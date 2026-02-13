【3月11日開催】無料オンラインセミナー「元自治体職員が教える 自治体から見た介護老人福祉施設～行政側に正しく伝えるためには何が必要か～」

第一法規株式会社詳細・お申し込みはこちら :https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/fukushi/2601-072/index.html

行政とのやり取りに、

「なぜ通らないのか分からない」「現場の実情が伝わらない」

と感じたことはありませんか。



介護老人福祉施設（特養）は、高い公益性と制度理解のもとで運営される施設です。

そのため、行政に“正しく伝える視点”を持てるかどうかが、

指導対応・相談対応・困難事例の行方を大きく左右します。



本セミナーでは、元自治体職員であり、介護現場・経営の両方を知る講師が、

「行政は何を見て、何を重視しているのか」「どう行政に伝えれば、話が前に進むのか」を

特養の現場に即して、具体的に解説します。

《こんな方におすすめ！》

・特養の施設長・管理者の方

・行政対応・指導監査・相談業務を担っている方

・行政担当者とのコミュニケーションや、解釈の違いに悩んでいる方

・施設として、根拠をもって行政と対話できる力を身につけたい方

▼セミナー詳細▼[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/835_1_88cebdb810215f6ee9b609ee75020a04.jpg?v=202602131051 ]お申し込みはこちら :https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/fukushi/2601-072/index.html

開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）

※「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。