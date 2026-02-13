Hello！Project現役グループの楽曲がついに解禁！モーニング娘。、アンジュルム、Juice=Juiceなどの楽曲計323タイトルが「AWA」で配信開始

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年2月13日よりHello！Projectに所属している現役グループの楽曲を配信開始いたしました。

今回配信される作品は、７thシングル「LOVEマシーン」で初のミリオンを記録。その後、女性グループが持つ数々の記録を更新し続けているモーニング娘。、2009年4月にスマイレージとして結成、2014年にグループ名を変更し、アーティスト活動以外にも舞台・バラエティ番組・雑誌モデルなど幅広いジャンルで活躍しているアンジュルム、2013年の結成以降Hello！ Project髄一の実力派として活躍し、最新曲「盛れ！ミ・アモーレ」がSNSを中心にヒットしたJuice=Juiceの楽曲など、計323タイトル2,109曲となります。AWAでは楽曲配信を記念して、各グループの特集プレイリストおよび歴代のHello！Projectの名曲を特集したプレイリストを公開。ぜひ、Hello！Projectの現役グループの楽曲とプレイリストをお楽しみください。

■『モーニング娘。のCLASSICS』（一部掲載）

01. LOVEマシーン

02. みかん

03. ザ☆ピ～ス!

04. 泡沫サタデーナイト!

05. てか HAPPYのHAPPY!

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.morningmusume.20260213

■アンジュルムのCLASSICS』（一部掲載）

01. 46億年LOVE

02. 大器晩成

03. 次々続々

04. 臥薪嘗胆

05. 恋はアッチャアッチャ

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.angerme.20260213

■『Juice=JuiceのCLASSICS』（一部掲載）

01. 盛れ!ミ・アモーレ

02. ロマンスの途中

03. 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?

04. 微炭酸

05. プライド・ブライト

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.juicejuice.20260213

■『ハロー！プロジェクトの名曲特集』（一部掲載）

01. LOVEマシーン / モーニング娘。

02. 46億年LOVE / アンジュルム

03. ロマンスの途中 / Juice=Juice

04. 今夜だけ浮かれたかった / つばきファクトリー

05. ビタミンME / BEYOOOOONDS

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/official.helloproject.20250329

■配信アーティスト一覧

アンジュルム

OCHA NORMA

おはガールメープル with スマイレージ

こぶしファクトリー、つばきファクトリー

Juice=Juice

スマイレージ

つばきファクトリー

ドリーム モーニング娘。

Hello! Project

ハロプロ研修生

BEYOOOOONDS

モーニング娘。

モーニング娘。＆平家みちよ

モーニング娘。誕生10年記念隊、モーニング娘。

リボーンイレブン

ロージークロニクル

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・ファンマーケティング株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE（ラウンジ）」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 14.0以降、Android 10.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter：https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区南青山三丁目1番30号エイベックスビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm