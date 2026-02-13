【総合型選抜のプロを公募】EQAOが面談採用を全体公開“IQよりEQ”を重視し、生徒の人生に本気で寄り添える教育者を募集

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜入試専門塾「EQAO」における面談採用を全体に公募することを発表いたします。

これまで紹介制や限定募集を中心に採用を行ってきましたが、事業拡大と質のさらなる向上を目的に、総合型選抜コースの教育人材を広く募集いたします。

■ 募集背景｜総合型選抜の専門家を育てる時代へ

総合型選抜・学校推薦型選抜は年々拡大し、大学入試全体の重要な選択肢となっています。しかし一方で、

・指導のブラックボックス化

・属人化したノウハウ

・経験値に頼る曖昧な指導

・教育者の人間力不足

といった業界課題も存在しています。

EQAOは、単なる“合格テクニック”ではなく、

再現性のある指導と、人格を伴う教育を追求してきました。

今回の公募は、その思想をさらに広げるための採用です。

■ 求める人材｜総合型選抜の「プロ」になる覚悟があるか

今回の募集は、単なるアルバイト募集ではありません。

・生徒の合格に本気で寄り添いたい

・成長の瞬間に立ち会いたい

・自分の総合型選抜経験を活かしたい

・教育を通して社会に貢献したい

そう考える人材を求めています。

EQAOでは、IQ（知識・頭の良さ）以上に、

EQ（人間性・共感力・誠実さ）を最重視します。

■ EQAOで働くための条件10

― “教育を背負う覚悟があるか”を見極める基準 ―

１. できないことを「できない」と言えるか

背伸びをせず、自分の限界を理解し、助けを求められる人。虚勢ではなく成長志向を重視します。

２. 嘘をつかず、大きく見せようとしないか

誠実さは教育の土台です。小さなごまかしは信頼を失います。

３. 素直にアドバイスを受け止められるか

傾聴力があり、改善を行動に移せる人材を求めます。

４. 明るく前向きでいられるか

ポジティブであることは責任です。生徒の未来を扱う立場だからこそ、明るさは必須です。

５. 言い訳せず、粘り強く考え続けられるか

教育は想定外の連続です。投げ出さず解決策を模索できるかが問われます。

６. 迅速に連絡・対応ができるか

スピードは信頼。即レス・即対応が合格率を左右します。

７. 生徒の成長に本気で向き合えるか

アルバイト感覚では務まりません。人生に関わる覚悟が必要です。

８. 他者を傷つけない人格を持っているか

どれだけ優秀でも、攻撃的な人材は採用しません。

９. 時間を守れるか

1分の遅れが合格可能性を削るという意識を持てるか。

１０. 自分の弱さを認め、改善できるか

完璧である必要はありません。改善する意思があるかどうかです。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kzGJuOBchXI ]

■ 雇用形態・契約条件

・業務委託

・アルバイト

・インターン

・法人契約も可能

契約期間は原則1年間（6期生担当）

最低6ヶ月以上の勤務が条件となります。

継続可否は双方協議のうえ決定いたします。

対象：大学生、大学院生、社会人、フリーター

※高校生不可

■ EQAOで働く意味

総合型選抜は、単なる入試ではありません。

「自分は何者か」「社会でどう生きたいか」を問う入試です。

その問いに向き合う高校生を支えるのが、EQAOの役割です。

合格率を追うだけではなく、

合格の再現性と人間的成長を両立させる教育を目指しています。

本気で教育に向き合いたい方の応募をお待ちしております。

■ 応募方法

・EQAO公式LINE

・公式ホームページ

・コーポレートサイトお問い合わせフォーム

よりご応募ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2g3qSFO4a-8 ]

■ 会社概要

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

設立：2021年11月

所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9

事業内容：

・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営

・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供

・高校・教育機関向け進路指導支援事業

・教育コンテンツの企画・制作・提供

ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home