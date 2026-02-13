株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第1話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送いたしました。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/29歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務めます。

■元AKB48が格闘家に“甘い囁き” 霜降り明星・せいや「なにそのテクニック」

指挟みキス、鼻ディープ…ハイスピード展開にスタジオ驚愕

オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられます。“モテ戦略”が繰り広げられていく中、元AKB48でモデル兼女優のまりやは、格闘家・たいじゅを外へ呼び出し仕掛けます。第一印象でまりやに興味を示していたたいじゅに対し、「どういうところがいいと思ったの？」と問いかけると、たいじゅは「顔もそうだし持ってる雰囲気がタイプ」と素直な気持ちを打ち明けます。これに対してまりやは「私のたいじゅ君の好きなところは…」と話し出し、耳元で「意外と落ち着いているところ」と囁きます。この急な距離の詰め方に、霜降り明星・せいやは「なにそのテクニック」と驚きの様子を見せます。 実は、モテミッション“好きな所を耳元でささやく”であったことが判明。たいじゅは「急に近づいてきたからびっくりした」「ミッションをやる相手に選んでくれて嬉しかった」と顔をほころばせました。また、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいなも、同じくたいじゅに対して「好きです」「（ファーストインプレッション）票を入れました」とストレートに想いを伝えます。インタビューでせいなは、「意外とちゃんと恋愛した方がいい」「戦略でいきすぎるのも良くない」と前回の反省を踏まえ、戦略的に動く姿勢を見せます。さらに、タレントのゆめもたいじゅを呼び出し、「目をつぶって」と語りかけると、モテミッションの“指挟みキス”を敢行。たいじゅも立て続けの急接近に照れる様子を見せ、初回からモテバトルが過熱します。

■「鼻でディープは初めて」女優・はづきの“濃厚鼻キス”にスタジオ大盛り上がり

タレント・かのがモデル・たいせいにモテミッション“バックハグ”を仕掛ける中、息つく暇もなく、続いて女優のはづきがたいせいのもとへ。はづきはたいせいの顔をグッと引き寄せると、まるで濃厚なキスをしているかのような距離感に。スタジオMC陣も「早くない！？」と驚きを隠せずにいる中、はづきはミッションである“鼻キス”を遂行しました。あまりに情熱的な光景に、せいやは「鼻キスにしては濃厚すぎる」「鼻ディープってあんの？」と大盛り上がり。女優・はづきが見せた想定外のアプローチに、スタジオは興奮の渦に包まれました。

■「日本一モテる」元AKB48が脱落か！？初回から波乱の展開にスタジオ騒然

パーティーの最後には、生き残りを懸けた「1stモテVOTE」の結果発表へ。男性メンバーの結果発表では、まさかの波乱が勃発。開始早々積極的な動きを見せていたゆきとが最下位に転落してしまいます。せいやも「ゆきとどうした」と驚きを隠せない様子で、他の参加メンバーも信じられないといった表情を浮かべました。続く女子メンバーの順位発表でも、同率ランクインが続出するなど熾烈な争いに。次々と順位が発表される中、残されたのは1位、7位、そして脱落対象となる8位のみ。 残っているメンバーは、まりや、もえ、ゆめの3名。この顔ぶれにせいやも「強いでこの3人」とコメントします。 結果、1位にはもえが選ばれ、残すはゆめとまりやの2人に。ファーストインプレッションでは1位に君臨していた二人がランク転落し、どちらかは脱落するという衝撃の展開に、参加者もスタジオMCも理解が追いつかない様子。しかし、ここで予想だにしない事態が発生。なんと二人の獲得Good数が並びまさかの同率という結果に。この事態を受け、男性メンバーによる決選投票が行われることが告げられます。果たして、二人のうちどちらが脱落してしまうのか。初回から衝撃の展開になった第1話は、現在も「ABEMA」で見逃し配信中です。

（https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p10）

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜無料見逃し配信＞

第1話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p10

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ