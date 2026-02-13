【総合型選抜のプロを公募】EQAOが面談採用を全体公開“IQよりEQ”を重視し、生徒の人生に本気で寄り添える教育者を募集
株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜入試専門塾「EQAO」における面談採用を全体に公募することを発表いたします。
これまで紹介制や限定募集を中心に採用を行ってきましたが、事業拡大と質のさらなる向上を目的に、総合型選抜コースの教育人材を広く募集いたします。
■ 募集背景｜総合型選抜の専門家を育てる時代へ
総合型選抜・学校推薦型選抜は年々拡大し、大学入試全体の重要な選択肢となっています。しかし一方で、
・指導のブラックボックス化
・属人化したノウハウ
・経験値に頼る曖昧な指導
・教育者の人間力不足
といった業界課題も存在しています。
EQAOは、単なる“合格テクニック”ではなく、
再現性のある指導と、人格を伴う教育を追求してきました。
今回の公募は、その思想をさらに広げるための採用です。
■ 求める人材｜総合型選抜の「プロ」になる覚悟があるか
今回の募集は、単なるアルバイト募集ではありません。
・生徒の合格に本気で寄り添いたい
・成長の瞬間に立ち会いたい
・自分の総合型選抜経験を活かしたい
・教育を通して社会に貢献したい
そう考える人材を求めています。
EQAOでは、IQ（知識・頭の良さ）以上に、
EQ（人間性・共感力・誠実さ）を最重視します。
⸻
■ EQAOで働くための条件10
― “教育を背負う覚悟があるか”を見極める基準 ―
１. できないことを「できない」と言えるか
背伸びをせず、自分の限界を理解し、助けを求められる人。虚勢ではなく成長志向を重視します。
２. 嘘をつかず、大きく見せようとしないか
誠実さは教育の土台です。小さなごまかしは信頼を失います。
３. 素直にアドバイスを受け止められるか
傾聴力があり、改善を行動に移せる人材を求めます。
４. 明るく前向きでいられるか
ポジティブであることは責任です。生徒の未来を扱う立場だからこそ、明るさは必須です。
５. 言い訳せず、粘り強く考え続けられるか
教育は想定外の連続です。投げ出さず解決策を模索できるかが問われます。
６. 迅速に連絡・対応ができるか
スピードは信頼。即レス・即対応が合格率を左右します。
７. 生徒の成長に本気で向き合えるか
アルバイト感覚では務まりません。人生に関わる覚悟が必要です。
８. 他者を傷つけない人格を持っているか
どれだけ優秀でも、攻撃的な人材は採用しません。
９. 時間を守れるか
1分の遅れが合格可能性を削るという意識を持てるか。
１０. 自分の弱さを認め、改善できるか
完璧である必要はありません。改善する意思があるかどうかです。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kzGJuOBchXI ]
■ 雇用形態・契約条件
・業務委託
・アルバイト
・インターン
・法人契約も可能
契約期間は原則1年間（6期生担当）
最低6ヶ月以上の勤務が条件となります。
継続可否は双方協議のうえ決定いたします。
対象：大学生、大学院生、社会人、フリーター
※高校生不可
■ EQAOで働く意味
総合型選抜は、単なる入試ではありません。
「自分は何者か」「社会でどう生きたいか」を問う入試です。
その問いに向き合う高校生を支えるのが、EQAOの役割です。
合格率を追うだけではなく、
合格の再現性と人間的成長を両立させる教育を目指しています。
本気で教育に向き合いたい方の応募をお待ちしております。
■ 応募方法
・EQAO公式LINE
・公式ホームページ
・コーポレートサイトお問い合わせフォーム
よりご応募ください。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2g3qSFO4a-8 ]
■ 会社概要
会社名：株式会社EQAO教育グループ
代表者：代表取締役 玉村ナオ
設立：2021年11月
所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9
事業内容：
・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営
・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供
・高校・教育機関向け進路指導支援事業
・教育コンテンツの企画・制作・提供
ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home