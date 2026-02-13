【総合型選抜のプロを公募】EQAOが面談採用を全体公開“IQよりEQ”を重視し、生徒の人生に本気で寄り添える教育者を募集

写真拡大

株式会社EQAO教育グループ


株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜入試専門塾「EQAO」における面談採用を全体に公募することを発表いたします。


これまで紹介制や限定募集を中心に採用を行ってきましたが、事業拡大と質のさらなる向上を目的に、総合型選抜コースの教育人材を広く募集いたします。




■ 募集背景｜総合型選抜の専門家を育てる時代へ


総合型選抜・学校推薦型選抜は年々拡大し、大学入試全体の重要な選択肢となっています。しかし一方で、


・指導のブラックボックス化


・属人化したノウハウ


・経験値に頼る曖昧な指導


・教育者の人間力不足


といった業界課題も存在しています。



EQAOは、単なる“合格テクニック”ではなく、


再現性のある指導と、人格を伴う教育を追求してきました。


今回の公募は、その思想をさらに広げるための採用です。




■ 求める人材｜総合型選抜の「プロ」になる覚悟があるか


今回の募集は、単なるアルバイト募集ではありません。



・生徒の合格に本気で寄り添いたい


・成長の瞬間に立ち会いたい


・自分の総合型選抜経験を活かしたい


・教育を通して社会に貢献したい



そう考える人材を求めています。


EQAOでは、IQ（知識・頭の良さ）以上に、


EQ（人間性・共感力・誠実さ）を最重視します。



■ EQAOで働くための条件10


― “教育を背負う覚悟があるか”を見極める基準 ―


１. できないことを「できない」と言えるか


背伸びをせず、自分の限界を理解し、助けを求められる人。虚勢ではなく成長志向を重視します。



２. 嘘をつかず、大きく見せようとしないか


誠実さは教育の土台です。小さなごまかしは信頼を失います。



３. 素直にアドバイスを受け止められるか


傾聴力があり、改善を行動に移せる人材を求めます。



４. 明るく前向きでいられるか


ポジティブであることは責任です。生徒の未来を扱う立場だからこそ、明るさは必須です。



５. 言い訳せず、粘り強く考え続けられるか


教育は想定外の連続です。投げ出さず解決策を模索できるかが問われます。



６. 迅速に連絡・対応ができるか


スピードは信頼。即レス・即対応が合格率を左右します。



７. 生徒の成長に本気で向き合えるか


アルバイト感覚では務まりません。人生に関わる覚悟が必要です。



８. 他者を傷つけない人格を持っているか


どれだけ優秀でも、攻撃的な人材は採用しません。



９. 時間を守れるか


1分の遅れが合格可能性を削るという意識を持てるか。



１０. 自分の弱さを認め、改善できるか


完璧である必要はありません。改善する意思があるかどうかです。



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kzGJuOBchXI ]


■ 雇用形態・契約条件


・業務委託


・アルバイト


・インターン


・法人契約も可能



契約期間は原則1年間（6期生担当）


最低6ヶ月以上の勤務が条件となります。


継続可否は双方協議のうえ決定いたします。


対象：大学生、大学院生、社会人、フリーター


※高校生不可



■ EQAOで働く意味


総合型選抜は、単なる入試ではありません。


「自分は何者か」「社会でどう生きたいか」を問う入試です。


その問いに向き合う高校生を支えるのが、EQAOの役割です。


合格率を追うだけではなく、


合格の再現性と人間的成長を両立させる教育を目指しています。


本気で教育に向き合いたい方の応募をお待ちしております。




■ 応募方法


・EQAO公式LINE


・公式ホームページ


・コーポレートサイトお問い合わせフォーム



よりご応募ください。


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2g3qSFO4a-8 ]


■ 会社概要


会社名：株式会社EQAO教育グループ


代表者：代表取締役　玉村ナオ


設立：2021年11月


所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9


事業内容：


・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営


・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供


・高校・教育機関向け進路指導支援事業


・教育コンテンツの企画・制作・提供



ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home