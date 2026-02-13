第一生命保険とKAKEAI、法人向け1on1支援で顧客紹介契約を締結

株式会社KAKEAI

株式会社KAKEAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：皆川恵美、以下「KAKEAI」）は、第一生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：隅野俊亮、以下「第一生命」）と、法人向け1on1支援クラウド「Kakeai」に関する顧客紹介業務契約を締結しましたので、お知らせします。

本契約では、第一生命の法人顧客ネットワークに加え、第一生命グループの株式会社ベネフィット・ワンが展開する総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」との将来的な連携も見据え、企業の人的資本経営を支援します。

1. 協業の背景

企業が人的資本の価値を高め、継続的に成長するには、福利厚生制度の整備だけでなく、「実際に使われる制度」と「従業員の行動変容につながる日常的な対話」の両立が不可欠です。近年、人的資本経営への注目が高まる中、多くの企業が制度やサービスの導入に力を入れていますが、それらが現場で十分に活用されず、期待する効果が得られないという課題に直面しています。

第一生命グループは、ベネフィット・ワンを通じて1,220万人(※1)の会員基盤を持つ総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を展開し、多様な企業の福利厚生施策を長年にわたり支えてきました。健康経営、育児・介護支援、自己啓発など、幅広いメニューを提供する一方で、制度を「導入すること」と「現場で活用され、行動や成果につながること」の間には、依然として大きなギャップが存在しています。このギャップを埋めるには、従業員一人ひとりが自分に合った制度を理解し、日常業務の中で活用する文化の醸成が必要です。

※1：2025年4月時点。福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数。



一方、KAKEAIは、AI×1on1データを活用してマネジャーとメンバーの日常的な対話を支援することで、個人と組織の行動変容やパフォーマンス向上を実現してきました。1on1を通じて上司と部下が定期的に対話を重ねることで、従業員のニーズや課題が可視化され、適切なタイミングで必要な支援や制度を提案できる土壌が生まれます。つまり、対話が福利厚生を"使われる価値"へと変換する触媒となるのです。



両社は、福利厚生の真の価値は「導入」ではなく「活用」にあり、そのためには日常の対話や関わり方が重要という認識を共有しました。制度という「ハード」と、対話という「ソフト」を組み合わせることで、企業の人的資本経営をより実効性の高いものにできると考え、今回の連携に至りました。

2. 協業の概要

本契約に基づき、第一生命は法人顧客に対してKAKEAIのサービスを紹介する顧客紹介業務を行います。具体的には、第一生命の営業担当者が日常的に接する法人顧客との対話の中で、人材育成や組織開発、1on1の導入・改善といった課題が確認された際に、KAKEAIおよび同サービスに関する情報提供を行います。



また、法人顧客からKAKEAIに関する資料請求や詳細な問い合わせがあった場合には、KAKEAIの専用窓口を案内し、スムーズな情報提供を実現します。第一生命は紹介窓口としての役割に徹し、サービスの詳細説明、契約手続き、導入後の運用支援などは、すべてKAKEAIが直接提供します。



本取り組みは、第一生命が長年培ってきた法人顧客との信頼関係を基盤としながら、将来的にはベネフィット・ステーションとの接点も含めた包括的な企業支援の可能性を見据えています。まずは、企業が自社の課題や状況に応じて1on1支援を検討できる機会を広げることで、福利厚生と日常の対話を組み合わせた新しい人材支援のあり方を模索していきます。第一生命とKAKEAIそれぞれの強みを活かし、企業の人的資本経営をより実践的に支援する体制を構築してまいります。

3. 各社のコメント

株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川恵美

「今回の連携は、1on1や対話を通じた行動変容が、福利厚生や制度を"使われる体験"へ転換する重要な一歩です。第一生命グループの幅広い企業ネットワークやベネフィット・ステーションとの親和性を活かし、企業と働く人の成長を支援していきます」

第一生命保険株式会社 コーポレートソリューション推進部長 佐藤健司

「幅広い業種・企業で人手不足が顕著な課題となる中、福利厚生制度の充実と制度の有効活用は、従業員のエンゲージメントや定着率の向上において、非常に有効な一手になると考えます。KAKEAI様との連携も含めて、ベネフィット・ステーションを始めとする当社グループのサービスを更に魅力的なものに成長させるべく、今後も努めてまいります。」

4. 今後の展望

両社は本連携を通じて、福利厚生制度の利用促進にとどまらず、日常の職場における対話を起点とした人的資本経営の実践を支援していきます。今後も、企業と従業員の双方にとって価値ある施策が「現場で機能する」状態を目指し、支援を推進してまいります。

5. 会社概要

第一生命保険株式会社

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

代表：代表取締役社長 隅野俊亮

事業内容：生命保険業

株式会社KAKEAI

所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル11階

代表：代表取締役社長 皆川恵美

事業内容：人と組織のパフォーマンスと成長を、日常の「個々の社員への関与データ」とAIによって構造的に最大化するプロダクト・サービスの開発・提供



＜1on1 SaaS Kakeai＞

日常の1on1を、個人の行動・成長、ひいては組織のパフォーマンスへと変換する1on1 SaaS

＜Kakeai for X＞

X（エックス）は、企業名・組織名・事業名。1on1 SaaS Kakeaiを基盤に、企業ごとの業務・制度・人事システムと接続・カスタマイズし、個社の狙うパフォーマンスと成長の実現に向けて最適化して提供・運用

＜研修・コンサルティング＞

300万回の1on1データと500社超の支援実績をもとに、1on1・マネジメント・コミュニケーションに関する研修およびコンサルティングを提供。研修を単発で終わらせず、日常の行動・成果に接続される形で組織に実装