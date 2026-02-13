ブランドコピー「世界をGOODに」をコアメッセージとしたブランディング特設サイトを開設

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、略称：CTC） は、ブランドコピー「世界をGOODに」をコアメッセージとしたブランディング特設サイトを開設しました。本サイトを通じてCTCの事業内容および提供価値に関するコミュニケーションを一層強化していきます。

■背景

＜ キービジュアル「世界をGOODに」 ＞

CTCは1972年の設立以来、50年以上にわたりITシステムに関する製品販売や開発・構築、運用・保守などのサービスの提供を通じ、お客様の課題解決と競争力強化を支援してきました。現在では業界トップクラスのシステムインテグレータ（SIer）として、幅広い業界の6,000社以上のお客様に向けて、ITのライフサイクル全体にわたるサービスを提供し、SIer No.1グループ入りに向けて成長を続けています。

2023年度の株式非公開化を経て、これまで以上にコーポレートコミュニケーションを進化させることが求められる一方、CTCの事業内容や社会的な役割が十分に認知されていないという課題がありました。

今般ブランディングサイトを開設することで、CTCの事業活動を通じた価値創出の考え方を改めて整理し、幅広い層に分かりやすく発信することを目的としています。

■ブランドコピー「世界をGOODに」に込めた想い

CTCは、情報通信・製造・金融・流通・卸売・官公庁・エネルギーなど、多岐にわたる業種のお客様の事業にITで貢献するBtoB企業です。CTCが先進のIT技術を組み合わせて実装し、お客様企業の競争力が向上し、その先にある消費者の生活や、社会、経済、ひいては世界に価値をもたらしていくというメッセージを「世界をGOODに」というコピーで表現しています。

■ブランディング特設サイト

本サイト開設にあたり制作したCTCのブランドムービーと代表取締役社長である新宮のインタビュー動画、有識者との対談動画を掲載しています。加えて、CTCの事業内容を分かりやすく紹介するコンテンツへの導線を配置しています。

今後も、自社の中長期的な成長戦略に合わせ、本サイトを起点に、事業内容や具体的な取り組みの情報発信を段階的に拡充し、コーポレートブランディングのコミュニケーションを強化していきます。

＜ ブランディング特設サイト概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108377/table/207_1_be8ea3833902463b0ed55d5709eba22b.jpg?v=202602131051 ]＜ ブランディング特設サイトのイメージ ＞

