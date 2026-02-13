【ライブ配信/Zoom】「CO2削減に有効な工業触媒技術― 再エネ水素とCO2から燃料・化学品・ポリマー製造 ―」セミナー開催！3月12日（木）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

【セミナーで得られる知識】

CO2から燃料や化学品合成技術、世界のCO2利用技術動向

【セミナー対象者】

CO2削減やCO2を用いた燃料や化学品、ポリマーの製造に興味のある研究者

〈セミナー趣旨〉

CO2削減を実効的に進めるためには、実験室レベルの反応にとどまらず、長期安定運転が可能で、工業化可能な触媒プロセスの開発が不可欠である。再生可能エネルギー由来の水素とCO2を原料とする燃料・化学品・ポリマーの合成技術は、化石資源依存から脱却する重要技術であり、世界的に研究開発と実装が加速している。

燃料分野では、CO2と水素から合成されるe-メタノールやe-燃料が、海運・航空分野の脱炭素手段として注目されており、高活性かつ高耐久性のあるメタノール合成触媒やコンパクトなFT合成プロセスの開発が進められている。化学品分野では、CO2を一酸化炭素に転換する逆シフト反応や、C2以上の含酸素化合物への直接変換など、反応経路の高度化が進展している。さらにポリマー分野では、CO2を原料としたポリカーボネートやポリウレタンの実用化が進み、触媒設計による分子量制御や物性向上が競争軸となっている。これらの技術動向を俯瞰し、工業触媒の観点から整理し、紹介する。今後のCO2利用技術の社会実装に役立つことを願っている。

（途中休憩をはさみます）

1. 合成ガスの製造

1.1 ドライリフォーミング

1.2 逆シフト反応

1.3 水素製造

2. 燃料の合成

2.1 メタン

2.2 LPG

2.3 ガソリン

2.4 FT合成

2.5 SAF

3. 化学品製造

3.1 オレフィン

3.2 芳香族

3.3 メタノール

3.4 エタノール

3.5 DME

3.6 機能化学品

4. ポリマー

4.1 ポリアルキレンカーボネート

4.2 ポリカーボネート

4.3 PHA

【講師経歴】

1968年 福島高専工業化学科卒業後 住友金属鉱山(株)入社

1969年 日本エンゲルハルド(株)(旧エヌ・イーケムキャット(株))出向

1970年 化学触媒 自動車触媒の開発に従事

1982年 Engelhardプロセスのライセンシング カスタム触媒グループリーダー

1998年 化学触媒事業部長（貴金属触媒、ガス精製触媒、石油精製触媒、ファインケミカル触媒、貴金属の回収精製）

2002年 事業開発部長（燃料電池・ポリオレフィン触媒）

2003年 執行役員

2006年 触媒学会 副会長 早稲田大学 招聘研究員

2007年 エヌ・イーケムキャット 常勤顧問 神奈川大学 非常勤講師

2008年 アイシーラボ 設立 BASFジャパン 主席顧問

2009年 日本ガス合成 執行役員

2012年 フロンティア・ラボ顧問

2014年 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)イノベーション戦略センター客員フェロー

