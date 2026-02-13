PE-BANK、国内最大級のITエンジニア向けカンファレンス「Developers Summit 2026」に協賛・出展

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年2月18日～20日に開催するDevelopers Summit 2026に協賛・出展いたします。また会期中には展示ブースの設置に加え、株式会社ジェネラティブエージェンツ 取締役COO/ 株式会社セクションナイン 代表取締役の吉田真吾氏をゲストスピーカーに迎え、「Claude Codeで実践するスペック駆動開発入門」と題した登壇セッションを行います。

■登壇セッション

『テーマ：Claude Codeで実践するスペック駆動開発入門』

コーディングエージェントの進化により、ソフトウェアエンジニアの働き方は大きく変化しています。本セッションでは、仕様書を「信頼できる唯一の情報源」としてコード生成をエージェントに委ねるスペック駆動開発（Spec-Driven Development／仕様駆動開発）の考え方を、基本から実務目線で解説します。

構造化された機能仕様を起点に、ソリューションやタスクへと分解していくプロセスと現場で模索が続く“より良い文書構造”の作り方を整理し、代表的なコーディングエージェントの一つであるClaude Codeを例に、明日から使える具体的なプラクティスをご紹介いたします。

なお、本セッションはエンジニアの皆さまから大変ご好評をいただき、現在は満員御礼となっております。

当日会場では、展示ブースにてエンジニアの皆さまに役立つ各種情報をご案内いたします。

また、今回のセッションを聞き逃した方やさらに学びを深めたい方向けに、PE-BANKが運営するITフリーランス向け福利厚生サービス『サポートプラス』主催のウェビナーを下記日程で開催予定です。

3月11日（水）Claude Code入門：AIエージェントと協働する新しいコーディングの形

3月25日（水）実践スペック駆動開発：バイブコーディングを卒業し、AIを一貫して操る設計・実装手法

4月15日（水）Claude Codeの仕組み化と組織展開：スキルの活用から既存システムへのオンボーディングまで

サポートプラスでは毎月、ITエンジニアへ向けたAIやDXなどの先端技術や最新トレンドを中心としたセミナーを参加費無料で開催しています。ぜひこの機会にご登録ください。

（サポートプラスサイト：https://splus.pe-bank.jp/）

※セッション詳細はこちら：https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/session/6449

登壇者プロフィール

吉田 真吾

株式会社ジェネラティブエージェンツ 取締役COO/ 株式会社セクションナイン 代表取締役



ChatGPT Community(JP) / LangChain Community(JP) / Serverless Community(JP)などを主催。日本におけるLLMやサーバーレスの普及を促進。「AWS生成AIアプリ構築実践ガイド」（日経BP）共著。「ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築［実践］入門」（技術評論社）共著。「Azure OpenAI ServiceではじめるChatGPT/LLMシステム構築入門」（技術評論社）共著。「AWSによるサーバーレスアーキテクチャ」（翔泳社）監修、「サーバーレスシングルページアプリケーション」（オライリー）監訳、「AWSエキスパート養成読本」（技術評論社）共著。

■PE-BANK 出展内容

展示ブースでは、エンジニアの皆さまが抱えるキャリアの方向性や働き方の悩みなどについて相談を受け付けております。「何から考えればよいか」といった整理から、現実的な選択肢の組み立てまで、次の一手に繋がるヒントのご案内を目指します。また、来場特典としてPE-BANKオリジナルコーヒーも配布します。

ITエンジニア専門エージェントとして長年、エンジニアの「働く悩み」に向き合ってきたPE-BANK。業務に集中できる制度や環境整備に加え、キャリア形成や働き方の選択肢づくりまで、エンジニアが自分らしく活躍し続けるための支援を行っています。会場では、開発現場の実践に役立つセッションの提供に加え、展示ブースにてキャリアや働き方に関するご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■開催概要

・イベント名：Developers Summit 2026・Dev x PM Day（Day1のみ）

・開催日程：2026年2月18日（水）~20日（金）

・会場：有明セントラルタワー（東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー3F・4F）

・主催：株式会社翔泳社 CodeZine編集部／ProductZine編集部

・公式サイト： https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218

・参加費：無料（事前登録制）

「Developers Summit」とは

Developers Summit（デベロッパーズサミット：デブサミ）は、2003年から毎年開催する、日本最大級のソフトウェア開発者のためのカンファレンスです。社外のデベロッパーと連携を取りながら企画を行い、ソフトウェア開発者が今知っておきたいトピックや、ロールモデルとなるデベロッパーとのさまざまな出会いを創出します。

※Developers Summit公式サイト：https://event.shoeisha.jp/devsumi(https://event.shoeisha.jp/devsumi)

●『ProTechOne(プロテックワン)2026』の開催も決定！

ITエンジニアが押さえておくべき業界動向を「学び、語り合う」イベント『ProTechOne(プロテックワン)2026』が、来る6月13日（土）、クラスター株式会社が提供するメタバースプラットフォーム「cluster」を会場に開催されることが決定し、吉田氏の登壇も予定しております。

今後、同イベントについても随時情報を発信してまいりますのであわせてご注目ください！

https://splus.pe-bank.jp/lp/ProTechOne/

