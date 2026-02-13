Pierrotから【ペットとの暮らしが変わる！毛が付きにくい新常識パンツ】が登場！

写真拡大 (全7枚)

株式会社ベルーナ

株式会社セレクト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：梶永孝子）は、2026年2月13(金)10:00～応援購入サービス「マクアケ」にて【コロコロ要らず！毛ストレスゼロパンツ】を発売します。




※マクアケとは・・・


新しい商品を応援しながら、いち早く購入できるサイトです。


本商品はマクアケ限定で先行販売いたします。








●商品詳細


商品名：コロコロ要らず！「毛ストレス」ゼロパンツ


カラー：ブラック


サイズ：PM/PL/M/L/TM/TL


価格：\5,990（税込）


※超超早割　70名様限定　33%OFF　\3,990(税込)




●購入ページのお知らせ


2/13(金)10:00～販売開始


https://www.makuake.com/project/pierrot01



●プロジェクトストーリー


きっかけは、社員同士の何気ない雑談でした。


「ペットの毛が気になって、着たい服が着られない」


「おしゃれはしたいけれど、毎日の服選びが難しい」


そんなリアルなお悩みがこのアイテム開発の原点となりました。





目指したのは、ペットと過ごす毎日の中でも、気負わずおしゃれを楽しめる一着。


毛が付きにくい素材を追求しながら、きれい見えを叶えるシルエットやディテールにもこだわり、動きやすさや着心地など、“あったら嬉しい”機能を細部までこだわって詰め込みました。


お散歩やおでかけなどシーンレスに着回しでき、デイリー使いに活躍します。




この商品を通して、ペットとの暮らしも、おしゃれも、どちらも楽しめる毎日を届けたい。


そんな想いを込めて、私たちはこの一着をつくりました。



「Pierrot」概要


【ブランドコンセプト】


ー　Brighten Your Days Through Fashion　ー


いつもと違うテイストに挑戦したい


次のお出かけに着ていくのにちょうどいい服が欲しい


自分に似合う1枚を見つけたい


洋服を着るには様々な背景があります。


どのようなシーンで、どういった洋服を着たいのか「等身大の女性」が共感できるファッションを提案します。


オシャレを通していつも笑顔で女性としての人生を楽しんでもらうこと、それがPierrotのおもいです。


ベーシックアイテムに程よいトレンド感と女性を綺麗にみせるフェミニンさを表現し、プライス・品質・着回し力を軸にコスパを感じられるアイテムを展開しています。



公式Instagramアカウント


＠pierrot_shop



ブランド概要


30代女性が中心ターゲットの「等身大の女性」が共感できるファッションを提案しています。 ベーシックアイテムに程よいトレンド感と女性を綺麗にみせるフェミニンさを表現し、プライス・品質・着回し力を軸にコスパを感じられるアイテムを展開しています。


■公式サイト


https://pierrotshop.jp/


■コーポレートサイト


https://select-ltd.jp/



会社名：株式会社セレクト


代表者：梶永 孝子


所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-19丸忠第3ビル7F


設立：2005年7月


事業内容：ECサイト運


事業内容：ECサイト運営（レディースアパレル「Pierrot（ピエロ）」、「RASW（ラス）」、「ECLAM（クラム）」）



店舗：以下8店舗


・Pierrot公式サイト店


・楽天市場店


・Rakuten Fashion店


・Yahoo!ショッピング店


・ZOZOTOWN店


・SHOPLIST店


・Amazon店


・LOCONDO店



株式会社 セレクトのプレスリリース一覧


https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/70571