ASTOROID × eyeron （ソナーポケット）15歳の初期衝動をアートピースに。表現者の歩みを「記録」するコラボレーションが始動。

株式会社ACROVE（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒井 俊亮）は、世界中のカルチャーをアートな表現にのせて世界へ発信するコラボレーション・アートトイ「ASTOROID（アストロイド）」において、音楽ユニット「ソナーポケット」のヴォーカリストであり、近年はアート活動にも注力しているeyeron（アイロン）氏とのコラボレーション・プロジェクトを開始することをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、「The First Spark -創作のルーツ-」を起点に、表現の最前線を走り続けてきたeyeron氏の歩みをASTROIDの造形へと重ね合わせ、その背景にあるストーリーを一つのクリエイティブへと落とし込みました。音楽とアートを横断しながら、新たな価値と表現の可能性を提示していきます。

◼︎企画コンセプト

ソナーポケットのヴォーカリストとして言葉と想いを音に宿し、ランナーとして挑戦を重ね、キャンバスに世界を立ち上げてきたeyeron氏。その歩みは、長い時間をかけて刻まれたレコードの溝のように、記憶と物語、そして見えない感情の波紋を宿しています。本コラボプロジェクトは、彼の「人生の軌跡」と向き合い、それをASTROIDの造形へと反映させる試みです。15歳で芽生えた初期衝動をASTROIDへ。音楽とアートをつなぐ独自のクリエイティブを発信していきます。

◼︎eyeron氏 コメント

本コラボレーションでは、アートトイ「ASTROID」が持つポップで親しみやすい魅力を基盤に、これまでeyeronが培ってきた独自のアート表現を融合させた新たな作品を展開します。ASTROIDの愛くるしいフォルムを活かしたカラーリングには、単なる装飾を超えた物語性が込められており、記憶・感情・時間といったレイヤーが重なり合う表現となっています。細部に宿る意図やニュアンスにもぜひご注目ください。本プロジェクトを起点に、クリエイティブの波紋が国内外へと広がり、より多くの人々の心に響く表現へと発展していくことを目指します。また、本コレクションのコンセプトには、eyeron自身の原体験、創作の原点、そしてこれまでの歩みが反映されています。本作品を通して、アーティストとしての軌跡を感じ取っていただければ幸いです。

■ eyeron（ソナーポケット）プロフィール

音楽ユニット「ソナーポケット」のヴォーカリスト。名古屋学芸大学在学中より音楽活動をスタートし、地元・名古屋での精力的なライブを経て、2008年9月シングル「Promise」でメジャーデビュー。2010年リリースの6thシングル「あなたのうた」で広く知られる存在となり、同年の「好きだよ。～100回の後悔～」は2011年の配信年間1位を獲得。さらに同曲はウィークリーランキング100位圏内に約2年間チャートインし、その後も9作連続でチャート1位を記録し、“ラブソングマスター”と呼ばれるようになる。

コロナ禍以降はアート活動にも注力し、これまでに手掛けた作品は400点を超える。近年では、世界的スポーツブランド・ニューバランス（ミュージシャン初のコラボレーション）をはじめ、SGホールディングス陸上競技部のユニフォームデザインや、『ソナーポケット×ヴィレッジヴァンガード』のコラボ商品などを手掛けるなど、ジャンルを超えた表現を展開。2023年には初の展示会に参加し、2025年11月には、自身初となる個展『歴史の波紋 ～eyeronと京都伏見、共鳴の刻～』を開催。また、2015年から独学でランニングを始め、2016年には初フルマラソンでサブスリー（2時間56分31秒）を達成。2022年には自己ベストとなる2時間34分59秒を記録し、日本アーティスト史上最速タイムを樹立。実力派ランナーとして、市民ランナーを中心に熱い支持を集めている。



音楽×ランニング×アート。ジャンルを越えて活動を広げる、唯一無二の存在である。

■ ASTOROIDとは

「ASTOROID（アストロイド）」は、様々なコラボレーションの「キャンバス」となることを目的とした、コラボレーション・アートトイです。特定のキャラクター性を持たず、アーティストやブランドがその世界観を自由に表現できる立体物として設計されています。



・製品仕様（素材）： ABS

・サイズ展開： 主に2つのサイズで展開されます。

・100%（全高 約70mm）

・400%（全高 約280mm）

