を理由に語られにくい空気も残っています。

ラス恋・ラス婚研究所の調査(※1)では、恋活中の60代の88.7％が現役就業中であり、74.1％が「恋をして前向きな変化を感じた」と回答。また、51.2％が「恋活アプリ利用について子どもに話している、または話したい」と回答するなど、恋が家族の話題として共有され始めている兆しも見られています(※2)。

しかし、その経験や想いを言葉にできる場は多くありません。そこで本コンテストでは、五・七・五という短い形式を通じて、人生後半に訪れる恋心や再出発の想いを広く募集しました。

※1：出典 ラス恋・ラス婚研究所「ミドルシニアの終活と恋愛・健康に関する意識調査（2025年）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000017594.html)」

※2：出典 ラス恋・ラス婚研究所「40～80代ユーザーを対象としたラス婚における消費に関する意識調査（2025年）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000017594.html)」

■応募作品の傾向 死別、親子、再挑戦…「人生を背負った恋」が多数

SNS経由、「ラス恋」アプリ経由の作品応募総数は、2,455作品。年齢や婚歴を問わず幅広い層から寄せられました。特に多く見られたテーマは以下の通りです。

- 仕事を優先してきた人生の振り返り- 亡き配偶者への想いと再出発- 子どもとの関係性の中での恋- 年齢を重ねたからこその覚悟やユーモア- 今一度恋をして人生後半を楽しみたいという願い

若さや情熱を強調する恋ではなく、人生経験や家族との関係を内包した恋や、今後の人生に希望を持つ声が目立ったことが特徴です。

■受賞作品・講評

【最優秀賞】働いて 働いて恋 忘れてた（ @KgtN1bNgEj21081さん※X経由応募）

仕事や家庭を優先し続ける中で、私生活や恋愛を後回しにしてきた世代の実感を端的に表現した一句。人生を懸命に生きてきた時間の重みと、その先にある再出発への余白を感じさせます。

【優秀賞】早いです デート時間も 解散も（@oinusama09さん※X経由応募）

限られた時間の中で出会いを重ねる、大人世代ならではの現実をユーモラスに描いた作品。軽やかさの中に、人生経験に裏打ちされた達観が見られます。

【優秀賞】亡き妻の 想いを馳せて ラス恋に（mame022さん 男性・60代・中国地方）

死別という大きな喪失を経て、再び誰かと向き合おうとする心情が伝わる一句。悲しみと希望が共存する、大人の恋の象徴的な作品です。

【優秀賞】娘にも 母のラス恋 見せたくて（ゆかりんさん 女性・50代・東北地方）

母としての人生と、一人の女性としての人生が重なり合う瞬間を描いた一句。家族の中で恋が語られ始めている現実を映し出しています。

■審査員特別賞・講評

【ハルメク賞】指先で キミと編み込む 恋の糸（ケンケンさん 男性・40代・関東地方）

＜ハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江さん 講評＞

2,455作品もの応募が寄せられたことからも、この川柳コンテストが多くの方にとって心躍る体験だった様子が伝わってきました。どの作品も秀逸で、選考に正直悩みました。

ハルメク賞に選んだ「指先でキミと編み込む恋の糸」は、驚くほど繊細で情緒に満ちた一句。スマホの指先から始まる現代的な出会いと、人生を重ねてきた二人が、急がずほどきながら関係を編み直していく情景が鮮やかに浮かびました。

日々の取材を通じて、人生後半の恋は速さよりも“過程”を大切にする傾向があると感じています。本作は、大人ならではの慎重さや温もり、ときめきや物語を、わずか十七音に美しく凝縮した、奥行きのある印象深い作品です。

【白戸ミフル(タミフル)賞】ラス恋が 伸ばす寿命と 顔の皺（@nHHB983rO1oLW1Dさん※X経由応募）

HALMEK upでも紹介 :https://halmek.co.jp/exclusive/c/love/16073＜漫画家・美容家 白戸ミフルさん 講評＞

タミフル賞に選ばせていただいた本作品は、ステージ4乳がんサバイバーで美容家でもある私も提唱している「健康＝美」そして「恋（トキメキ）が健康にいい」という視点に、ピッタリだと思いました。恋をすると、誰しも相手に良く見られたいと思いますよね。

美容や生活習慣など、恋することによって変わる人も多いと思いますし、トキメクコトで、活発になる幸せホルモンは免疫力アップにもつながるといいますし。恋するだけで、健康になり美しくなる。と言い切っても過言ではないと思います。

そんな、恋する力が産み出す健康や美容のミラクルを、分かりやすい言語でキャッチーに伝えてくれた、魅力的な川柳だと思います。

【菊乃賞】思い出す 暇があるなら 勇気出す（@43soahcさん※X経由応募）

白戸ミフルさん連載作品はこちら :https://laskoi.jp/blog/article-category/obakon＜恋愛婚活コンサルタント 菊乃さん 講評＞

この川柳は、婚活の現場にいる私にとってとても共感できる一句でした。年齢を重ねるほど、人は"変えられないこと"に目が向きやすくなり、「若くないから」「タイミングが悪かったから」と、ついできない理由を探してしまいがちです。出会い自体はあっても、若い世代と比べれば「会ってみたい」相手は激減します。期待と落胆を繰り返すうちに心が疲れてしまうことも。

余計に失敗が怖くなり、自分と向き合うことを避け、出会いが惰性になってしまう方も少なくありません。だからこそ、この句が伝える"勇気を出す"というメッセージはとても尊いと思いました。その思いから菊乃賞に選びました。

【梅宮アンナ賞】手を握り ああ、これなのね しわあわせは（@nakatu_takayaさん※X経由応募）

＜ラス恋アンバサダー 梅宮アンナさん 講評＞

手を握るだけで、「ああ、幸せだな」と感じられる瞬間。人生を重ねた今だからこそ、その温もりの尊さが分かる気がします。

「しわ」と「幸せ」を重ねた“しわあわせ”という言葉が、私はとても好きなんです。歳を重ねることは、失うことではなく、幸せの輪郭がやさしく深まっていくこと。そう思えるようになりました。

恋は、何歳になっても人生を美しくしてくれるもの。人生の後半だからこそ出会える恋、“ラス恋”。新しいときめきが、また誰かの人生を輝かせてくれたら嬉しいです。

■受賞作の背景にある、それぞれの人生

アプリ経由の応募では、多くの方が作品とあわせて実際のエピソードを寄せてくださいました。五・七・五の裏側には、それぞれの人生の物語があります。受賞作品の中でも、人生経験や家族との関係性が色濃く表れていた2作品について、背景をご紹介します。

【優秀賞】亡き妻の 想いを馳せて ラス恋に（mame022さん 男性・60代・中国地方）

歳の離れた妻を亡くした60代の男性は、今も忘れられない妻の言葉があるといいます。最期にかけられたのは、「あなたは寂しがりだから、早く良い人を見つけてね」という一言でした。

亡き妻への想いを胸に、もう一度誰かと向き合う決意が、この一句に込められています。

【優秀賞】娘にも 母のラス恋 見せたくて（ゆかりんさん 女性・50代・東北地方）

50代の女性は、シングルマザーとして働きながら娘を大学まで育て上げました。先日、その娘が結婚式を挙げたことをきっかけに、「母の笑顔も見せて安心してほしい」と婚活を始めたといいます。

「子どもを送り出した今、自分の人生も大切にしたい」母としてだけでなく、一人の女性として恋をする姿を娘に見せたい。その想いが、五・七・五に込められました。

■第一回ラス恋川柳コンテスト 総括

2026年2月13日、バレンタイン前日に発表する今回の受賞作品。人生後半の恋にときめく声が、五・七・五に凝縮されました。今回寄せられた2,455作品には、無理な若々しさや勢いだけではない、人生を重ねたからこそ生まれる恋の言葉があふれていました。

死別を経てなお、前を向こうとする決意。子どもを送り出したあと、自分の人生へ踏み出す勇気。そこにあったのは「今さら」ではなく、「今から」という未来への希望を自ら掴もうとする選択です。

「人生最後の恋」というテーマは、終わりを意味するものではありません。それは、これまでを大切にしながら、これからも誰かを想うという意思の表れだと、今回の応募作品が教えてくれました。

年齢や婚歴に関係なく、恋はいつからでも始められる。ラス恋はこれからも、その一歩を後押しし続けます。

■「ラス恋」の特徴

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。離婚や再婚、子育てなど、さまざまな人生経験を持つ「生涯現役世代」が、安心して出会える場を提供しています。40代、50代を中心に、60代以上の方にもご利用いただいており、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■「ラス恋」利用の流れ

■ラス恋・ラス婚研究所について(https://laskoi.jp/blog)

ダウンロードはこちら :https://app.adjust.com/1r8g9tsc- プロフィール登録を終えたら、趣味や価値観・居住地から気になるお相手をさがす- 気になるお相手に「いいね」を送信- 両者の気持ちが一致したらマッチング成立、メッセージ交換可能に

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。

定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、「人生後半の恋が、もっと自然に語られ、共感が広がる社会」の実現を目指します。

【「ラス婚研究所」内人気レポート】- 【Yahooニュースでも話題に！】ラス恋クリスマスオフ会開催レポート！(https://laskoi.jp/blog/post/laskoi-christmas-2025?articleCategoryId=e4t6xxx-x4ol)- ラス恋とはどんなアプリ？(https://laskoi.jp/blog/post/i6yqj6wtmz5)- バツイチはモテるって本当？(https://laskoi.jp/blog/post/q-kd0hcui)- 人気漫画家・白戸ミフルさんがラス恋公式ナビゲーターに就任！40代のリアルが伝わる婚活漫画(https://laskoi.jp/blog/post/mifull-profile)- 【10日婚】梅宮アンナさんが語る結婚観！マッチングアプリ「ラス恋」独占インタビュー(https://laskoi.jp/blog/post/interview-annaumemiya?categoryId=story)【最新のラス恋ストーリー】57歳/和歌山・56歳/和歌山

ラス恋レポ(https://laskoi.jp/blog/post/202602_32)

49歳/東京・49歳/岩手

ラス婚レポ(https://laskoi.jp/blog/post/202601_31?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

66歳/福島・61歳/福島

ラス恋レポ(https://laskoi.jp/blog/article-category/mj_v9hywdnf)

51歳/兵庫・48歳/大阪

ラス恋レポ(https://laskoi.jp/blog/post/202512_29?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

■株式会社ラス恋 概要

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40歳以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。グループ全体で9年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ISMS認証を取得するなど安心・安全な運営体制を確立。

2025年10月より、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会(通称：DMMA)に準会員として加盟し、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/