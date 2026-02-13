【京都府亀岡市】日本最大級の緑の祭典へ弾み。株式会社ウエダより企業版ふるさと納税300万円を受領

亀岡市桂川亀岡市長は、株式会社ウエダ（代表取締役 上田 博之 様）から企業版ふるさと納税を受領しました

京都府亀岡市（市長：桂川 孝裕）は、「環境先進都市」の実現を目指す取り組みの一環として、株式会社ウエダ（本社：京都府京都市、代表取締役：上田 博之）より、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）として300万円の寄附をいただきました。本寄附金は、2026年9月より亀岡市を含む京都丹波地域で開催される国内最大級の花と緑の祭典「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波」の運営資金として活用されます。これに伴い、2026年2月3日（火）、亀岡市役所にて寄附受領式を執り行いました。

【背景・目的】進出企業との共創

亀岡市は、南丹市、京丹波町と合同で2026年9月18日から実施する「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波」です。

株式会社ウエダは、2024年1月に亀岡市内の篠（しの）工業団地に新拠点を構えられました。この度、「事業拠点である京都丹波地域への感謝」と「都市と農村の新しい発展」への貢献として、本フェアの趣旨に深く賛同していただき、多額のご支援をいただく運びとなりました。

【実施内容】寄附金の活用について

いただいた300万円の寄附金は、以下の事業に充当されます。

＜対象事業＞

第43回全国都市緑化フェアin京都丹波 関連事業

＜活用内容＞

会場整備、環境保全活動、市民参加型イベントの運営など、フェアの成功およびレガシー創出に向けた費用として大切に活用いたします。

■亀岡市長 桂川 孝裕（かつらがわ たかひろ）コメント

亀岡市長 桂川 孝裕

この度は、株式会社ウエダ様より、本市の未来に向けた大きなプロジェクトである全国都市緑化フェアに対し、多大なるご支援を賜り心より感謝申し上げます。

京都縦貫道篠IC地区に立地していただいておりますウエダ様からのご寄附は、地域を共に盛り上げていこうという温かいメッセージであり、大変心強く感じております。いただいたご寄附は、フェアの成功、そして緑豊かな持続可能なまちづくりの実現のために大切に活用させていただきます。フェア開催を通じて、環境先進都市・亀岡の魅力を全国に発信し、ウエダ様をはじめとする地元企業の皆様、そして市民の皆様と共に未来へ誇れるまちを築いてまいりたいと考えております。

■株式会社ウエダ（寄附に際してのメッセージ）

寄附受領式の様子

令和6年1月5日に亀岡市の篠工業団地に新社屋を構え現在に至ります。緑豊かで、京都市内や大阪方面、京丹後方面へのアクセスにもすぐれた最高の立地で事業をさせていただいている京都丹波地域への感謝の気持ち、そして更なる都市と農村の新しい発展と進化のために少しでもお力になれたらと、今回の寄附をさせていただきました。

『全国都市緑化フェア』の成功と、更なる亀岡市の発展とリーダーシップに期待しております。

【今後の展望】

亀岡市は、今回の株式会社ウエダ様との連携を契機に、市内外の企業・団体とのパートナーシップをさらに強化します。2026年9月のフェア開催に向け、「こころ豊かなライフスタイル」を発信します。

京都府亀岡市とは

亀岡市の空撮

亀岡市は、日本初のプラスチック製レジ袋提供禁止条例を制定するなど、「環境先進都市」の実現を目指し、有機農業やサーキュラーエコノミーの推進など持続可能な社会構築に向けて歩みを進めています。JR亀岡駅前に立地する「サンガスタジアム by KYOCERA」は、Jリーグ・京都サンガF.C.のホームスタジアムであるとともに、地域活性化の核となっています。また、通年開催の「かめおか霧の芸術祭」など独自性の高い取り組みを進め、2026年9月18日からは、日本最大級の緑のイベント「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波」の開催を控えています。

・市公式ホームページ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/

・市公式Instagram：https://www.instagram.com/kameokacity/

【本件に関するホームページ】

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/7/73117.html

【お問い合わせ先】

京都府亀岡市政策企画部 企画調整課

担当：山内（ヤマウチ）

TEL：0771ー25ー5006

E-mail：yume-vision@city.kameoka.lg.jp