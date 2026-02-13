Hacobu、取適法対応解説オンラインセミナーを開催。「その配送依頼、違反かも？弁護士と紐解く適正な取引の実務と対処方法」を解説

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、2026年2月26日、「その配送依頼、違反かも？弁護士と紐解く適正な取引の実務と対処方法」と題し、オンラインセミナーを開催いたします。

セミナー開催背景

「取適法（中小受託取引適正化法）」は、口頭発注、無償荷役、物流領域で長年当たり前とされてきた配送依頼の慣習に、これまでにない大きな転換を迫っています。取適法で特に求められているのが、発注内容の明示です。その結果、これまで配送依頼に明記されなかったり、運送と区分されないまま「トラックドライバーが現場で対応する」運用となっていた荷役作業や荷待ちについても、事前に作業内容や条件を具体的に示すことが求められています。

本セミナーでは、取適法に精通した花本 浩一郎 弁護士をお迎えし、現在、法律事務所に実際に寄せられている「この配送依頼の仕方は取適法違反になるのか？」といったリアルな相談事例を基に、法的な判断ポイントを分かりやすく解説いただきます。

加えてHacobuからは、現場や事務の負担を過度に増やすことなく、適正な取引を実現する実務対応を具体的に解説します。

開催概要

日時：2026年2月26日（木）11:00-12:00

場所：オンライン

費用：無料

URL：https://www.go.movo.co.jp/WebSeminar20260226__SPSeminar_LP.html

講師紹介

TMI総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士

花本 浩一郎 氏

11年間の化学会社勤務後、2007年弁護士登録、TMI総合法律事務所入所。2011年から2014年まで公正取引委員会審査局勤務。2014年TMI総合法律事務所復帰。専門分野は、国内・海外の独占禁止法、下請法、景品表示法、物流関連法。

株式会社Hacobu

プラットフォーム事業本部 事業推進部 部長

木地谷 健介

大手メーカー、物流企業に対し、物流DXツール「MOVO」を活用した物流DX、現場の業務効率化をサポート。配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」の事業推進を担当。

配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」について

荷主企業・元請事業者・運送事業者の企業間をつなぎ、配送案件の管理を支援する物流DXツールです。一連のコミュニケーションをオンラインで行うことで、契約の書面化・電子化を実現。都度発生していた、電話・FAX・メールでのやりとりが不要になり、業務の効率化が実現できるだけでなく、誰にでも受発注状況がわかる状態となり、属人化を解消することができます。また、各拠点の輸配送データが蓄積・見える化されるため、拠点横断の配車最適化をはじめとした輸配送最適化を支援します。https://hacobu.jp/movo-vista/

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア









