【3月11日開催】無料オンラインセミナー「元自治体職員が教える 自治体から見た介護老人福祉施設～行政側に正しく伝えるためには何が必要か～」
行政とのやり取りに、
「なぜ通らないのか分からない」「現場の実情が伝わらない」
と感じたことはありませんか。
介護老人福祉施設（特養）は、高い公益性と制度理解のもとで運営される施設です。
そのため、行政に“正しく伝える視点”を持てるかどうかが、
指導対応・相談対応・困難事例の行方を大きく左右します。
本セミナーでは、元自治体職員であり、介護現場・経営の両方を知る講師が、
「行政は何を見て、何を重視しているのか」「どう行政に伝えれば、話が前に進むのか」を
特養の現場に即して、具体的に解説します。
《こんな方におすすめ！》
・特養の施設長・管理者の方
・行政対応・指導監査・相談業務を担っている方
・行政担当者とのコミュニケーションや、解釈の違いに悩んでいる方
・施設として、根拠をもって行政と対話できる力を身につけたい方
開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）
