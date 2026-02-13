投資用不動産のTAPP、「クウゼン（KUZEN）」導入でSalesforce連携による顧客対応を自動化し、LTV向上を実現

株式会社クウゼン

株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：太田 匠吾）は、同社が提供する対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」が、投資用不動産を通じた資産形成サポート事業を展開する株式会社TAPP（本社：東京都港区、代表取締役：山地 学、以下 TAPP）のLINE公式アカウント「TAPP」へ導入されたことをお知らせします。

TAPP様は「Turn A Profit Partner」の理念のもと、お客様の利益を生み出すパートナーとして、物件販売後もお客様の人生に寄り添う「一生涯のパートナーシップ」を掲げています。昨今の物価高騰や「老後2000万円問題」などを背景に、将来への備えとして資産形成への関心は急速に高まっていますが、一方で不動産投資には「手続きや管理が難しそう」といった心理的なハードルがいまだ存在します。 こうした不安を解消し、オーナー様がいつでも気軽に相談できる環境を作るため、日常生活に馴染み深いLINEを活用したコミュニケーション基盤を構築することを決定しました。顧客情報基盤であるSalesforceとの高度な連携が不可欠であったため、拡張ツールとして「クウゼン（KUZEN）」を採用。オーナー様がいつでも気軽に相談できる環境と、一人ひとりの状況に合わせたきめ細かなフォロー体制を同時に構築しました。

本導入により、顧客属性に合わせたセグメント配信でエンゲージメントを高め、クウゼン（KUZEN）導入の1年程度でCSチーム主導で複数件の追加成約（アップセル・紹介）を広告費ゼロで創出しました。また、住所変更などの事務手続きを自動化し、工数削減にも貢献しています。

導入の背景と課題

TAPP様では、お客様の利益を生み出すパートナーとして、物件販売後の長期的なサポートを重視してきました。 しかし、イベント告知や重要なお知らせにおいて、メールの開封率低下により情報が十分に行き届かず、営業担当が個別に電話フォローを行わなければならない「二重の手間」が課題となっていました。 また、連絡手段として利用していた「LINE WORKS」は運用が個人に委ねられており（属人化）、担当変更時にお客様とのこれまでの関係性や「温度感」を引き継ぐことが困難でした。これらの課題を解決し、お客様とよりスムーズに繋がるため、まずは「LINE公式アカウント」の導入を決定しました。 さらに運用にあたっては、 「もっと身近で、信頼できるパートナーでありたい」という想いを実現するため顧客情報基盤である「Salesforce」と柔軟に連携でき、全社的に均一で質の高いコミュニケーションが可能となる「クウゼン（KUZEN）」を選定いただきました。

導入による成果

1.「参加したい人」に絞ったセグメント配信で信頼を獲得し、広告費ゼロで複数件の成約（LTV向上）を実現

Salesforce上の顧客属性を活用し、「コミュニティに参加しており、イベントに興味がある熱量の高い方」に絞ったセグメント配信を実施 。お客様に負担をかけない適切な距離感でのコミュニケーションを徹底した結果、信頼関係が深まり、ご紹介や追加購入（アップセル）のご相談を獲得しました 。 不動産という高単価商材でありながら、広告費をかけずに複数件の成約につなげています 。この成果により、営業チーム内でも「丁寧な顧客フォローが次のビジネスにつながる」という認識が浸透し、全社一丸となって顧客エンゲージメントを高める体制が醸成されました 。

2. Salesforce連携により、問い合わせ対応や事務手続きを自動化・即時化

SalesforceとLINEを連携させることで、住所変更などの事務手続きをLINEのリッチメニューから即座にお客様自身だけで完結できるようにしました。Salesforce上のデータも即時に更新されるため、お客様・社内双方の工数を大幅に削減しています 。また、問い合わせ対応時も管理画面上でSalesforce情報を即座に参照できるため、スピーディかつ的確な対応が可能になりました 。

今後の展望- ご担当者様からのコメント

株式会社TAPP

カスタマーサクセスチーム

今後は、属人化してしまっているコミュニケーションを廃止し、すべてLINE公式アカウント経由でのコミュニケーションに一本化していくことを目指しております。これにより、会社全体での情報の均一化と管理体制の強化を目指します 。 今後はSalesforceのデータを活用したより細かなセグメント配信とそれらの自動化を強化し、オーナー様の意向に沿ったおすすめ物件を配信するなど、お客様一人ひとりに合わせた最適な情報をよりスムーズに届けていきたいと考えています 。「TAPPになら、将来を任せられる」。そう感じていただけるよう、テクノロジーと人の力を融合させ、お客様の人生に寄り添い続けるパートナーを目指してまいります。

TAPP

https://tapp-co.jp/invest/

クウゼン（KUZEN）導入事例 - TAPP様

URL：https://kuzen.io/case/detail/tapp_cs

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず650社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

会社概要

＜株式会社TAPP＞

設立： 2016年11月

代表取締役：山地 学

所在地： 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6階

事業内容： 不動産販売事業、不動産関連事業

コーポレートサイト：https://tapp-co.jp/

サービスサイト：https://tapp-co.jp/invest/

＜株式会社クウゼン＞

設立： 2015年2月

代表取締役 CEO：太田 匠吾

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 日土地西新宿ビル 5階

事業内容： 対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」の開発および運用、企業の公式LINEアカウント運用をサポートするサービスを提供

「クウゼン（KUZEN）」を活用したLINE公式アカウントの構築・運用支援

コーポレートサイト：https://corp.kuzen.io/

サービスサイト ：https://kuzen.io/

