Sasuke Financial Lab 第一生命保険公式ホームページ刷新プロジェクトを支援

Sasuke Financial Lab株式会社

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆、以下「当社」）は、第一生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：隅野 俊亮、以下「第一生命」）の公式ホームページトップページ刷新プロジェクトを支援いたしました。今回のリニューアルは、当社がデジタル保険代理店として培ったUI/UX、SEO等の知見を活かし、サイト利用者が迷わず直感的に目的を達成できる体験を提供することを目的としています。

開発背景

第一生命の既存の公式ホームページでは、ご契約者様への情報提供や契約管理を行う重要なタッチポイントとして運用されてきました。

今回のリニューアルではご契約様への情報提供導線を見直し、マーケティング視点で新規での保険選びをご検討しているお客さま向けの導線を拡充することで、具体的な保険検討のアクションを最大化することを目的としています。

支援内容

今回のリニューアルでは当社が培ってきたUI/UX、SEOの知見をベースに、「今すぐ欲しい安心に、1タップで届く世界へ」をコンセプトに掲げ、ご契約者様、新規サイト来訪者双方が、求めている情報にすぐにアクセスできるよう、トップページにおける施策を5つの重要セクションに分け、再構築を実施しました。

- ファーストビューの改善- ご契約者様導線の最適化- 商品一覧セクションの明確化- 資料請求等コンバージョン導線の強化- 刷新された第一生命のブランドの訴求

これらの改善により、第一生命公式サイトへの来訪者が、迷うことなくそれぞれの目的にあわせた最適なアクションがとれるようになります。

またUI/UX、SEO領域のトレンドが目まぐるしく変化するなか、当社のデジタル保険代理店ではUI/UX改善のPDCAを継続的に実施しており、今回のリニューアルにおいても、こうした知見をもとにご支援させていただきました。

第一生命公式HP

URL：https://www.dai-ichi-life.co.jp/

コのほけん！とは

URL：https://konohoken.com/

「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店（※）です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。

※取り扱い保険会社数は60社以上（2026年2月現在）。

▎Sasuke Financial Lab株式会社について

▶ 企業ホームページ：https://sasukefinlab.com/

▶ コのほけん！：https://konohoken.com/

▶ しっかり保険、ちゃんと節約。：https://www.navinavi-hoken.com/

▶ 保険比較ライフィ：https://lify.jp/

▶ 法人保険比較ライフィ：https://kigyo-zaimu.jp/

当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」では、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。



▎会社概要

会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）

本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立： 2016年3月

代表者： 代表取締役 松井 清隆

事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

「コのほけん！」

URL：https://konohoken.com/

「しっかり保険、ちゃんと節約。」

URL：https://www.navinavi-hoken.com/

「保険比較ライフィ」

URL：https://lify.jp/

「法人保険比較ライフィ」

URL：https://kigyo-zaimu.jp/

▎公式SNS

- X（旧Twitter）

コのほけん！ https://twitter.com/konohoken/

SasukeFinancialLab株式会社 https://twitter.com/sasukefinlab/

- Facebook

コのほけん！ https://www.facebook.com/konohoken.sasuke/

SasukeFinancialLab株式会社 https://www.facebook.com/sasukefinanciallab/

- Instagram

https://www.instagram.com/konohoken/

- YouTube

コのほけん！ https://www.youtube.com/channel/UCGot8vRDB4rXwoWssHTzP7Q

コのほけん！ラボ https://www.youtube.com/@konohokenlab

SasukeFinancialLab株式会社 https://www.youtube.com/channel/UCkByyiu_huaFKOycO-KyNlA