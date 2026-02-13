ハックルベリーの「CoreLink for TikTok Shop」、「KYOWA｜キョウワ｜生活便利グッズ」のTikTok Shop出店において採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」が、協和工業株式会社が運営する「KYOWA｜キョウワ｜生活便利グッズ」のTikTok Shop出店に際して採用されましたことをお知らせいたします。

■「CoreLink for TikTok Shop」について

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

「CoreLink for TikTok Shop」は、「CoreLink」の新たな連携機能として、ECカートやモールとTikTok Shop間のデータ連携（商品、在庫、受注、キャンセル）を自動化するサービスです。これにより、EC事業者は煩雑なデータ連携作業から解放され、TikTok Shopへの出店と運営をより簡単かつ効率的に行うことが可能になります。

〈特徴〉

- ハックルベリーとして国内初となるTikTok Shop出店自動化コネクタ機能- 自社ECとTikTok Shopのデータ連携を自動化（商品、在庫、受注、キャンセル）- TikTok Shopとの連携アプリ- Shopify連携を皮切りに、他ECカートとも順次対応予定- 基幹システムとの連携も可能（SAP、Salesforce、Oracle NetSuite、スクラッチシステム等）

〈連携内容〉

「CoreLink for TikTok Shop」は、以下のデータをリアルタイムに連携します。

- 商品データ- 在庫データ- 受注データ- キャンセルデータ

■ 導入コメント

KYOWA｜キョウワ｜生活便利グッズ

公式アカウント名：@kyowa_1956

URL：https://www.tiktok.com/@kyowa_1956

弊社は以前より、Shopifyを基盤とした自社ECサイトを運営しており、商品・在庫管理から受注、発送までを一気通貫で行ってきました。その後、販路拡大の一環としてTikTok Shopの運用を検討しましたが、ゼロから商品ページを制作し、新たに在庫・注文管理の仕組みを構築することは、少人数体制の弊社にとって大きな負担となる点が課題でした。

そうした中で導入したのが「CoreLink」です。CoreLinkを用いたShopifyとTikTok Shopの連携は非常にシンプルで分かりやすく、現在運用しているShopifyの商品ページをそのままTikTok Shopに転用できる点に加え、在庫情報や注文情報をShopifyと紐づけて一元管理できる点に大きな魅力を感じました。新たなプラットフォームを導入する際のハードルを最小限に抑えながら、既存の業務フローを活かせることが、導入の決め手となりました。

また、導入自体はスムーズに進んだ一方で、実際の運用を開始してからは細かな不明点や確認事項が発生しましたが、その都度、迅速かつ的確で分かりやすいフォローアップをいただけたことで、安心して運用を継続できています。

今後は、バンドル（セット）商品の同期など、さらなる機能拡充にも期待しており、CoreLinkの今後の進化を楽しみにしています。

■ 協和工業株式会社について

1956年に大阪で創業した家庭用品・日用雑貨のメーカー。

毎日の暮らしがより快適になるようなアイディア商品を企画・開発し、テレビ通販や小売店、オンラインショップで販売しています。2024年には、商品やサービスの魅力をわかりやすくお伝えする実演販売士が所属する『KYOWA STUDIO』を立ち上げました。プロの販売士による展示会やセミナーでのMC、販促動画への出演のほか、自社スタジオ完備で動画の撮影・編集も行っています。

また、2025年9月からは、自社スタジオx所属実演販売士でTikTokでのライブコマース配信を開始。

会社概要

会社名：協和工業株式会社

住所：大阪府大阪市西淀川区佃1-24-11

創立：1956年3月15日

代表者：中村久美子）

事業内容：家庭用品・日用雑貨製造・販売、輸入出業務

実演販売士事務所KYOWASTUDIO運営

* コーポレートサイト：https://www.kyowa-mfg.com/

* 公式ショップ：https://shop.kyowa-mfg.com/

* 公式Instagram：https://www.instagram.com/haku_kyowa/

* 公式youtube：https://www.youtube.com/@kyowanohaku

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

【提供サービス】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

ECの各データ連携を柔軟に、低コストで実現するデータ連携SaaS「CoreLink」https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyで決済CVRを向上させるチャットボット「CommChat」 https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)