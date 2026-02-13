ピアニスト・角野隼斗のラジオ番組に、世界で注目を集めるギタリスト・Ichika Nitoがゲスト出演！　ラジオ初の貴重な即興スタジオセッションも披露

株式会社J-WAVE

ピアニスト・角野隼斗、ギタリスト・Ichika Nito

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週日曜11:30～11:50（『ACROSS THE SKY』日9:00～12:00内）放送中の番組『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』（ナビゲーター：角野隼斗）。2月22日（日）、3月1日（日）の2週にわたり、世界で注目を集めるギタリスト・Ichika Nitoがゲスト出演します。

『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』では、2023年に活動の拠点をニューヨークに移し、世界を舞台に精力的に活動する角野隼斗が、彼が海外生活の中で出会った人や音楽の話題を中心に、時にはゲストを迎えながら、今彼が思うことや「角野隼斗の今」を自身の言葉でお届けしている番組です。角野が“Cateen(かてぃん)”名義で活動するYouTubeはチャンネル登録者が150万人を突破し、クラシック界に限らず、各方面から熱い注目を集めています。

今回のゲスト・Ichika Nitoは、両手を駆使しタッピングを織り交ぜた独自の奏法と、美しいメロディで海外のミュージシャンや著名人の間でも話題に。SNSの総フォロワー数は500万人以上を誇り、その約7割が海外からの支持です。

同時期にYouTubeを始め、現在は拠点を移し活動する二人。アーティストとしての共通点のほか、ピアノとギターでの表現の違いやそれぞれの魅力、可能性、そして目指す音楽について語り合います。さらに、Ichika Nitoのファーストアルバム『The Moon’s Elbow』のお話も。

1週目となる2月22日（日）放送回では、ラジオでは初となる、角野との即興スタジオセッションも披露します。貴重なオンエアをどうぞお聴き逃しなく！

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

2月22日（日）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260222113000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260222113000)

3月1日（日）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260301113000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260301113000)

※オンエア開始から1週間聴取可能。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES

放送日時：2026年2月22日（日）、3月1日（日）11:30～11:50（『ACROSS THE SKY』日9:00～12:00内）

ナビゲーター：角野隼斗

ゲスト：Ichika Nito（ギタリスト）

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/acrossthesky/spheres/

番組X(旧twitter)：https://x.com/acrossthesky813

番組Instagram：https://www.instagram.com/acrossthesky813/

ハッシュタグ：#sky813