カルチャー動画メディア「McGuffin」アイコンをモチーフにしたオリジナルキーホルダーを本日より新発売

株式会社ニューステクノロジー

株式会社ニューステクノロジー（本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮）が運営するカルチャー動画メディア「McGuffin（マクガフィン）(https://www.youtube.com/c/McGuffin2017)」は、本日2月13日(金)より、ブランドのアイコンでもある“ドミノロゴ”をモチーフにしたオリジナルラバーキーホルダー「Domino Rubber Keyholder」の販売を開始します。本アイテムは、公式オンラインショップ「McGuffin STORE(https://mcguffin-shop.jp/)」よりお買い求めいただけます。

「McGuffin」は、「人生を刺激する“ライフカルチャー”を」をテーマに、音楽・エンタメ・ファッション・経済・グルメなど、あらゆるジャンルの垣根を越えて、突き抜けた東京のカルチャーを探究し続ける動画メディアです。「McGuffin STORE」は、これまでアパレルアイテムを中心に、McGuffinの世界観を体現するプロダクトを複数展開してきました。



本商品は、McGuffinの世界観を“日常で持ち歩けるかたち”として表現したアイテムです。ドミノロゴの持つ象徴性を活かしながら、ラバー素材ならではの軽やかさと実用性を兼ね備えたデザインに仕上げました。シンプルながら存在感のあるフォルムで、バッグや鍵、ポーチなどに付けるだけで、さりげなくアクセントをプラスします。

【商品概要】

商品名 ：Domino Rubber Keyholder

販売価格 ：800円

カラー ：ブルー × ホワイト

サイズ ：35mm(縦) × 45mm(横)

金具 ：メタルキーリング

商品購入はこちら :https://mcguffin-shop.jp/products/domino-rubber-keyholder

カルチャー動画メディア「McGuffin」概要

「McGuffin」は「人生を刺激する“ライフカルチャー”を」をテーマに、YouTubeを主軸とするカルチャー動画メディアです。音楽、エンタメ、ファッション、経済、グルメなど、あらゆるジャンルの垣根を超えて、人の心を動かし、東京のカルチャーを探求し続けます。

【各種SNSアカウント】

YouTube ：https://www.youtube.com/c/McGuffin2017

Instagram ：https://www.instagram.com/mcguffin_official/

X（旧Twitter） ：https://x.com/mcguffin_2017

TikTok : https://www.tiktok.com/@mcguffin_official

公式オンラインショップ ：https://mcguffin-store.myshopify.com/

株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 ：株式会社ニューステクノロジー

住 所 ：東京都港区南青山三丁目1番34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 ：2014年10月1日

代 表 者 ：三浦 純揮

資 本 金 ：2,000万円

事業内容 ：モビリティプラットフォーム事業（東京都知事登録旅行業第2-8387号）・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）

HP ：https://newstech.co.jp/