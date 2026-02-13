TOKIUMと北海道銀行、経理AIエージェントにより地域企業の生産性向上を支援

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、株式会社北海道銀行(代表取締役頭取：兼間 祐二／以下、「北海道銀行」)が TOKIUM AIエージェントの紹介を開始したことをお知らせします。

■背景

2030年には644万人の労働力不足が予測されるなど*1、少子高齢化による生産年齢人口の減少が深刻な社会課題となっています。北海道の生産年齢人口比率は、すでに全国平均を下回っており、2050年までさらに8%以上の減少が予測*2されています。そのため、労働力不足への対策が急務となっています。

AIはこうした労働力不足の対策として期待される一方、特に中堅・中小企業をはじめとする多くの企業では、人材不足などによりAI活用が進んでいないのが現状です。

*1出典：パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計 2030」

*2出典：北海道庁「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計の概要 北海道）」

■概要

従前より北海道銀行ではTOKIUMインボイス、TOKIUM経費精算、TOKIUM電子帳簿保存の紹介を行っていました。今回の提携強化により、新たに北海道を中心とする北海道銀行の法人顧客にAIエージェントの紹介を開始します。AI活用を促進し、地域経済の持続的な発展を支援してまいります。

なお、今回の提携強化に伴い、TOKIUM契約管理、TOKIUM請求書発行など、TOKIUMが提供するクラウドサービスの紹介も開始します。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェントTOKIUMは、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動化を推進するサービスです。出張手配や承認、突合といった定型的な経理作業からビジネスパーソンを解放します。

TOKIUMは、10年以上にわたる8,000人以上のオンラインオペレーターによる豊富な実績とデータ処理ノウハウを基盤としており、実用性の高いAIエージェントを早期に提供可能です。本サービスを通じて、主に中小・中堅企業へデジタル労働力を提供し、企業の生産能力向上を支援します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=37853350-Douginshien0212&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0212)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=37853350-Douginshien0212&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0212)

■株式会社北海道銀行について

設立：1951年3月

本店所在地：札幌市中央区大通西4丁目1番地

代表取締役頭取：兼間 祐二

資本金：935億円

事業内容：普通銀行業務（預金、貸出、為替、各種コンサルティング 他）

URL：https://www.hokkaidobank.co.jp/